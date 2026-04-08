「Gaga Laboratorio / ガガ・ラボラトリオ　デビューフェア」小倉井筒屋 本館2階時計サロンにて開催

株式会社大沢商会

昨年に日本デビューを果たした「Gaga Laboratorio / ガガ・ラボラトリオ」。今回のフェアでは時計メディアの世界的権威である「Revolution」とコラボレーションした世界100本限定の「LUCE」や定番の「Labormatic / ラボルマティック」コレクションを揃えてフルラインナップでご紹介いたします。

■期間：2026年4月6日（月）～4月30日（木）

■対象店舗： 小倉井筒屋 本館2階時計サロン

〒802-8511 福岡県北九州市小倉北区船場町1丁目1番

TEL:093-522-2529 直通

営業時間:10:00～19:00

小倉井筒屋について

九州の玄関口に位置し、小倉に唯一そして地場の百貨店として地元のお客様、観光客のお客様をはじめ山口県、大分県など幅広いエリアのお客様にもご愛顧いただいております。

ガガ・ラボラトリオについて

ガガ・ラボラトリオは、現代時計製造における大胆な新たな章を象徴しています。デザイン、素材、そして洗練された機械構造を探求するという使命を掲げ、メゾンは機能性を超越し、個性と文化的意義を表現する時計を創造しています。ガガ・ラボラトリオは、情熱と革新が出会う空間であり、未来を見据えた真の時計製造アトリエです。

〈出展商品の一例〉

イタリア語で「光」を意味する「Luce」は、ビジョン、知識、そして時計製造への賛歌を、新しい光り輝く形で体現しています。

文字盤のベースにラピスラズリを巧みに取り入れ、インデックス全体にスーパールミノバを採用し、夜空を思わせる深いブルーが夜光表示と相まって、美的かつ象徴的な輝きを放つオブジェへと変貌させています。

夜光ディスプレイと文字盤にあしらわれたラピスラズリが最も印象的なモデル

暗闇の中で光る発光ローターが見えるケースバック

細部に至るまで洗練されたディテールが施された「LUCE」は、メゾンの哲学、すなわちデザイン主導の時計製造、革新の融合、素材研究、そして独特のイタリアン・ビューティを体現しています。

品名 : Labormatic・Luce / ラボルマティック・ルーチェ

品番 : GALMLU001

価格 : 979,000円(税込）世界限定数 100本

ケース : ポリッシュ仕上げステンレススチールケース、側面とリュウズはブルーPVD

ケース径：42 mm

ケース厚：13.3 mm

ガラス：ドーム型サファイヤクリスタル、無反射コーティング

ダイヤル：ブルーの4セクターダイヤル、12時位置にディスク式の時表示、中央にラピスラズリ製の分表示ダイヤル、円形のスモールセコンド、スーパールミノバのインデックス

裏蓋：シースルーバック（サファイヤクリスタル）のスチール製裏蓋、4本のネジで固定

ストラップ：ブルーのイタリア製サフィアーノレザー、ピンバックル

防水 : 5 気圧防水

ムーブメント : ラ・ジュー・ペレLJP-G100、パワーリザーブ約68時間。24石、28,800振動/時。

■ 「Labormatic 」コレクションは、4つのスタイルで構成されています。

「Cinquanta / チンクアンタ」

「Bauhaus / バウハウス」

「Champagne / シャンパーニュ」

「Azzurro / アズーロ」

「 Cinquanta / チンクアンタ」

洗練されたデザインの純粋さと、精緻なクラフツマンシップの融合

「 Cinquanta」のフォルムには、世界が平和を取り戻し始めた1950年代のしなやかさと生命力が息づいています。イタリアの高度経済成長期において、日用品が芸術品へと昇華していった時代の息吹と、クロームが輝く“スペースカー”やジェット時代の奇跡、華やかなジュークボックスが彩ったアメリカの喧騒――その両方からインスピレーションを受けています。パステルカラーと時代を象徴するデザイン要素が、このモデルの美的特徴を形作っています。分表示トラックのクリエイティブな表現が、このタイムピースに独自の個性を添えています。

「Labormatic Cinquanta」はまさに唯一無二の存在です。

「 Bauhaus / バウハウス」

純粋なデザインと、構造に宿る精巧さの融合

「 Bauhaus」は、1920年代ドイツの芸術運動「バウハウス」が持つ、幾何学的で厳格な美しさを現代に受け継いだモデルです。「美」と「シンプルさ」が調和したその哲学にインスピレーションを受け、余計な装飾を排した純粋なデザインに焦点を当てています。ダイヤルとケースの仕上げには洗練されたグレーのトーンを採用し、放射状の分マーカーを組み合わせることで、端正な佇まいを際立たせています。あらゆる要素が緻密に設計され、この時計ならではの凛とした美しさを演出しています。

「Labormatic Bauhaus」は、まさに卓越した一本です。

「Champagne / シャンパーニュ」

「 Champagne」は、既存のBauhausモデルが体現するミニマリズムとは鮮やかな対比を成しています。Bauhausが「クリーン」「精密」「抑制」を基調としているのに対し、Champagneは「祝祭的」「輝き」「表現力豊か」。温かく艶やかなトーンが、従来のコードに鮮やかに挑み、遊び心と生命力あふれる新たなエレガンスのかたちを提示します。

それは単にBauhausを補完する存在ではなく、むしろ対極に位置づけられるもの。その名が示す通り、喜びと自発性を体現する、泡のように弾けるカウンターバランスなのです。

「 Azzurro / アズーロ」

「Azzurro」は、既存の「Cinquanta」モデルを補完し、このシリーズに新たな色彩の次元をもたらす一本です。柔らかなブルーの色調は、第二次世界大戦後のイタリア経済成長期に広がったパステルカラーを想起させます。それは、楽観・革新・創造性があらゆるものを形づくっていた時代の象徴でもあります。「Azzurro」は単なる“色”ではなく、1950～60年代のイタリアが体現していた再生の精神と文化的な活気を呼び起こします。イタリア美学の黄金時代を、詩的に再解釈したタイムピースです。

■ Labormatic 製品詳細

価格：891,000円（税込）

ケース：ステンレススティールケース、直径42mm、厚さ13.3mm、5気圧防水。

裏蓋：シースルーバック（サファイヤクリスタル）

ムーブメント：ラ・ジュー・ペレLJP-G100、パワーリザーブ約68時間。

ストラップ：イタリア製サフィアーノレザー。

特徴：ケース12時位置にリュウズを配置。文字盤12時位置にディスク式の時表示、中央に分表示ダイヤルと、その内側にロゴを刻み込んだ円形のスモールセコンド。