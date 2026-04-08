デザイン性の高いモバイルバッテリーをお探しの方に。上品なベージュカラーとクリアボディが魅力の「USB急速充電モバイルバッテリー」をLife on Productsより新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは新作「USB急速充電モバイルバッテリー USB PD（パワーデリバリー）対応 20W」を2026年4月27日（月）より販売開始いたします。

透明感のある美しいボディが特徴的なモバイルバッテリー

コンパクトながらハイパワー充電が可能なモバイルバッテリー。

USB Type-Cプラグを1つとUSB Type-Cポートを1つ、USB Type-Cコードを1つの計3つを搭載。

小型で軽量であることに加え、USB Power Delivery（パワーデリバリー）に対応しており、

ご使用のスマートフォンやBluetoothイヤホンなど様々な端末への高速充電が可能です。

※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「USB急速充電モバイルバッテリー USB PD（パワーデリバリー）対応 20W」LCAEA019

価格：3,410円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaea019/

POINT1■片手でらくらくスマホ操作

本体をスマートフォンに差し込むと、

モバイルバッテリーを持つ必要なく、

片手でスマホと一緒に持ち歩くことができます。

POINT2■最大出力20Wまで対応

スマートフォンやBluetoothイヤホンなどを

充電できるモバイルバッテリーです。

POINT3■そのまま挿すだけ簡単充電

USB-Cプラグと約11cmのコードを搭載。

USBコードを持ち歩くことなく

デバイスを直接充電することが可能です。

POINT4■USB Power Deliveryで高速充電

USB Power Deliveryに対応した

USB Type-Cポートを搭載。

USB Power Delivery対応する

スマートフォンなどを超高速充電できます。

POINT5■パワフルなモバイルバッテリー

5000mAhのリチウムイオン電池を

内蔵しており、

スマホを約1回分満充電にすることができます。

POINT6■PSEマーク

電気用品安全法に該当する技術基準に適合した

製造に加え、独自の品質基準で実施する

自社検査にて品質を徹底管理しています。

POINT7■軽量・コンパクトで持ち運びらくらく

ポケットやカバンにすっぽり収まるサイズ感。

直挿し充電用のプラグ端子には

シリコンのカバーがついているので

ホコリやゴミの混入を防ぎます。

POINT8■最大3台の同時充電が可能

USB Type-Cポートを3つ搭載。

最大3台のデバイスを同時に充電することが

可能です。

POINT9■様々なデバイスへの充電に

スマートフォンはもちろん、

Bluetoothイヤホンなど、

ご家庭にある様々なデバイスの充電が可能です。

商品仕様

ベージュ（BG）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/409_1_2ec151c1c69aae7d5976b6151df89f73.jpg?v=202604090151 ]

販売情報

■2026年4月8日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaea019

■2026年4月27日（月）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供