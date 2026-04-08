ゴールデンウィーク2日間限定、世界遺産カタルーニャ音楽堂で日本語ガイドツアーと参加者限定オルガンコンサートを楽しむ特別プログラムを開催

ACCORD株式会社カタルーニャ音楽堂 コンサートホール

スペイン・バルセロナにある世界遺産 カタルーニャ音楽堂（パラウ・デ・ラ・ムシカ・カタラーナ）は、2026年ゴールデンウィーク期間中、日本人旅行者向けの特別ツアー「日本語ガイドツアー＆オルガンコンサート特別プログラム」を実施いたします。

本プログラムでは、日本人ガイドが日本語でご案内するツアーに加え、通常の見学では体験できない「オルガンコンサート」、さらにツアー参加者限定のスペシャルギフトをご用意。ここでしか体験できない特別プログラムをお届けします。幻想的な空間・音楽・特典が一体となった、ゴールデンウィーク限定の特別な体験です。

ゴールデンウィーク期間中、この特別プログラムだけでなく、通常ツアーでもこの美しい宝石箱のような音楽堂をぜひ体感してください。

カタルーニャ音楽堂ファサードオルガン(C)Matteo Vecchi escenari

■ゴールデンウィーク2日間限定 「日本語ガイドツアー＆オルガンコンサート特別プログラム」

＜開催日時＞

2026年4月29日（水）AM9:00～（現地時間）

2026年5月2日（土）AM9:00～（現地時間）

＜開催内容＞

本プログラムでは、日本語ガイドによる解説を通して、モデルニスモ建築の魅力を深く理解できるだけでなく、ツアーの最後には約15分間のオルガンコンサートを開催します。さらに、ご参加いただいた方には限定のスペシャルギフトをご用意しております。（各回40名定員）

※スペシャルギフトは、この特別プログラム以外のゴールデンウィーク期間（4月29日～5月6日）ガイド付きツアーでもご用意しております。期間中にガイド付きツアーに参加される方は、スペシャルギフトについて現地でお問い合わせください。

＜予約方法＞

ご予約はこちら（公式サイト）

https://www.palaumusica.cat/ja/visites/ガイド付きツアー_1174259(https://www.palaumusica.cat/ja/visites/%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC_1174259)

※「ガイド付きツアー」で日付（4月29日／5月2日）を選択して、「日本語」と「9：00」を選択してください。また、当日現地でのチケット購入も可能なほか、各種チケットサイトや旅行代理店からもご購入いただけます。なお、本プログラムは通常のガイドツアーと同価格でご参加いただけます。

■ 「日本語ガイドツアー＆オルガンコンサート特別プログラム」入場券プレゼントキャンペーン

さらに、本特別プログラムに参加できる入場券が当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。対象日（4月29日／5月2日）当日にご来場可能な方を対象に、各回抽選で1組2名様へ入場券をプレゼントいたします。

プレゼントキャンペーン応募方法や詳細は、日本語公式Instagramアカウントにて順次発表予定です。

日本語Instagram：https://www.instagram.com/palaumusicacat.jp/

■ 施設概要

カタルーニャ音楽堂は、建築家リュイス・ドメネク・イ・モンタネールによって設計された、ユネスコ世界遺産にも登録されているコンサートホールです。

ステンドグラスやモザイク装飾に彩られた華やかな空間は、「光の音楽堂」とも称され、バルセロナを代表する文化施設のひとつです。

公式サイト：https://www.palaumusica.cat/ja/visites/(https://www.palaumusica.cat/ja/visites/%E3%83%91%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%92%E7%99%BA%E8%A6%8B%E3%81%99%E3%82%8B_1159134)

日本語Instagram：https://www.instagram.com/palaumusicacat.jp/

■お問い合わせ

カタルーニャ音楽堂日本事務局（ACCORD株式会社）

info@accord-inc.co.jp