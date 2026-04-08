GINZALoveLove、ノースポート・モールにて催事を開催

株式会社セキド

株式会社セキド（本社・東京都新宿区、社長・関戸正実、証券コード：9878）が運営するGINZALoveLoveは、神奈川県横浜市都筑区のノースポート・モールにて催事を開催いたします。期間は本日４月８日から４月２６日までの１９日間で、場所は２階のセンターコート特設会場です。

催事について

GINZALoveLoveと&choa！は全国に2９店舗あり、それとは別に各地のショッピングモール等で催事を行っております。前年度は各地のSCで合計１５６日間開催し、たくさんのお客様にお買物をしていただきました。この実績により、多くのショッピングモール様から催事実施のご要望を頂いております。

今年度はこれまでに蓄積した販売データを活かし、既存店舗の出店しているSCの他、隣接商圏のSCでも積極的に催事を開催してゆくことにより、広域商圏エリアでの当社業態の認知度向上及び新規顧客獲得を目的として、催事をさらにパワーアップさせて開催いたします。

ノースポート・モールでは、昨年４月に同じ２階センターコートで催事を開催したところ大変好評を頂き、多くのお客様にご来場いただいたことで、再度開催の運びとなりました。

今回の催事では、COACH、MICHAEL KORS、FURLAといった人気ブランドのバッグ・財布小物が最大70%割引で大変お買い得となっております。また、PRADA、GUCCI、CHLOE等のラグジュアリーブランドバッグもお買い得価格で販売いたします。

コスメティック商材につきましても、人気のスキンケア、シートマスク、各種コスメをお買い得価格で豊富に取り揃えております。

催事会場

神奈川県横浜市都筑区中川中央１丁目２５-１

ノースポート・モール ２階センターコート特設会場

この件に関するお問い合わせ先

http://www.sekido.com/contact