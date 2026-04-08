Unipos、国内初となるサッカーチームでの活用を支援。ビジネスと競技を両立する「Dual Grit FC」のスポンサードも開始

Unipos株式会社

人と組織の力を引き出し組織課題を解決する Unipos株式会社（所在：東京都港区） は、2026シーズンより活動を開始した社会人フットボールクラブ「Dual Grit FC」の理念に共感し、パートナーシップを締結いたしました。

近年、アスリートのキャリア多様化やデュアルキャリアの重要性が注目され、競技と仕事を高いレベルで両立する仕組みの確立が求められています。本取り組みは「働きながら競技で上を目指す」新しい選択肢を支えるモデルとしても位置づけられます。

スポーツチームにおけるUniposの活用は国内初となり、2018年よりUniposを導入する運営母体のRe-grit Partnersと共に、オフィスとピッチ双方の「貢献の可視化」を通じた称賛文化をより一層強力に支援してまいります。

背景：ビジネス×スポーツの「完全両立」を掲げる理念への共感

株式会社Re-grit Partnersが設立した「Dual Grit FC」は、JFL参入を目指すとともに、原則、選手は同社の正社員としてコンサルタントやセールス、マーケティング職に従事し、ビジネスとスポーツを高い次元で両立させる「ハイブリッドモデル」を提唱しています。

アスリートとしての挑戦を継続しながらビジネスパーソンとしても第一線で活躍するという、同クラブの「仕事と競技の高度な両立」を制度として設計する姿勢は、Uniposが目指す「働くすべての人を幸せに」という世界観に通じるものです。

Uniposはこれまで、企業内の「貢献の可視化」を支援してきました。本取り組みは、その仕組みをスポーツ領域へ拡張し、異なる環境でも人と組織の力を引き出す新たな挑戦です。

2018年より Re-grit Partners様の組織づくりを支援してきたパートナーとして、「Dual Grit FC」の挑戦を後押しすべくスポンサードを決定いたしました。

国内初、スポーツチームでのUnipos活用。領域を横断して生まれる「感謝と称賛」

「Dual Grit FC」は、Uniposをスポーツチームとして活用する国内初の事例となります。

メンバーは、多様な業務における助け合いはもちろん、ピッチ上での献身的なプレーに対してもリアルタイムで感謝や称賛を送り合っています。ビジネスとスポーツ、異なる環境下であっても互いの「貢献」や「ねぎらい」を可視化する仕組みが、チームの結束力向上や主体的な行動の促進につながっています。

【Unipos活用シーン１.：オフィス業務】

コンサルティング業務におけるナレッジの共有や、練習・試合に伴うスケジュール調整への相互サポートなどに対して、感謝や労いが送られ、組織全体の連携が強化されています。

【Unipos活用シーン２.：サッカーのシーン】

ピッチの内外でモチベーションを高め合うために活用。試合がない日でも、お互いを鼓舞することを可能にしています。

Unipos株式会社 代表取締役社長 松島 稔 コメント

Re-grit Partners様が掲げる『ビジネスとスポーツの完全両立』という高い志に触れ、大変感銘を受けました。Uniposが、オフィスとピッチの両方で生まれる『お互いの貢献』を可視化することで、選手のエンゲージメントを高め、チームの勝利と事業の成長の両方に寄与でき、光栄です。スポーツチームでの活用という新しい挑戦を、全力でサポートいたします。そして、領域を越えた組織づくりの可能性を広げてまいります。

Dual Grit FC統括責任者 合津裕貴 氏 コメント

Unipos様に、弊社の新たな挑戦をサポートいただけることを大変光栄に思っております。

弊社はこれまで、Uniposの活用を通じて、賞賛と感謝を送り合うカルチャーを育んでまいりました。そうした確かな土台の上に生まれた新たな挑戦が、Dual Grit FCです。

Dual Grit FCは、従来の「競技かキャリアかという二者択一」という業界の当たり前を、ビジネスとスポーツの両立の体現を通じて変革し、「未来を選べる人材」の育成・輩出を目指しています。

今後は、Uniposを活用しながら、仕事と競技の両面で互いの貢献を称え合うカルチャーをさらに醸成し、新たなデュアルキャリアモデルの実現とクラブの成長につなげてまいります。

Dual Grit FCについて

Dual Grit FCは、競技かキャリアかの二者択一を超え、ビジネスとスポーツの両立で高みを目指す “デュアルキャリア” を実装するクラブです。 2026シーズンに千葉県社会人リーグ3部から始動し、県1部、関東リーグを経て、10年以内のJFL到達を目指します。元Jリーガーや有力大学選手、実力ある指導者を擁し、RGPの事業基盤と育成力を活かしながら、アスリートの構造的課題を乗り越える新しいクラブモデルを体現します。

■Unipos株式会社について

Unipos株式会社は、ピアボーナス(R)「Unipos」をはじめとするテクノロジーの力と、経営・人事・管理職向けの各種コンサルティングサービスの両輪で、人と組織の力を引き出し、『「最高の集団を自らつくる」時代をつくる』というパーパスの実現を目指しています。

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■組織風土改革を知り、学び、活かす「UNITE powered by Unipos」

https://unite.unipos.co.jp/

■Unipos株式会社 概要

社名 Unipos株式会社

所在地 東京都港区虎ノ門3丁目1－1 虎の門三丁目ビルディング 4F

代表取締役社長 松島稔