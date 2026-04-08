WEB上で簡単作成！ホワイトチョコで描く【オリジナルチョコレート】を新発売

株式会社イメージ・マジックお気に入りの写真やイラストをプリントしたオリジナルのチョコレートを最小10点から

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する、2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/)」は、ホワイトチョコレートのみでデザインを表現する【オリジナルチョコレート全5種(https://originalprint.jp/food-drink#:~:text=%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-,%E6%96%B0%E4%BD%9C%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0,-%E3%82%82%E3%81%A3%E3%81%A8%E8%A6%8B%E3%82%8B%20%3E)】を、2026年4月2日（木）より販売開始いたしました。

本製品は、カカオ55％のダーククーベルチュールをベースに使用しており、カカオの深みとホワイトチョコの優しい甘みが溶け合う高品質な仕上がりが特徴です。

食べるのがもったいない？写真やロゴをチョコの濃淡だけで再現

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9YLyDirXPss ]

■ ホワイトチョコレートのみで細やかにデザインを再現！

従来のフードプリントで主流だった食用インクではなく、ホワイトチョコレートのみで写真やイラストを再現します。チョコ本来の風味を損なうことなく、贈る相手を驚かせる高精細なデザイン表現が可能になりました。

ベースには、カカオ55％のダーククーベルチュールを使用。

厳選されたカカオによる深いコクと香りが、デザインを表現するホワイトチョコレートの甘みと絶妙に調和します。味にも一切の妥協がない「贈って喜ばれる」ギフト品質を実現しました。

■ シーンに合わせて選べる5つのラインナップ

4×4cmのチョコを個包装したバラ撒きに最適なサイズから、ビジネスシーンで活用できる名刺サイズまで、用途に合わせた5形態を展開。ブラウザ上の「デザインツール」で写真やロゴをアップロードするだけで、最小10点から誰でも簡単に制作いただけます。

【商品概要】

オリジナルチョコレート 8×8（1枚入）オリジナルチョコレート 名刺サイズ（1枚入）オリジナルチョコレート 4×4（個包装）オリジナルチョコレート 4×4（4枚入）オリジナルチョコレート 4×4（6枚入）

【商品名】

オリジナルチョコレート 8×8（1枚入）(https://originalprint.jp/food-drink/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%888%C3%978%EF%BC%881%E6%9E%9A%E5%85%A5%EF%BC%89)

オリジナルチョコレート 名刺サイズ（1枚入）(https://originalprint.jp/food-drink/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E5%90%8D%E5%88%BA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%881%E6%9E%9A%E5%85%A5%EF%BC%89)

オリジナルチョコレート 4×4（個包装）(https://originalprint.jp/food-drink/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%884%C3%974%EF%BC%88%E5%80%8B%E5%8C%85%E8%A3%85%EF%BC%89)

オリジナルチョコレート 4×4（4枚入）(https://originalprint.jp/food-drink/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%884%C3%974%EF%BC%884%E6%9E%9A%E5%85%A5%EF%BC%89)

オリジナルチョコレート 4×4（6枚入）(https://originalprint.jp/food-drink/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%884%C3%974%EF%BC%886%E6%9E%9A%E5%85%A5%EF%BC%89)

(チョコレート本体サイズ単位：cm)

素材：ダークチョコレート、ホワイトチョコレート

販売開始日：2026年4月2日

価格：1点あたり 税込339円～（プリント代込）

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

https://imagemagic.jp/contact/

▼ 商品詳細についてのお問い合わせ

https://originalprint.jp/my.php/contact

《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/

Instagram：@originalprint.jp

(https://www.instagram.com/originalprint.jp/)X：@original_print(https://x.com/original_print)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/