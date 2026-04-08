【4/8-10開催】アドバンテック、Japan IT Week 2026に出展

アドバンテック株式会社

アドバンテック株式会社（本社：東京都台東区、以下アドバンテック）は、2026年4月8日（水）から10日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、日本最大級のIT・DX総合展「Japan IT Week【春】2026」内の「組込み・エッジ・IoT開発EXPO(https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html)」に出展いたします。

本展示では、「Edge Computing & AI‑Powered WISE Solutions」をテーマに、最新のエッジAIおよび産業向けAIソリューションを紹介します。深刻化する人手不足や現場DXといった日本企業が直面する課題に対し、エッジコンピューティングとAIを組み合わせた、”実装可能で現場に即したAI活用”を、具体的な活用事例とともに提案します。

事前登録はこちら :https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html

アドバンテック CEOのKC Liu (兼 アドバンテック株式会社 社長)は、次のように述べています。

「アドバンテックは、創業より43年にわたり産業分野で培ってきた『エッジコンピューティング』の技術を基盤に、『AI‑Powered WISE Solutions』のコンセプトのもと、AIを“現場で使い続けられる技術”として提供してきました。今回展示する iFactory、iEquipment、iCity&iRetail、Smart Transportation など業界別に最適化されたソリューションは、日本企業のDXを構想段階から実装・展開へと加速させ、持続的な成長を支援するものです。」

ブースの主なみどころ

■ エッジAI ソリューション

サーバーから組込み用PC、モジュールまで、マルチシリコンベンダーに対応したアドバンテックのエッジAI製品ラインアップを一堂に展示します。

(パートナー展示)

株式会社サイバーコア ： ReIDつきエッジ行動解析ライブデモ モベンシス株式会社 高速通信ガントリ制御デモ

■ ロボティクスソリューション

アームロボット、AMR、ドローン向けの制御用エッジコンピューティングソリューションを展示し、AMR 3Dセンシングシステムデモなど、自律制御時代の機械制御、AIアプリ、システム開発を支援する各種開発ツールも合わせて紹介します。

(パートナー展示)

Allxon Inc. ： アームロボット制御ソリューション

株式会社人機一体 ： マンマシンシナジー技術デモ

■ WEDA & ソフトウェアソリューション

エッジAIの開発・導入・運用を統合的に管理するアーキテクチャ「WEDA（WISE‑Edge Developer Architecture）」等を紹介します。 エッジAIの開発・導入・運用を支援するアドバンテックのSDKや各種ツールに加え、エッジデバイスを支えるOS、リアルタイムOS、仮想化技術などのソフトウェアソリューションを通じて、AI開発から制御・運用、さらには大規模展開までをいかに効率化できるかを具体的に示します。

(パートナー展示)

Edge Impulse ： エッジAI 実装・開発環境デモ

リネオソリューションズ株式会社 ： Linux OSの高速起動デモ

QNX Japan ： ハイパーバイザーとROS2を使ったロボット制御デモ

株式会社マイクロネット ： リアルタイムOS PC制御デモ

アドバンテックは、自社ブースによるデモ展示およびステージプレゼンテーション（全39セッション）を通じて、AIを「検証段階の技術」から「現場で使い続けられる実装可能な技術」へと進化させるための具体的なソリューションを提示します。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73476/table/199_1_61904c8de346ceeaf65e7093f88bd5f1.jpg?v=202604081051 ]事前登録はこちら :https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html

【会社概要 ： アドバンテック株式会社】

1983年台湾にて、アドバンテック(研華股份有限公司)を創設。40年以上にわたり産業向けに高品質・高性能のパソコンを開発して参りました。2024年現在、3,000を超える様々なIoT機器をラインナップ。世界26か国95都市にて拠点を構えた産業用パソコン市場の世界シェアNo.1※メーカーとして、「Enable an Intelligent Planet」のビジョンを掲げ、AI × IoTプラットホームサービスを通じ社会課題を解決することで豊かな未来を育むことを目指しています。

※出典元：OMDIA - 産業用PCの市場の世界シェア1位。42.5% (2023年版)

日本においては、1997年に「アドバンテック株式会社」を設立。2018年にオムロン直方株式会社と資本業務提携をし、さらなる販売拡充とともに、市場のご要望に迅速にお応えできるよう設計から生産までを請け負う（DMS/ODM）サービスも展開しています。台湾のスピードとこれまで培ってきた技術力を融合させることで、パートナー様と一緒にエコシステムの共創活動に取り組んでいます。



公式ウェブサイト(https://www.advantech.co.jp)