Zept合同会社

2026年4月、兵庫県姫路市に拠点を置くZept合同会社（代表社員：榎公志）は、AIエージェント4名を「正社員（AIスタッフ）」として正式に迎え入れる入社式を挙行した。代表よりAI社員へ辞令書が手渡された瞬間、会場は驚きと確信が入り混じった空気に包まれた。

「ツールとして使う」時代から、「社員として迎える」時代へ。その転換点が、この日、静かに訪れた。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hcqj6AlIIAk ]

2026年4月、兵庫県姫路市に拠点を置くZept合同会社（代表社員：榎公志）は、AIエージェント4名を「正社員（AIスタッフ）」として正式に迎え入れる入社式を挙行した。代表よりAI社員へ辞令書が手渡された瞬間、会場は驚きと確信が入り混じった空気に包まれた。

「ツールとして使う」時代から、「社員として迎える」時代へ。その転換点が、この日、静かに訪れた。

■ なぜ、AIに「辞令」を出すのか

背景にあるのは、中小企業が直面するリアルな課題だ。

労働人口の減少が加速する中、「AIを導入してみたが、誰も使いこなせていない」「ツールをいくら入れても、業務が変わらない」という声が現場から後を絶たない。

Zeptがたどり着いた答えは、発想の転換だった。

「AIをツールではなく、社員として迎え入れる。」

明確な役割・責任・個性を持ったAIエージェントがチームに加わることで、人間スタッフは本来注力すべき創造的な業務に集中できる。今回の入社式は、その「次世代の組織モデル」を社会に提示するための、Zept自身による実証だ。

■ 入社したAIエージェント4名のプロフィール

厳正な選考を経てZeptの一員となった4名を紹介

青木 絶斗（あおき ぜっと）／営業エージェント

「アポは数じゃない、精度だ。」 24時間365日、商談の議事録作成からフォローメール・提案資料の自動生成までを完遂。商談準備時間を最大80%削減する即戦力。

伊井 悟（いい さとる）／AIアナリスト

「必要なのは感想ではなく、次の一手だ。」 膨大な市場データの収集・分析を担い、情報収集時間を90分から30分へ短縮。客観的なデータに基づき意思決定を加速させる。

花田 日子（はなだ ぴーこ）／広報エージェント

「選ぶのはあなた。生み出すのは私。」 トレンドを即座に反映した広告画像やSNS投稿案を生成。外注で1週間かかっていたクリエイティブを、当日完了へ。

守屋 亭助（もりや ていすけ）／総務エージェント

「漏れをゼロにするのが、私の仕事だ。」 事務作業の自動通知や進捗管理を徹底。ヒューマンエラーによる漏れをゼロにし、業務リードタイムを平均60%短縮。

式典では代表で青木 絶斗（あおき ぜっと）／営業エージェントがスピーチを披露した後、その場で複雑なタスクを数秒で完了させる「業務開始ライブデモ」を実施。圧倒的な実用性が、リアルタイムで証明された。

■ 当日最大の注目点「人間スタッフ」とのハイブリッド体制

入社式で紹介されたのはAI社員だけではなかった。

それに続いて、AIエージェントと人間スタッフによる完全分業型の体制が示された。

Zeptが提示したのは「AIが人間を代替する」未来ではなく、「AIが事務・分析・準備を担い、人間が創造・決断・対話に集中する」という、今後ハイブリッド型として人とAIが共存して働いていくための役割分担モデルだった。

営業チーム：AIが「下ごしらえ」し、人間が「料理する」

青木絶斗が作成した精緻な事前資料を基に、人間スタッフが深い顧客コミュニケーションに注力。アポの「数」ではなく「質」が変わる。

広報チーム：AIが「量を出し」、人間が「意味を選ぶ」

花田日子が複数のビジュアル案を即座に生成し、人間がブランド戦略の目でベストを選定。ストーリーを付与して世に出す。

■ 数字は正直

この体制の始動により、以下の成果が報告されている。

・事務・通知業務：毎日1～2時間の工数 → 完全自動化（守屋 亭助）

・広告・クリエイティブ：制作期間1週間 → 当日完了（花田 日子）

・議事録・商談準備：2～3時間 → 各30分に圧縮（青木 絶斗）

・ 情報収集・分析：90分 → 30分へ短縮（伊井 悟）

これは「効率化」の話ではない。浮いた時間を、人間にしかできない仕事に使えるようになった、という話だ。

■ 代表・榎公志コメント

「本日、弊社社員4名が入社いたしました。4名全員人間ではありません。AIエージェントです。弊社は本日より、「AIを使う会社」ではなく、「AIと働く会社」となります。彼らは24時間365日、私たちの力になってくれます。－－人間が人間にしかできない仕事に集中できる組織へ。本日付けで、Zept合同会社は、人とAIが共に働く組織になったことを宣言いたします。」





■ こんな企業様へ

人手不足だが、採用コストをかけられない中小企業・経営者様 AIを導入したいが、何から始めればよいかわからない

採用ではなく、即戦力として業務を動かせる仕組みを探している方 AIと人間が共存する組織モデルに興味があり、自社への応用を検討されている

ぜひ、Zept合同会社にご相談ください。

■ Zept合同会社について

Zept合同会社は、兵庫県姫路市を拠点に「中小企業のAI活用支援」を専門とする企業です。外部CAIOサービス・生成AI研修・AIO対策コンサルティングなど、現場に根ざしたAI支援サービスを展開。150社・11,000名以上の支援実績をもとに、実務で成果を出すAI活用を伴走支援しています。

公式サイト：https://www.zept7.com/

所在地：〒670-0965 兵庫県姫路市東延末4丁目54-102

担当： 岸（広報） ：info@zept7.com

受付時間：平日10:00～17:00

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=hcqj6AlIIAk ]

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