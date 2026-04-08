【入場無料】欧州の人気キャンピングカーが相模湖に集結「Motorhome Collection（モーターホームコレクション）」を開催〈第一弾〉

1. 特別な2日間をお届け「陸のマリーナ」1周年記念コレクションを開催

株式会社トイファクトリー

キャンピングカー製造台数で国内首位（ハイエースベース）を誇り、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でアジアNo.1を達成する株式会社トイファクトリー（本社：岐阜県可児市、代表取締役：藤井昭文）は、4月25日（土）～4月26日（日）の2日間、陸のマリーナ1周年記念「Motorhome Collection（モーターホームコレクション）」を開催いたします。

大型キャンピングカーの保管場所として活躍するモータープール施設『陸のマリーナ』のオープン1周年を記念した、トイファクトリーが手がけるオリジナルデュカトモデルと、欧州プレミアムモーターホームブランド「A.I.M」のフルラインナップを一堂に展示する特別展示会。

普段はなかなか見比べることのできない希少なモデルも含めたラインナップを一度に体感できる貴重な機会に、ご購入のご検討の方も、すでにキャンピングカーをお持ちの方も、ぜひお気軽にぜひお越しください。入場無料・予約不要で、ペットと一緒にご来場いただけます。

〈入場無料〉ご来場WEB予約はこちら :https://www.euro-toy.jp/contact/?opt=3

※「さがみ湖MORIMORI」の駐車料金が発生しますが、本イベントにご来場の方にはアンケートにご回答のうえ「施設駐車場無料券」を進呈させていただきます。※試乗・商談をご希望のお客様は、事前のご予約をお願いいたします。

陸のマリーナとは

神奈川県相模原市のアクティビティリゾート「さがみ湖MORI MORI」内にある「PICAさがみ湖」の駐車場スペースを利用したトイファクトリーのキャンピングカー専用モータープールです。レジャー施設内への開設は全国初となる、大型キャンピングカーの保管場所として最適な施設です。（プレスリリースはこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000107958.html）

2. 展示車情報〈第一弾〉

トイファクトリーが手がけるオリジナルデュカトモデルと、欧州プレミアムモーターホームブランド「A.I.M」の展示車情報〈第一弾〉をお知らせします。

＜トイファクトリー製デュカトキャンピングカー＞

・DA VINCI 6.0 [2026 Full Model Change]

・DA VINICI 6.0

・DA VINICI 5.4

・gioia

・origin

・Brugge

・VANLIFE

＜A.I.M 正規輸入車キャンピングカー＞

・ETRUSCO｜T 6900 SB

・ETRUSCO｜CV 600 DB

・LAIKA｜ECOVIP L 2009

・WEINSBERG｜CaraCompact Suite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

※展示車は予告なしに変更になる場合がございます。

A.I.Mとは？

3.その他コンテンツ

トイファクトリーが提唱する「A.I.M」とは、「Authorized Import Motorhomes」の略で、トイファクトリーおよびEURO-TOYが欧州のプレミアムなモーターホームブランドと正規契約を行い、自信を持って日本国内で販売する正規輸入車モーターホームブランドです。○オーナー様向けコミュニティエリア開設

会場内にはトイファクトリーのキャンピングカーにお乗りのオーナー様同士が、ゆったりとお過ごしながら交流ができたるスペースとして「コミュニティエリア」をオープンいたします。

オーナー様専用受付フォーム(https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=veAq8YvQN0u5EUFJW1FjDgkBd9O7HlVNrT1JzwQTECxUNjg5SkpMTTBLQTM2QVREVU1ZUDlRVzNXQS4u)より受付の上、お乗りのキャンピングカーでお気軽にご来場ください！

※本エリアは自由にお過ごしいただけるスペース提供を中心としております。

※スペース・駐車台数には限りがあるため、満車の際はご利用いただけない場合がございます。

○さがみ湖MORI MORIの施設が楽しめる！

会場は「さがみ湖MORI MORI」(https://www.sagamiko-resort.jp/)敷地内！遊園地・温浴施設・キャンプ場・ドッグランなど、ご家族でも楽しめる春のお出かけスポットとしてもお楽しみください♪

4. 事前予約・イベントに関するお問い合わせ

会場でのご試乗やご商談をご希望のお客様は、WEBまたはお電話にて事前のご予約をお願いいたします。

〈入場無料〉ご来場WEB予約はこちら :https://www.euro-toy.jp/contact/?opt=3会場でご商談をご希望の場合は事前予約をお願いします

▼お問い合わせ窓口

EURO-TOY相模原

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野2丁目7-5

TEL：042-705-6203 ／ FAX：042-705-6204

横浜町田ICから約15分、国道16号線沿い

営業時間：10:00～18:00

定休日：毎週月曜日／第1・3火曜日

イベント概要

日時：4月25日（土）～4月26日（日）10時～17時（最終受付16時）

会場：さがみ湖MORI MORI 第四駐車場（〒252-0175 神奈川県相模原市緑区若柳）

◎試乗可能

◎入場無料

※駐車料金が発生しますが、トイファクトリーのイベントにご来場のお客様にはアンケートにご回答のうえ「施設駐車場無料券」を進呈させていただきます。

◎ペット入場OK

◎予約不要

※試乗・商談をご希望のお客様は、事前のご予約をお願いいたします。

EURO-TOY 相模原、トイファクトリー湘南は本イベント開催に伴い、誠に勝手ながら下記の通り臨時休業とさせていただきます。

臨時休業：4月24日（金）～4月27日（月）

営業開始：4月28日（火）12：00～

企画・運営担当者コメント

「今回の「モーターホームコレクション」は、普段なかなか一度にご覧いただけないモーターホームを、ゆっくりと見比べていただける機会として企画しました。それぞれ魅力や世界観を体感していただければと思います。ぜひお気軽に立ち寄っていただけたら嬉しいです。」（営業部：中野）

取材のご案内

本イベントに関する取材やお問い合わせ、店舗取材・個別取材など下記までお気軽にお問い合わせください。

株式会社トイファクトリー 広報部

mail to：press@toy-factory.jp

2026年4月のプレスリリース配信

■2日 (木)：【限定1台×ラスト1台】LAIKA希少キャンピングカーを特別同時展示「AUTOMOBILE COUNCIL 2026」に出展【4/10-12】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000107958.html)

【株式会社トイファクトリー】

会社概要

岐阜県可児市に本社を置くトイファクトリーは、ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でアジアNo.1のキャンピングカーメーカーです。



自動車メーカーが保証する自動車本来の安全性を崩すことなく架装された当社のキャンピングカーは、様々な独自技術が施されています。車中泊の快適性の指標となる寒暖の気温差を押さえる「ボディ高断熱施工」から弊社キャンピングカーの特徴でもある「エアロウィンドウ」、大手電機メーカーと共同開発した高効率ソーラー発電システムや家庭用インバータークーラーが車載された「クールコンプシステム」など、当社のキャンピングカーは、車中泊旅行を快適に過ごす為、数々の装備を業界に先駆けて採用してきました。



またキャンピングカーのみならずドクターカー、自治体・団体向けの多目的車両MARU MOBIなど特殊車両まで、細部にわたりご使用いただくお客様それぞれのニーズに合わせて製作。2021 年春放映の情熱大陸では、トイファクトリーのものづくり姿勢や、キャンピングカーに対する想いなどが特集され多くの反響をいただきました。

2022年9月にはステランティスジャパンとフィアットプロフェッショナル正規ディーラー契約を締結し、2023年にフィアットデュカトをベース車両とした新型キャンピングカーを発表。

2025年には、インド、アジア、オーストラリアを含むアジア太平洋地域において、FIAT DUCATO（フィアット・デュカト）の販売台数が最も多かったディーラーとして表彰を受けました。



商号：株式会社トイファクトリー

代表者：代表取締役 藤井昭文

所在地：〒509-0213岐阜県可児市瀬田800-1(トイファクトリー・インターナショナルは沖縄所在)

設立：1995年8月



【事業内容】

・キャンピング車両製作販売・特殊車両、福祉車両製作販売・自動車内外装製作・ヨーロッパ車両輸入販売・RV用品・パーツ輸入販売・自動車レンタルサービス・自転車販売、レンタルサービス・車検、整備

・フィアットプロフェッショナル正規ディーラー



【URLリンク】

TOY-FACTORY https://toy-factory.jp/

EURO-TOY https://www.euro-toy.jp/

※「EURO-TOY（ユーロトイ）」とは、日本のRV業界を牽引するトイファクトリーが、欧州のキャンピングカーブランドをセレクトしてお届けする「輸入車キャンピングカーディーラー」です。



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