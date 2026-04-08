SK本舗、Bambu Lab社製フィラメントの取り扱いを開始　3Dプリンター購入者にはオリジナル「Bambuスタートアップガイド」を同梱

フェリデンシア・キャピタル株式会社

フェリデンシア・キャピタル株式会社（所在地：東京都、代表：遅沢翔）が運営する3Dプリンター・レジン専門通販サイト「SK本舗」（https://skhonpo.com/）は、Bambu Lab社製FDMフィラメントの取り扱いを2026年4月7日より開始いたしました。

あわせて、Bambu Lab社製3Dプリンターをご購入のお客様に、SK本舗オリジナル「Bambuスタートアップガイド」を同梱する特典を開始いたします。

■ 取り扱い開始フィラメント 3種

【PLA ベーシック】

3Dプリント初心者からベテランまで安心して使える定番フィラメントです。プリント精度が高く、豊富なカラーバリエーションを展開。お求めやすい価格設定で、初めてのフィラメントとしても最適です。

【PLA マット】

表面の光沢を抑えたマット質感が特徴のPLAフィラメントです。フィギュアやインテリア小物、ギフト用アイテムなど、見た目にこだわりたい作品に適しています。

【高速PETG（PETG-HF）】

高速プリントに最適化されたPETGフィラメントです。PLAより耐久性・耐熱性に優れ、屋外使用パーツや実用品の制作にも対応。高速プリント対応により作業効率も向上します。

今後、ABS・ASA・TPUなども順次追加予定です。



■ SK本舗オリジナル「Bambuスタートアップガイド」を同梱

SK本舗オリジナル「Bambuスタートアップガイド」

SK本舗では、Bambu Lab社製3Dプリンターをご購入のお客様に、オリジナルの「Bambuスタートアップガイド」を同梱してお届けします。開封からセットアップ、初プリントまでの手順をわかりやすくまとめた冊子で、3Dプリンター初心者でも迷わず使い始められる内容です。

■ 背景：Bambu Lab製品の総合サポート体制を強化

SK本舗は2025年よりBambu Lab社の正規代理店として3Dプリンター本体・AMS・アクセサリーを販売してまいりました。今回のフィラメント取り扱い開始により、本体からフィラメントまでBambu Lab製品をワンストップで購入いただける環境が整いました。スタートアップガイドの同梱と合わせ、「買って終わり」ではない購入後のサポート体制をさらに充実させてまいります。

■ Bambu Lab製品ページ

Bambu Lab製フィラメント一覧：https://skhonpo.com/collections/bambu-lab-filament

Bambu Lab製3Dプリンター一覧：https://skhonpo.com/collections/bambu-lab

■ SK本舗について

3Dプリンター・光造形レジンの専門通販サイト。Bambu Lab・Elegoo・Anycubic・Phrozen・Shining3D・Revopointなど主要メーカーの正規代理店として、27,000人を超える顧客に3Dプリンティング関連製品を提供しています。

店舗名：SK本舗

URL：https://skhonpo.com/

運営：フェリデンシア・キャピタル株式会社

代表者：遅沢翔