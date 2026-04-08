【直方市】石炭記念館 企画展「多くの命を救った救命器」を開催

直方市

直方市石炭記念館では、炭鉱の安全と救護の歴史に焦点を当てた企画展「多くの命を救った救命器」を開催します。

炭鉱はかつて日本のエネルギー供給を支える一方で、常に危険と隣り合わせの現場であり、多くの鉱夫が事故により命を落としてきました。そのような過酷な環境の中で、人命救助の最前線に立ったのが救護隊であり、彼らが使用した救命器は多くの命を救ってきました。

本企画展では、ドレーガー式救命器の開発者であるベルンハルト・ドレーガーの功績に触れるとともに、当館が所蔵する1907年製のドレーガー式救命器をはじめ、歴史的に貴重な救命器を展示します。初期の救命器から現代の救命器まで、その進化の過程や役割について分かりやすく解説します。炭鉱の歴史と人命救助の歩みを伝える貴重な機会として、ぜひご来館ください。

■開催概要

展覧会名：企画展「多くの命を救った救命器」

会期：令和8年4月18日（土）～6月7日（日）

時間：午前9時～午後5時30分（入館は午後5時まで）

会場：直方市石炭記念館 本館1階

休館日：毎週月曜日（祝日の場合は開館）

■展示の見どころ

・1907年製ドレーガー式救命器の展示

・初期から現代までの救命器の進化を紹介

・炭鉱事故における救護活動の実態を解説

■問い合わせ先

直方市石炭記念館

TEL：0949-25-2243

直方市教育委員会 文化・スポーツ推進課 社会教育係

TEL：0949-25-2326

Mail：n-kominkan@city.nogata.lg.jp