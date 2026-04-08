【紀ノ国屋】華やぐ季節に。花柄のバッグに焼菓子を詰め合わせた「フローラルスイーツバッグ」が4色展開で登場！

株式会社紀ノ國屋

紀ノ国屋では、春の人気商品「フローラルスイーツバッグ」を、4色展開で販売いたします。

人気の焼菓子を詰め合わせた、見た目にも華やかなギフトアイテムで、ちょっとした贈り物や手土産にもおすすめです。

バッグは、コスメや携帯の充電器などの小物をすっきり収納できる、使い勝手のよいサイズ感。バッグインバッグとしても活躍します。淡い彩りが、春の気分をやさしく盛り上げます。

店舗では4月10日（金）より販売開始いたします。

定番の美味しさ。紀ノ国屋の焼菓子

いちごハートプチフールクッキー8枚入り×1袋、スペシャル紅茶クッキー6個入り×1袋、バウムクーヘン(チョコ)1個、マドレーヌ1個を詰め合わせました。

気分が華やぐ季節、ちょっとした春のギフトにもおすすめです。

花柄が彩る４種のカラーバリエーション

フローラルスイーツバッグ（ピンク）フローラルスイーツバッグ（グレー）フローラルスイーツバッグ（ブルー）フローラルスイーツバッグ（パープル）

《商品概要》

■商品名 ：紀ノ国屋 フローラルスイーツバッグ

■カラー ：ピンク、グレー、ブルー、パープル

■販売価格：\1,890（税込）

■内容量 ：いちごハートプチフールクッキー8枚、スペシャル紅茶クッキー6個、バウムクーヘン(チョコ)1個、マドレーヌ1個

■バッグのサイズ：タテ約15cm×ヨコ約15cm×マチ約6cm 持ち手：約7ｃｍ

■販売店舗：紀ノ国屋各店

公式オンラインストアの〈フローラルスイーツバッグ特集〉

「フローラルスイーツバッグ×キャンディセット」や「フローラルスイーツバッグ×アルミチャック袋セット」など、公式オンラインストア限定の特別セットを販売中です。

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