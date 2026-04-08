認定NPO法人CLACK、2年連続でキンドリル財団の助成先に選出。昨年に続き、高校生向けの無償のサイバーセキュリティトレーニングプログラムを実施

認定NPO法人CLACK

認定NPO法人CLACK（以下：CLACK）は、キンドリル財団の助成先に2年連続で選定いただきました。これにより、昨年度に続きキンドリル財団と協働し、完全無償のサイバーセキュリティトレーニングプログラム「Be Pro Cybersecurity」を高校生向けに届けてまいります。

キンドリル財団は、サイバーセキュリティとAIスキル開発を推進するため、13カ国で非営利団体に助成を行っており、日本からは認定NPO法人CLACKと、認定NPO法人育て上げネット（以下、育て上げネット）が助成先として選出され、サイバーセキュリティのスキル開発を推進しています。（※）

CLACKが実施する「Be Pro Cybersecurity」は、経済的な理由や家庭環境により十分な教育機会を得られない高校生を対象に、東京・大阪でサイバーセキュリティの基本を学べる講座を2日間実施するとともに、企業見学などを通じてキャリアの選択肢を広げる機会を提供してまいります。さらに、今年度より、サイバーセキュリティの学びのすそ野を広げる動画やオンライン講座を提供し、対面・オンラインを組み合わせることで約800名の高校生に学びの機会を提供します。

（※）キンドリル財団およびキンドリルジャパン株式会社より発表された本助成に関するプレスリリースは以下よりご覧ください。

- キンドリル財団のプレスリリース(https://www.kyndryl.com/us/en/about-us/news/2026/04/kyndryl-foundation-global-grants)- キンドリルジャパン株式会社のプレスリリース(https://www.kyndryl.com/jp/ja/about-us/news/2026/04/kyndryl-foundation-grant-cybersecurity-ai-skilling)

■「Be Pro Cybersecurity」昨年度の開催実績

「Be Pro Cybersecurity」は2025年6月より提供開始し、東京・大阪で合計6回の講座を実施しました。これまでの参加高校生の人数は104名に上ります。

プログラムの内容は、サイバーセキュリティの基礎から、DDoS攻撃/対策など実践を組み合わせた講座を行っています。加えて、キンドリルジャパン株式会社への企業見学を実施し、実際にIT企業で働く社員との交流などを通じて、専門スキルの習得とキャリア形成の意識を高めることで「自走力」の向上につながるプログラムを実施しています。

講座中の様子企業見学・IT企業に勤める社員との交流の様子



＜参加生徒のサイバーセキュリティに関する認知・興味・学習意欲＞

講座実施前のサイバーセキュリティに関する認知講座実施後のサイバーリスクへの印象

講座実施後の興味・関心講座実施後の学習意欲

＜参加高校生の声＞

サイバーセキュリティに関しての知識が全くない状態でも分かりやすく身近な例を挙げて話してくださったので、情報の世界を自分の生活と関連付けながら考えることが出来ました。

サイバー攻撃が身近に起きていることに驚きました。また、適切に対処する方法も学ぶことができ、一般的な個人で使う場合に、適切なファイヤーウォールの使い方などを学べてよかったです。

日常生活でも情報リテラシーを高め、リスクに注意しながら行動していきたいと考えています。また、将来の進路選択においてもIT分野への関心を広げるきっかけとして活かしていきたいです。

学校ではあまり実践的にできなかったITについて実践的に学ぶことができた。実際にDos攻撃を体験したり、実践も交えて楽しく学べました。

■今後の開催スケジュール

2026年度は、対面・オンラインを組み合わせることで約800名の高校生に学びの機会を提供します。

対面の講座は、東京・大阪で約80名にサイバーセキュリティの基本を学べる講座を2日間実施＋企業見学などを通じてキャリアの選択肢を広げる機会を提供します。1回目は2026年8月の開催予定です。

オンラインでの講座は、2026年4月下旬に第1回を開催します。動画・オンライン講座を合わせて約700名に提供します。

▼メディア関係者様のご取材・見学希望について

メディア関係者様のご取材や見学希望は、以下フォームまたは下記の問い合わせ先にご連絡ください。

https://clack.ne.jp/contact#media-contact

本取り組みに関するご質問等に関してもお気軽にお問い合わせください。

■キンドリル財団について

キンドリル財団は、キンドリル（NYSE: KD）の社会貢献活動を担う、独立した非営利団体（米国税法501(c)(3)に基づく認定団体）です。キンドリルがビジネスを展開する地域社会において、非営利団体への助成、ボランティア活動、ならびに社会的投資を通じ、重要な社会課題の解決に取り組んでいます。キンドリル財団は、世界中の人々が持つ可能性を引き出し、主体的に社会に参画できる力を育むことで、人類の進歩に貢献することを目指しています。詳細については、www.kyndryl.org をご覧ください。

■キンドリルについて

キンドリル（NYSE: KD）は、ミッションクリティカルなエンタープライズ・テクノロジー・サービスのリーディングプロバイダーで、60カ国以上で数千にのぼる企業のお客様にアドバイザリー、インプリメンテーション、マネージドサービスを提供しています。世界最大のITインフラストラクチャーサービスプロバイダーとして、世界中で日々利用されている複雑な情報システムの設計、構築、管理、モダナイズを行っています。 詳細については、www.kyndryl.com（英語）またはwww.kyndryl.com/jp/ja をご覧ください。

■認定NPO法人CLACKについて

CLACKは、「生まれ育った環境に関係なく、子どもが希望とワクワクを持てる社会」をビジョンに掲げ、世代を超えた貧困連鎖の解消を目指し活動している団体です。大阪・東京を拠点に、無償のデジタル教育やキャリア教育、デジタルを活用した居場所を提供し、様々な困難を抱える中高生の自走に向けた伴走支援に取り組んでおります。

公式ホームページ：https://clack.ne.jp/

＜CLACKの主な事業・プロジェクト＞

■企業の使用済みPCが中高生の”自走”に繋がる「Pass the Baton（パスザバトン）(https://passthebaton.clack.ne.jp/)」

■デジタル教育とキャリア教育を行うプログラム「Tech Runway(https://techrunway.jp/)」

■デジタルを活用した中高生の秘密基地「よどがわベース(https://yodogawa-base.clack.ne.jp/)」「テクリエさぎのみや(https://techrie.clack.ne.jp/)」

企業から寄贈されたPCは1,800台を突破。プログラミング体験会には1,900名以上、3ヶ月の継続的なデジタル教育・キャリア教育プログラムには600名以上の高校生が参加しました。

＜ご寄付等に関する企業・個人の方からのお問い合わせ＞

より多くの子どもたちへ機会を届けるため、ご協力いただける企業様・個人寄付者様を募集しております。

・企業のご担当者の方はこちら(https://clack.ne.jp/for-company)

・個人の方はこちら(https://clack.ne.jp/donation)