「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語パーカー アルティメットまどか/悪魔ほむら」が登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルモーメント」より、『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 パーカー アルティメットまどか』『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 パーカー 悪魔ほむら』を現在、それぞれご案内中です。
製品ページはこちら：
●劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 パーカー アルティメットまどか(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04783769&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 パーカー 悪魔ほむら(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04783770&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 パーカー アルティメットまどか
【製品情報】
□参考価格：8,250円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：グッドスマイルモーメント
【サイズ】フリー(着丈約70cm バスト約123cm 肩幅約67cm 袖丈約53.5cm)
【素材】衣類：綿88％、ポリエステル12％ ぬいぐるみ：ポリエステル100％
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語』より劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 パーカー アルティメットまどかが登場です。
キャラクターのぬいぐるみも付属しており、胸元や背中に取り付け可能です。
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■劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 パーカー 悪魔ほむら
【製品情報】
□参考価格：8,250円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：グッドスマイルモーメント
【サイズ】フリー(着丈約70cm バスト約123cm 肩幅約67cm 袖丈約53.5cm)
【素材】衣類：綿88％、ポリエステル12％ ぬいぐるみ：ポリエステル100％
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語』より劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 パーカー 悪魔ほむらが登場です。
キャラクターのぬいぐるみも付属しており、胸元や背中に取り付け可能です。
製品ページはこちら：
●劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 パーカー 悪魔ほむら(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04783770&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project
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