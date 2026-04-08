デザイン性の高いモバイルバッテリーをお探しの方に。上品なベージュカラーとクリアボディが魅力の「USB急速充電モバイルバッテリー」をLife on Productsより新発売

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ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは新作「USB急速充電モバイルバッテリー USB PD（パワーデリバリー）対応 20W」を2026年4月27日（月）より販売開始いたします。


透明感のある美しいボディが特徴的なモバイルバッテリー




コンパクトながらハイパワー充電が可能なモバイルバッテリー。


USB Type-Cプラグを1つとUSB Type-Cポートを1つ、USB Type-Cコードを1つの計3つを搭載。


小型で軽量であることに加え、USB Power Delivery（パワーデリバリー）に対応しており、


ご使用のスマートフォンやBluetoothイヤホンなど様々な端末への高速充電が可能です。


※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「USB急速充電モバイルバッテリー USB PD（パワーデリバリー）対応 20W」LCAEA019
価格：3,410円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaea019/






POINT1■片手でらくらくスマホ操作

本体をスマートフォンに差し込むと、


モバイルバッテリーを持つ必要なく、


片手でスマホと一緒に持ち歩くことができます。








POINT2■最大出力20Wまで対応

スマートフォンやBluetoothイヤホンなどを


充電できるモバイルバッテリーです。








POINT3■そのまま挿すだけ簡単充電

USB-Cプラグと約11cmのコードを搭載。


USBコードを持ち歩くことなく


デバイスを直接充電することが可能です。







POINT4■USB Power Deliveryで高速充電

USB Power Deliveryに対応した


USB Type-Cポートを搭載。


USB Power Delivery対応する


スマートフォンなどを超高速充電できます。








POINT5■パワフルなモバイルバッテリー

5000mAhのリチウムイオン電池を


内蔵しており、


スマホを約1回分満充電にすることができます。








POINT6■PSEマーク

電気用品安全法に該当する技術基準に適合した


製造に加え、独自の品質基準で実施する


自社検査にて品質を徹底管理しています。








POINT7■軽量・コンパクトで持ち運びらくらく

ポケットやカバンにすっぽり収まるサイズ感。


直挿し充電用のプラグ端子には


シリコンのカバーがついているので


ホコリやゴミの混入を防ぎます。








POINT8■最大3台の同時充電が可能

USB Type-Cポートを3つ搭載。


最大3台のデバイスを同時に充電することが


可能です。








POINT9■様々なデバイスへの充電に

スマートフォンはもちろん、


Bluetoothイヤホンなど、


ご家庭にある様々なデバイスの充電が可能です。







商品仕様



ベージュ（BG）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/409_1_2ec151c1c69aae7d5976b6151df89f73.jpg?v=202604090151 ]


販売情報


■2026年4月8日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaea019



■2026年4月27日（月）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始



ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。



会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供