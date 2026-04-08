自分を大切に。言葉ブランド「ことのココタチ」4月9日新作リリース　＜変わりたい自分だけは忘れるな＞＜無理した過去が休めという＞

マクティブエンターテイメント株式会社ことのココタチ『今からボード』4月9日新作リリース

マクティブエンターテイメント株式会社（東京都世田谷区、代表取締役：宮下千里）は、同社が展開する言葉ブランド「ことのココタチ」より、『今からボード』の新アイテム2作品を4月9日に発売いたします。

『今からボード』は、「自分を変えたい」「変わりたい」という想いを持つ方や「愛がわからない」「心の問題に悩む」「人生について迷う」といった悩みや疑問を持つ方に向けて、自分自身と向き合う時間を支え、人生のヒントを届ける言葉のエンターテイメントです。

日常の中で目に見えるところに置いたり飾ったり、持ち歩くことで、何度も読み返し、これまで変われなかった自分を少しずつ変えていく手助けをいたします。

■言葉ブランド「ことのココタチ」

日常生活で触れる映画の名シーンや好きな楽曲の歌詞、小説の一節、または何気ない会話での印象的な言葉など、再び聞きたくなる言葉は多々あります。

「あの言葉はずっと忘れたくない」「あの言葉が何かの役に立つかもしれない」「あの言葉で自分が変われる気がする」と感じたことはありませんか。

そんな時に必要な言葉やフレーズが手元にあれば、願いを叶えるお手伝いができるのではと考え、このアイテムの企画・発売に至りました。

■作家として

僕が「ことのココタチ」を始めた理由は過去にメンタルを保てない時期が長く続き、自分の心の中で思っていることを書き出していくうちに、次第に心が救われていったのです。

書き出した言葉を何度も読み返していくうちに自分自身を見つめ直し、苦しみ落ち込んだ困難からもう一度立ち上がることが出来ました。

人は困難や苦しみがあっても諦めなければ人生をやり直すチャンスは何らかの形で訪れます。

そしてそのきっかけを言葉で作っていけたらと考えました。

もし生活の中で気になる言葉が見つかったとき、

その言葉に自分自身と向き合い、育てていくことが大切だと思います。

言葉は誰も見捨てない。ずっと側にいてくれる。

「ことのココタチ」の『今からボード』がより良い人生を見つけるお手伝いができることを願っています。

プロデュース m.shin

■商品情報

何も変わらない『今からボード』もう限界『今からボード』『今からボード』裏面

商品名：今からボード

種類：2種（何も変わらない/もう限界）

サイズ：A6サイズ（縦148ｍｍ×横105ｍｍ）

素材：高密度厚紙

特徴：

- 両面マットフィルム貼り加工

- 折れにくい

- キズがつきにくい

- 滑らかな手触り

- 高級パッケージ、トレーディングカードなどに使用

価格：880円（税込）

今後も『今からボード』シリーズは続々と新たな商品を発売する予定です。詳細は公式サイトをご覧ください。

■会社概要

会社名：マクティブエンターテイメント株式会社

所在地：東京都世田谷区玉川田園調布1-11-14

事業内容：化粧品のOEM企画・製造及びオリジナル商品のプロデュース

言葉ブランド「ことのココタチ」プロデュース

企業サイト：https://mactive-entertainment.co.jp/

＜公式サイト＞

https://kotonokokotachi.com/

＜オンラインショップ＞

https://shop.kotonokokotachi.com/