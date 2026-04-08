「POPOPO × エヴァンゲリオン」第二弾　制服をモチーフとした特別なホロスーツがショップに登場

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POPOPO株式会社

　POPOPO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：矢倉純之介）は、2026年4月8日（水) より、「POPOPO × エヴァンゲリオン」第二弾を開始しました。



(C)カラー

◆ 「POPOPO × エヴァンゲリオン」第二弾 ◆


おなじみのキャラクターたちが着ていた制服をモチーフにした特別なホロスーツがショップに登場します。


憧れのキャラクターを彷彿とさせる装いで、友だちとの会話やLIVE配信をさらに特別なものに！


今後も新たなホロスーツの追加を予定しております。 次なる展開にご期待ください。



▽販売期間


・2026年4月8日(水) 15:00 ～


　※商品は予告なく販売終了・再販となる場合がございます。



▽販売ホロスーツ


・制服姿のアルファ（レイVer.）


・制服姿のシータ（アスカVer.）


・制服姿のカイ（シンジVer.）


・制服姿のイプシロン（カヲルVer.）


・制服姿のファイ（マリVer.）



▽ホロスーツの入手・変更方法


・アプリ内「ショップ」より、対象のホロスーツを購入


・「アカウントページ」＞「ホロスーツ変更」より対象のホロスーツを選択


・「決定する」をタップ



◆POPOPOアプリ概要◆


タイトル：POPOPO


ジャンル：カメラのいらないテレビ電話


価格：無料 ※一部有料アイテムあり


対応OS：iOS18以上を推奨／Android13以降を推奨


サービス開始：2026年3月18日（水）


ウェブサイト：https://www.popopo.com/



◆POPOPOについて◆


友だちとの通話が映画のワンシーンに -カメラのいらないテレビ電話



あなたは話すだけ。操作不要。


リアルタイムにカメラカットを自動生成。


友だちからはもちろん、フォローしている”あの人”から、


思いがけない着信がくることも。


スマホ用メタバースの正解とは「通話アプリだった説」をPOPOPO株式会社は提唱します。



◆POPOPO株式会社 会社概要◆


会社名：POPOPO株式会社 (POPOPO Inc.)


役員　：代表取締役社長 / 矢倉純之介


　　　　取締役CTO / 岩城進之介


　　　　取締役 / 川上量生


　　　　取締役 / GACKT


　　　　取締役 / 西村博之


　　　　取締役 / 庵野秀明


ウェブサイト：https://www.popopo.com/corp/