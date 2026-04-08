ダイドードリンコと愛知県瀬戸市が包括連携協定を締結　取り組みの一環として「子ども・子育て応援自動販売機」を設置

ダイドードリンコ株式会社

ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳、以下「当社」）は、愛知県瀬戸市（以下「瀬戸市」）と、相互の連携を強化し、地方創生に資することを目的とした包括連携協定を、4月8日（水）に締結しましたので、お知らせいたします。

本連携協定に基づく取り組みの一環として、「子ども・子育て応援自動販売機」（以下「本自販機」）をせとっ子ファミリー交流館に設置しました。

本自販機は、子育て支援の一環として、飲料に加え、ベビー用 紙おむつやおしりふきなどを購入できるほか、売り上げの一部が、瀬戸市が創設した「瀬戸市子どもの今・未来応援基金」に寄付される仕組みとなっています。寄付金は、子育てに困難を抱える家庭に対する紙おむつや食品等の生活必需品の購入費用、子どもの送迎や預かりにかかる費用、若者の学びの継続に向けた支援などに活用されます。

当社は、本連携協定の締結を通じて、安心して子育てができる環境づくりをはじめ、さまざまな地域課題の解決に向けて、今後も積極的に貢献してまいります。

１．設置した「子ども・子育て応援自動販売機」

２．本自販機設置場所

せとっ子ファミリー交流館

所在地：愛知県瀬戸市宮脇町43

（ご参考）

瀬戸市子どもの今・未来応援基金について

瀬戸市子どもの今・未来応援基金は、子育てに困難を抱える家庭に対する紙おむつや食品等の生活必需品の購入費用、子どもの送迎や預かりにかかる費用、若者の学びの継続への支援のほか、子ども・若者が企画・実現する活動など、活躍への応援にも活用されています。

詳細は、ウェブサイトをご覧ください。

（https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2024/08/29/00505308684/00505308685.html）

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