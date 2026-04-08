デザイン性の高いモバイルバッテリーをお探しの方に。上品なベージュカラーとクリアボディが魅力の「USB急速充電モバイルバッテリー」をLife on Productsより新発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは新作「USB急速充電モバイルバッテリー USB PD（パワーデリバリー）対応 20W」を2026年4月27日（月）より販売開始いたします。
透明感のある美しいボディが特徴的なモバイルバッテリー
コンパクトながらハイパワー充電が可能なモバイルバッテリー。
USB Type-Cプラグを1つとUSB Type-Cポートを1つ、USB Type-Cコードを1つの計3つを搭載。
小型で軽量であることに加え、USB Power Delivery（パワーデリバリー）に対応しており、
ご使用のスマートフォンやBluetoothイヤホンなど様々な端末への高速充電が可能です。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「USB急速充電モバイルバッテリー USB PD（パワーデリバリー）対応 20W」LCAEA019
価格：3,410円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaea019/
POINT1■片手でらくらくスマホ操作
本体をスマートフォンに差し込むと、
モバイルバッテリーを持つ必要なく、
片手でスマホと一緒に持ち歩くことができます。
POINT2■最大出力20Wまで対応
スマートフォンやBluetoothイヤホンなどを
充電できるモバイルバッテリーです。
POINT3■そのまま挿すだけ簡単充電
USB-Cプラグと約11cmのコードを搭載。
USBコードを持ち歩くことなく
デバイスを直接充電することが可能です。
POINT4■USB Power Deliveryで高速充電
USB Power Deliveryに対応した
USB Type-Cポートを搭載。
USB Power Delivery対応する
スマートフォンなどを超高速充電できます。
POINT5■パワフルなモバイルバッテリー
5000mAhのリチウムイオン電池を
内蔵しており、
スマホを約1回分満充電にすることができます。
POINT6■PSEマーク
電気用品安全法に該当する技術基準に適合した
製造に加え、独自の品質基準で実施する
自社検査にて品質を徹底管理しています。
POINT7■軽量・コンパクトで持ち運びらくらく
ポケットやカバンにすっぽり収まるサイズ感。
直挿し充電用のプラグ端子には
シリコンのカバーがついているので
ホコリやゴミの混入を防ぎます。
POINT8■最大3台の同時充電が可能
USB Type-Cポートを3つ搭載。
最大3台のデバイスを同時に充電することが
可能です。
POINT9■様々なデバイスへの充電に
スマートフォンはもちろん、
Bluetoothイヤホンなど、
ご家庭にある様々なデバイスの充電が可能です。
商品仕様
ベージュ（BG）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/409_1_2ec151c1c69aae7d5976b6151df89f73.jpg?v=202604090151 ]
販売情報
■2026年4月8日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaea019
■2026年4月27日（月）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供