【開催レポート】NTTデータMSE、ローカルLLM／エッジLLM 生成AIハッカソンを開催

株式会社NTTデータMSE

株式会社NTTデータMSE（本社：横浜市港北区、代表取締役社長：藤原 遠、以下 当社）は、通信やセキュリティの制約がある環境下でも活用可能なローカルLLM／エッジLLMをテーマに、学生および社内外のエンジニアが参加する生成AIハッカソンを開催しました。

本ハッカソンは、クラウドに依存せず、身近な“リアルの場”でAIが実際に動き、役に立つ姿をヒントに制約のある現場環境において、生成AIがどのように機能し得るのか実装を通じて試し、考えることを目的とした取り組みです。

約1か月の開発期間を経て、2026年3月16日に成果発表会を実施しました。

■イベント概要

■拡大するローカルLLM／エッジLLMと「フィジカルAI」への注目

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155924/table/10_1_8054888e6c372717d9999104a7eb8968.jpg?v=202604080451 ]

生成AIの活用が急速に広がる一方で、「クラウドありき」のAI活用には、通信環境への依存、機密情報の取り扱い、リアルタイム性などの観点から、現場ごとにさまざまな課題が指摘されています。

製造、教育、介護などの「止まらない」「外に出せない」「即時に判断したい」現場では、クラウドへの常時接続そのものが制約となるケースも少なくありません。

こうした背景から、ネットワークに依存せず、端末やローカル環境で動作するローカルLLM／エッジLLMが注目されています。これらは、カメラやセンサー、人の動きといった現実世界の情報と連携し、“リアルの場で動くAI”、すなわち「フィジカルAI」を実現する基盤技術として期待されています。

■本ハッカソンに込めた思い

当社は、これまで組み込み技術やシステム開発を通じて、社会や現場の課題に向き合ってきました。

本ハッカソンでは、完成度を競うのではなく、「ローカル環境で生成AIをどう活用できるか」「現場でどのような価値を生み出せるか」を考え、アイデアや技術検証を行いました。

参加者が共通テーマに対して試行錯誤を重ねながら、ローカルLLM／エッジLLMの可能性を「知る段階」から「実装し、価値として提示する段階」へと引き上げました。

■成果発表会

成果発表会には、生成AIに関心を持つ30チーム・計54名が参加しました。

会場では各チームによるデモ体験や意見交換が活発に行われ、「説明する側」と「体験する側」が双方向に関わることで、実践的な議論が自然に生まれる場となりました。

審査を経て選出された10チームは、5分間のピッチに進出。

課題設定の背景や技術的な工夫に加え、将来の活用を見据えた展望まで踏み込んだ発表が行われました。

■グランプリ：学生×社会人の混合チーム

デモの様子ピッチの様子

グランプリには、学生と社会人による混合チーム「ビーバーズ・ハイブ」が選出されました。同チームは、音声入力によるディベート形式で意見を整理し、どちらの主張がより論理的かを判定するデバイスを開発。

- Wi-Fi環境がない場所でも利用可能- MCP（Model Context Protocol）を活用したローカルLLM実装- 直感的なUI／UX

といった点が高く評価されました。

本作品は、「クラウドが使えない環境でも生成AIは価値を発揮できる」という可能性を、具体的な体験として提示しました。

■共創による人財育成と今後の展望

当社は、生成AI人財の育成において、「実践」と「共創」を重視しています。

本ハッカソンは、社内に閉じた取り組みではなく、学生や社外エンジニアとともに学び合い、新たな視点を得る場となりました。

共創の場は、単なるイベントではなく、人と人が出会い、学び、次の挑戦が生まれる起点であると当社は捉えています。

当社は今後も、当社パーパスである「その発想に、命を吹き込む。」のもと、技術と人、そして社会をつなぐ取り組みを通じて、現場に根ざした価値創出に挑戦していきます。

【会社概要】

会社名：株式会社NTTデータMSE（NTT DATA MSE Corporation）

本社所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜3-1-9

代表者：代表取締役社長 藤原 遠

設立：1979年

株主：株式会社NTTデータ、パナソニック ホールディングス株式会社、株式会社デンソー

従業員数：約1,950名（2025年12月時点）

事業内容：IoT、プロダクトサービス、オートモーティブの領域を中心に、組み込み開発・クラウド・アプリケーション・データ活用などソフトウェア全般の技術で、技術力と信頼性を基盤にお客さまの価値創出に貢献

URL：https://www.nttd-mse.com/