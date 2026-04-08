甘酸っぱい、ジューシーないちごがたっぷり！THE CITY BAKERY、春限定の「ストロベリーパイ」好評発売中。

株式会社フォンスSTRAWBERRY PIE

サクサクのタルト生地にダマンドクリーム、ジューシーないちごをたっぷりと入れて、贅沢に仕上げた「ストロベリーパイ」。トッピングのいちごは、焼き上げることで甘みが増し、香りも濃厚になりました。素材の味わいと食感を存分に楽しめる、コーヒーとも相性抜群のスイーツです。

・価格：490円(税込529円) / 1ピース

・店舗により取り扱い、販売期間が異なります

<東京・一部店舗限定> ホールケーキのモバイルオーダー！

スイーツタイムや手土産にご好評の「THE CITY BAKERY」のケーキ。パティシエ手作りのラインナップは、レモンパイやキャロットケーキなどの定番メニューから、季節の食材を活かした一品まで、店頭のショーケースを彩ります。また、東京都内の一部店舗では、ホールケーキを“モバイルオーダー”でご注文いただけます。テーブルを華やかに演出する、ホールケーキ。旬のいちごがラインナップしたこの季節、お祝いごとやホームパーティーにぜひご利用ください。

Strawberry Tart●ストロベリーピスタチオタルト

たっぷりのいちごに、濃厚なピスタチオカスタードクリームを合わせました。甘酸っぱいいちごのコンフィチュールを添えた、いちご好きにはたまらない一品です。

・価格：5,000円(税込5,400円)

・詳細：約 直径12cm 高さ5cm（4～5名分）

原材料の一部に卵・乳・小麦を含みます。（特定原材料8品目中）ケーキボックス、紙袋に入れてお渡しします。キャンドル5本付き。

Strawberry Shortcake●ストロベリーショートケーキ

ふわっふわのスポンジと生クリームのバランスにこだわり抜いた、王道のショートケーキ。ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリーの3種のベリーが食卓を華やかに彩ります。

・価格：4,500円(税込4,860円)

・詳細：約 直径12cm 高さ8cm（4～5名分）

原材料の一部に卵・乳・小麦を含みます。（特定原材料8品目中）ケーキボックス、紙袋に入れてお渡しします。キャンドル5本付き。

ネットで注文、店舗で受け取り。アニバーサリーにはメッセージプレートを！

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ネットでご予約して、指定日に店舗でお受け取りいただく、ホールケーキのモバイルオーダー。商品の受け取り日は、ご予約日の6日以降から1カ月先までご指定が可能です。お誕生日や記念日のご利用には、チョコレートプレートにご希望のメッセージをお書きしています。ご注文時に注意事項など詳細をご確認のうえ、オーダーください。

モバイルオーダーはこちら :https://foodmenu.cb.monoedge.ai/v1/cb/

< 取扱い店舗 >

・THE CITY BAKERY アトレ品川

・THE CITY BAKERY 広尾

・THE CITY BAKERY GinzaNovo

・THE CITY BAKERY 中目黒駅

・THE CITY BAKERY 赤坂アークヒルズ

・THE CITY BAKERY ジ アーガイル 青山

・THE CITY BAKERY 代官山

・THE CITY BAKERY 東京ガーデンテラス紀尾井町

・THE CITY BAKERY 丸の内オアゾ

・THE CITY BAKERY 東京ミッドタウン八重洲

・THE CITY BAKERY 渋谷道玄坂通

・THE CITY BAKERY 新虎通りCORE

・THE CITY BAKERY 京橋トダビルディング・ 東京8分

・THE CITY BAKERY ニュウマン高輪 North

・THE CITY BAKERY 銀座インズ

・THE CITY BAKERY 池袋 IT tower TOKYO

< SHOP LIST >

ショップ詳細はこちら(https://thecitybakery.jp/shop?area=tokyo&industry_category%5B%5D=bakery&industry_category%5B%5D=cafe)から

THE CITY BAKERY

● ABOUT THE CITY BAKERY

1990年、ニューヨーク・ユニオンスクエアに開業したベーカリー。創業者モーリー・ルービンはTV局のプロデューサーだった異色の経歴の持ち主で、その独創的な発想から生まれたプレッツェルクロワッサンや濃厚なホットチョコレートは、瞬く間にニューヨーカーから愛されました。日本では2013年に大阪に初上陸して以来、東京・福岡・長野・神奈川・京都・名古屋・広島・仙台に展開。各地でも「街（CITY）のベーカリー」として、その地域の皆さまから親しまれています。

・公式 HP：thecitybakery.jp(https://thecitybakery.jp/)

・公式 instagram：citybakeryjapan(https://www.instagram.com/citybakeryjapan/)