「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語パーカー アルティメットまどか/悪魔ほむら」が登場。

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大網株式会社



ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルモーメント」より、『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 パーカー アルティメットまどか』『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 パーカー 悪魔ほむら』を現在、それぞれご案内中です。



製品ページはこちら：


●劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 パーカー アルティメットまどか(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04783769&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


●劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 パーカー 悪魔ほむら(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04783770&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 パーカー アルティメットまどか




【製品情報】


□参考価格：8,250円(税込)


□発売日：2026年7月予定


□ブランド：グッドスマイルモーメント


【サイズ】フリー(着丈約70cm バスト約123cm 肩幅約67cm 袖丈約53.5cm)


【素材】衣類：綿88％、ポリエステル12％ ぬいぐるみ：ポリエステル100％





















『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語』より劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 パーカー アルティメットまどかが登場です。



キャラクターのぬいぐるみも付属しており、胸元や背中に取り付け可能です。



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■劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 パーカー 悪魔ほむら




【製品情報】


□参考価格：8,250円(税込)


□発売日：2026年7月予定


□ブランド：グッドスマイルモーメント


【サイズ】フリー(着丈約70cm バスト約123cm 肩幅約67cm 袖丈約53.5cm)


【素材】衣類：綿88％、ポリエステル12％ ぬいぐるみ：ポリエステル100％





















『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語』より劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 パーカー 悪魔ほむらが登場です。



キャラクターのぬいぐるみも付属しており、胸元や背中に取り付け可能です。



製品ページはこちら：


●劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 パーカー 悪魔ほむら(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04783770&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



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