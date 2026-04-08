料理メディア「Nadia」と株式会社波里がタイアップ！特別企画ページ「もっと米粉が好きになる！米粉で作るとおいしいレシピ第2弾」を公開
Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀 以下「Nadia」）と株式会社波里（栃木県佐野市／代表取締役社長 藤波孝幸 以下「波里」）がタイアップし、特別企画ページ【もっと米粉が好きになる！米粉で作るとおいしいレシピ第2弾】を公開いたしました。
特別企画ページはこちら :
https://oceans-nadia.com/special/namisato-2026
もっと米粉が好きになる！
昨年ご好評だった米粉企画が今年も帰ってきました。アレルギー対応やグルテンフリーだけでなく、おいしさの面でも選ばれる機会が増えてきた米粉。もっちり、カリッとした食感の楽しさや、調理のしやすさなど、毎日の料理に取り入れたくなる魅力がたくさんあるんです。今年は新たなNadia Artistを迎え、より幅広いレシピとアイデアで米粉の魅力を深掘り。おかずからスイーツまで、知れば知るほど米粉がもっと好きになるはずです。ぜひ、お気に入りのレシピを見つけてください。
■一部レシピをご紹介
【春の皮なししゅうまい】たけのこ×キャベツのワンパンおかず！ by RINATY（りなてぃ）さん
ピューレはレンジ！バターなし！【米粉いちごパウンドケーキ】】 by こばやしまりこさん
ふわふわミートボールとキャベツのクリーム煮 by 藤本マキさん
【感動のしっとりふんわり生地】いちごの米粉ショートケーキ by室崎さゆり（ぺぽ）さん
＜提供：株式会社波里＞
1947年の創業以来、「米粉」をはじめ「ごま」や「きな粉」など、日本人になくてはならない食材を生産しています。伝統と技術、そして真心を大切に製品作りに取り組んでいます。米粉生産量は国内トップクラス。米粉のおいしさや可能性といった「米粉の文化」を作って広げることで、日本の水田を守ることにも繋がると、使命感を持ち日々取り組んでいます。ノングルテン米粉製造工程管理 JASの国内認証第1号を取得しています。
料理メディア「Nadia」について
Nadiaはプロの料理家の美味しいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。
なお、Nadia Artistの総フォロワー数は2026年4月時点で合計8,000万人を超え、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。
また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。
弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。
ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)
▶レシピサイト「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)
▶Nadia公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)
▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)
▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)
＜Nadia株式会社について＞
会社名： Nadia株式会社
設立：2012年7月5日
代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀
URL：https://nadia-corp.co.jp/
所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F
事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業
＜お問い合わせ＞
contact@nadia-corp.co.jp