「POPOPO × エヴァンゲリオン」第二弾　制服をモチーフとした特別なホロスーツがショップに登場

POPOPO株式会社

POPOPO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：矢倉純之介）は、2026年4月8日（水) より、「POPOPO × エヴァンゲリオン」第二弾を開始しました。

(C)カラー

◆ 「POPOPO × エヴァンゲリオン」第二弾 ◆

おなじみのキャラクターたちが着ていた制服をモチーフにした特別なホロスーツがショップに登場します。

憧れのキャラクターを彷彿とさせる装いで、友だちとの会話やLIVE配信をさらに特別なものに！

今後も新たなホロスーツの追加を予定しております。 次なる展開にご期待ください。

▽販売期間

・2026年4月8日(水) 15:00 ～

※商品は予告なく販売終了・再販となる場合がございます。

▽販売ホロスーツ

・制服姿のアルファ（レイVer.）

・制服姿のシータ（アスカVer.）

・制服姿のカイ（シンジVer.）

・制服姿のイプシロン（カヲルVer.）

・制服姿のファイ（マリVer.）

▽ホロスーツの入手・変更方法

・アプリ内「ショップ」より、対象のホロスーツを購入

・「アカウントページ」＞「ホロスーツ変更」より対象のホロスーツを選択

・「決定する」をタップ

◆POPOPOアプリ概要◆

タイトル：POPOPO

ジャンル：カメラのいらないテレビ電話

価格：無料 ※一部有料アイテムあり

対応OS：iOS18以上を推奨／Android13以降を推奨

サービス開始：2026年3月18日（水）

ウェブサイト：https://www.popopo.com/

◆POPOPOについて◆

友だちとの通話が映画のワンシーンに -カメラのいらないテレビ電話

あなたは話すだけ。操作不要。

リアルタイムにカメラカットを自動生成。

友だちからはもちろん、フォローしている”あの人”から、

思いがけない着信がくることも。

スマホ用メタバースの正解とは「通話アプリだった説」をPOPOPO株式会社は提唱します。

◆POPOPO株式会社 会社概要◆

会社名：POPOPO株式会社 (POPOPO Inc.)

役員 ：代表取締役社長 / 矢倉純之介

取締役CTO / 岩城進之介

取締役 / 川上量生

取締役 / GACKT

取締役 / 西村博之

取締役 / 庵野秀明

ウェブサイト：https://www.popopo.com/corp/