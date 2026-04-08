【初開催】未完成の量子技術から未来のビジネスを創出する特別展示企画「Quantum Gateway」が、量子コンピューティングEXPO内に誕生

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年4月15日（水）から17日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて開催される「第6回 量子コンピューティング EXPO【春】」内において、量子コンピュータおよび量子関連技術に取り組む企業・団体を対象とした特別展示企画「Quantum Gateway」を初開催いたします。

本企画は、完成品や商用サービスの有無を問わず、現在取り組んでいる技術・テーマ・構想を広く発信できる場として新設されました。来場者の皆様には、量子技術の最前線に触れ、未来のパートナーと直接対話する貴重な機会を提供します。

■開催の目的と背景：未完成の技術から、未来のビジネスへとつなぐ入口へ

量子コンピューティング分野は、世界中で研究開発が急速に進展している一方で、未完成な技術や研究段階の取り組みも多く存在します。しかし、それらを広く発表し、議論を交わすことで、具体的なビジネスや社会実装へとつなげる場が不足しているという課題がありました。

「Quantum Gateway」は、そうした未完成の技術や構想段階のプロジェクトであっても、積極的に発信できる「入口（Gateway）」として機能することを目指して新設されました。本エリアを通じて、投資家、研究機関、事業パートナーとの新たな接点を生み出し、日本の量子業界全体の裾野拡大と発展に寄与してまいります。

■本エリアの魅力と来場メリット

本エリアでは、完成品や商用サービスの有無を問わず、現在取り組んでいる技術・テーマ・構想が紹介されます。来場者は、量子技術の最前線に触れ、未来のパートナーと直接対話することが可能です。本エリアを訪れることで、以下のメリットが期待できます。

・将来につながる関係性・パートナー獲得：共同研究のパートナーや投資先となる有望なスタート

アップ・研究機関とのマッチングの場となります。

・研究の成果をビジネスの現場で活用：最新研究に触れ、自社のビジネス課題解決への応用可能性

を探ることができます。

・量子エコシステムの全体像の把握：多様な技術ポジションの企業が集まるため、量子技術の

最新動向と業界構造を俯瞰的に理解できます。

・業界のキーパーソンとの直接対話：量子コンピュータ業界唯一の専門展という場で、最前線で

活躍する技術者や研究者と直接意見交換が可能です。

■出展企業一覧（順不同）

本エリアには、量子技術の最前線を走る多様な企業・団体が出展を予定しています。



・株式会社Quemix・仁木工芸株式会社・株式会社 インテリジェントウェイブ・OQC株式会社

・株式会社Yaqumo・富士通株式会社・Quapp株式会社・株式会社Quanmatic

・アマゾンウェブサービスジャパン合同会社・一般社団法人 量子技術による新産業創出協議会

■展示会概要

名 称：NexTech Week 2026【春】 内 第6回 量子コンピューティング EXPO

企画名：Quantum Gateway

会 期：2026年4月15日(水)～17日(金) 10:00～17:00

場 所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明３丁目１１－１）

主 催：RX Japan合同会社

後 援：新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、量子技術による新産業創出協議会（Q-STAR）

特別協力：一般社団法人 量子フォーラム

公式HP：https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/qc.html

■主催者コメント

量子コンピューティングは、製造、創薬、物流、エネルギー、金融など、さまざまな産業での活用が期待されており、今まさに研究から実用へと向かう過渡期にあります。一方で、多くの技術や取り組みは発展途上にあり、完成されたサービスとして世の中に提示される前の段階にあります。しかし、そうした未完成の技術や構想こそが、次のビジネスや産業を生み出す起点になると考えています。量子分野においては、ビジネスになる前段階での発信や対話の機会がより重要です。「Quantum Gateway」は、そうした技術や構想を広く共有し、新たなパートナーやビジネスにつなげる“入口”として

企画しました。本企画を通じて、研究者・企業・投資家が交わり、日本の量子技術の発展と産業化を加速するきっかけとなることを期待しています。

★ 一般来場希望の方は、こちら(https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18Wsko+OOVwuFqxdXVLzBMlp6iAEMdrtpY%3D&ct=U2FsdGVkX18kIO4tOrfUp3gkwHNPYRBV6Z%2Fcy0llxnU%3D&p=U2FsdGVkX1+c1y%2FVc4v0aAeTqUh6hLo5xTuB+XqTYBaNI9T9g2Fc3Ann%2FWRNLuxp&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc3MTI4NzMzOSwiaWF0IjoxNzcxMjg3MzM5LCJleHAiOjE3ODYyODczMzksImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6ImIzMGE4MGY3Y2YwZjRlNzA5NWRmNmExMjFjYWJhMGM4IiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzcxMjg3MzM5LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.IGK6aXKykdvsxCElGQ-TM1BcMmUY6oYYKajJ7DlbLHIQlp2_e65ykIs46J-uRX0mYKGQe9vzdENe2-9dfRQvoGKsgdyrBLdCvqBV4NlQRkTN4KRgxOeNHevz5oHSLL_6XKtBFlJiDy1l0HuLIMmdXTTFXi7w937TfPqCNMKHm-O527FFPv3OgChlpQ5bbvgoPj1I-At9zMqIavD_Xm28LXd3jxWbbjr4Kh8f3esaZJfp_A0yp6smz6W16NvofD0v9T73D-vTaN5KJP9d5vpH2zAq--AgcCrc5ml0b4LgyviplA4IBT-Cwj2T-e6DO0KMuE8uJAr3DiJO7QJOBd3-3w&mpDistinctId=JGRldmljZTpjN2U2MzhhYi00NGJmLTQ3MDctYmViOS0xNDExYzZjODFjZDE%3D&eventEditionId=eve-8e29767b-dcc5-4985-bb76-807c5906798b&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=referral_traffic&utm_medium=referral&utm_source=nextech-week)よりご登録ください