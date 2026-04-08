カスミ木更津朝日店オープンのお知らせ

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

株式会社カスミ（本社：茨城県つくば市、代表取締役社長：折本 文孝）は、2026年４月１０日（金）に、「カスミ木更津朝日店」をオープンいたします。

当店は、「イオンタウン木更津朝日」の全面リニューアル工事に伴い、「フードスクエアカスミ木更津朝日店」を閉店し、同敷地内の「木更津市役所 朝日新庁舎」内にて、新規オープンいたします。

地域のお客さまの毎日を支える「身近で便利なカスミ」として、惣菜・生鮮を軸に、“便利さ・健康”を日常に提案し、お客さまの暮らしに彩りと温かさを添える店舗を目指してまいります。引き続き皆さまの毎日の食卓を支えてまいります。

【店舗概要】

店 名 カスミ木更津朝日（きさらづあさひ）店

開 店 日 ２０２６年４月１０日（金）

所 在 地 千葉県木更津市朝日３-８-１

電 話 0438-38-5495

アクセス 最寄り駅：JR内房線木更津駅より徒歩15分

お車の場合：東京湾アクアライン連絡道袖ヶ浦I.C.より10分

店 長 立原 裕文（たちはら ひろぶみ）

営業時間 ９：００～２２：００

売場面積 ８３８平方メートル （２５４坪）

年商目標 約13億円

駐車台数 ２０７台（共有）

駐輪台数 ２８台

従業員数 正社員 １０名、パ-ト・アルバイト３４名（８時間換算）

主要商圏 14,935世帯 １次2,169世帯（0～0.5km）、２次2,219世帯（0.5～1km）

３次10,547世帯（1～2km）