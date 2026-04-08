【JPIセミナー】「“ウォーターPPP” と上下水道事業における広域化・官民連携の最新動向」4月23日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 インフラストラクチャー・アドバイザリー アソシエートパートナー 福田 健一郎 氏を招聘し、「ウォーターPPP」と上下水道事業における広域化・官民連携の最新動向について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17656(https://www.jpi.co.jp/seminar/17656?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

老朽化・人材不足・財政制約を乗り越える新たな事業運営モデルとは

「ウォーターPPP」と上下水道事業における広域化・官民連携の最新動向

〔開催日時〕

2026年04月23日(木) 09:30 - 12:00

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

インフラストラクチャー・アドバイザリー

アソシエートパートナー

福田 健一郎 氏

〔講義概要〕

上下水道事業は、市民生活や産業に不可欠な自治体運営のインフラ事業であり、近年では水道・下水道いずれも、整備拡張の時代を終え、持続・運営・更新の時代へと転換しようとしている。しかしながら、ヒト（職員減）・モノ（資産老朽化）・カネ（需要減少）の各観点で課題が山積している状況にある。

今後の事業経営の展開を見渡すと、広域化・共同化や官民連携の推進が活路として模索されており、各地域で広域化に向けた取り組みが進展している。

また官民連携は、下水道事業を中心に浜松市や宮城県などで6件のコンセッション方式が導入されているが、令和5年6月に国から「ウォーターPPP」が新たなPPP手法として提示され、今後約10年で水道下水道で200件の導入が目標として掲げられるなど、大きな動きが生じている。また、管路のデザインビルド（DB）や包括委託なども各地で導入が増加しているほか、秋田県では、広域的に官民出資会社が事業を担うモデルも導入されようとしている。

本講義では、わが国の上下水道事業の経営、財務、運営体制等に関する制度や現状、官民連携や広域化の取り組みについて解説し、今後の上下水道事業における広域化や官民連携の想定される動きについて詳説する。

〔講義項目〕

1. 上下水道事業の現状

(1) 上下水道事業の制度

(2) 上下水道事業の経営状況と施設老朽化などの現状

(3) 将来の水道料金の見込み

2. 事業変革の動きと広域化

(1) 事業統合の動き

(2) 秋田県における広域的事業補完組織設立の動き等

3. PPP/PFI/コンセッションの解説

(1) PPPやコンセッションに関する主要な論点

(2) 国内外事例の紹介（各種コンセッション事例の紹介）

4.「ウォーターPPP」の解説

(1) ウォーターPPPに関する主要な論点

(2) 先行類似事例の紹介（群馬県東部、荒尾市など）

(3) ウォーターPPPに関する予算等推進方策の状況

5. 今後の上下水道分野における広域化・PPP/PFI動向

6. 関連質疑応答

7. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,690円（税込）

2名以降：32,690円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17656(https://www.jpi.co.jp/seminar/17656?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。