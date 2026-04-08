大阪市とnewmo・夢洲交通、自動運転タクシーサービスの実現に向けた連携協定を締結

newmo株式会社

大阪市、newmo株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：青柳直樹、以下「newmo」 ）およびnewmoグループの夢洲交通株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：井本陽子、以下「夢洲交通」 ）は、「自動運転タクシーサービスの実現に向けた連携協定」を締結いたしました。

4月8日に大阪市役所にて行われた連携協定締結式の様子

■協定締結の背景と目的

本協定は、自動運転タクシーを用いた新しい交通サービスの提供を目指し、3者が相互に連携・協力するものです。

newmoと夢洲交通は、大阪府・大阪市が掲げる「Beyond EXPO 2025 ～副首都として成長・発展をめざす万博後の成長戦略～」において、モビリティが成長産業分野として位置づけられていることを踏まえ、最先端の自動運転技術を用いた新しい交通サービスの社会実装に取り組みます。

これにより、大阪の成長戦略の具体化に貢献するとともに、「自動運転タクシーの導入促進」を通して、安全性・利便性の向上 や、タクシー運転士等の担い手不足といった社会課題の解決を目指します。

本協定において、3者は以下の事項について連携・協力して取り組みます。

■今後の展望とロードマップ

- 自動運転タクシーの実証実験に関すること- 関係機関との体制構築に関すること- 実証走行エリア等の調整・確保に関すること- その他、目的達成に必要な事項に関すること4月8日に大阪市役所にて行われた連携協定締結式の様子

newmoグループは、全国1,400台規模のタクシー事業基盤と最新技術を掛け合わせ、自動運転タクシーの社会実装を推進します。



1. 舞洲エリアでの実証実験（2026年5月～） 直近の取り組みとして、大阪市此花区の舞洲エリアにおいて、閉鎖空間での走行実験および交通量の少ない公道での実証実験を開始します。

- 技術段階： レベル2（特定条件下での自動運転、セーフティードライバー同乗）- 内容： 走行環境のデータ収集および安全性の検証

2. 商用化に向けた展開（2028年目標）

段階的な実証実験を経て、2028年には特定走行条件下（ODD）における商用化を目指します。

■「newmo Autonomy」Webサイト公開

- 技術段階： レベル4（特定条件下における完全自動運転、セーフティードライバー同乗）

今回の発表に合わせて、自動運転タクシーの実現に向けたnewmoの取り組みを紹介する特設サイト「newmo Autonomy」を公開いたしました。あわせて、自動運転エンジニアを中心とした専門人材の採用募集も開始いたします。

▼newmo Autonomy Webサイト

https://newmo.ai

以上

【各社概要】

newmo株式会社

設立：2024年1月

代表：青柳直樹

事業内容：タクシーDX、自動運転等のモビリティ関連事業

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目5番1号虎ノ門37森ビル 11階

URL：https://newmo.me/

夢洲交通株式会社

設立：2025年7月

代表：井本陽子

事業内容：一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）

所在地：大阪府大阪市城東区永田2丁目8番16号

URL：https://yumeshima-kotsu.co.jp/