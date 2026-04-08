ポップアップイベント「サン宝石フェア」開催！

CRAVIA株式会社

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、以下「当社」）は、メモリーテックつくば株式会社インタラクティブコンテンツ事業部（以下「サン宝石」）が展開する人気ブランドの期間限定イベント「サン宝石フェア」を、2026年4月度の全国主要商業施設にて順次開催することをお知らせいたします。

当社はサン宝石の所有するIPのライセンス窓口を一元化し、EC・卸売・小売・デジタル領域を横断した収益最大化を推進しております。

1.本件の概要

本フェアは、サン宝石が展開する低価格アクセサリー、文具、雑貨等の商品群に加え、人気オリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」を中心としたIPコンテンツの販売および体験機会を提供する期間限定のポップアップイベントです。

本イベントでは、

- イベント会場限定商品- 希少性の高い「ほっぺちゃん」関連アイテム

など、リアル会場ならではの付加価値の高い商品展開を行い、来場者の購買意欲の最大化を図ります。

2.開催要項

- 京都エリア

・期間：2026年4月7日～4月14日

・会場：京都ポルタ（B2F 南エリア イベントスペース）

https://sunho.store/blogs/fair/kyotoporuta

- 名古屋エリア

・期間：2026年4月15日～4月20日

・会場：アスナル金山（3F POPUP SQUARE）

https://sunho.store/blogs/fair/aichi

- 千葉エリア

・期間：2026年4月29日～5月6日

・会場：セブンパークアリオ柏（3F 特設会場）

https://sunho.store/blogs/fair/ariokashiwa

3.本件の戦略的意義

本フェアは、当社が推進するIPビジネスにおける以下の戦略に基づく取り組みとなります。

（1）IP価値の最大化（オンライン×オフライン融合）

EC・SNSを中心に認知を獲得したIPを、リアルイベントに展開することで、

- 顧客接点の拡張- ブランド体験の強化

を図り、IPのライフタイムバリュー向上に寄与いたします。

（2）データドリブン型商品展開の強化

当社はこれまで、

「ECでの販売データ取得 → 商品検証 → 展開拡大」

というモデルを推進してまいりました。

本イベントは、

- リアル販売における顧客行動データの取得- 地域別ニーズの把握

を可能とし、今後の商品企画および卸展開の高度化に活用してまいります。

（3）収益機会の多層化

ポップアップイベントを通じて、

- 直接販売による売上- IPライセンス価値の向上- 将来的な常設店舗・卸展開への波及

といった複数の収益機会創出を見込んでおります。

4.今後の展開

当社は、サン宝石IPのさらなる価値最大化に向け、

- 全国主要都市でのイベント展開の拡大- 100円ショップや量販店への流通強化- デジタル領域（EC・SNS・ゲーム等）との連動施策

を推進し、IPビジネスの持続的な成長を目指してまいります。