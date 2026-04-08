【英会話×ヘルスケア】ネイティブキャンプ、人気教材「デイリートピック」に“朝食は本当に一番大切な食事なのか”を考える新教材を追加

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、人気教材「デイリートピック」に、朝食と食事のタイミングをテーマにした新教材 “Is breakfast really the most important meal of the day?” を追加したことをお知らせいたします。

本教材では、「朝食は一日の中で最も大切な食事なのか、それとも神話なのか」という身近な問いを通じて、健康と食習慣について英語で学び、講師とディスカッションできる内容となっています。

■身近な「食」と「健康」をテーマに、英語で考える力を養成

近年、健康志向の高まりとともに、食事の内容だけでなく「食べるタイミング」や「体内リズム」への関心が世界的に高まっています。一方で、「朝食は必ず摂るべきか」といった従来の常識についても、さまざまな研究や見解が提示されており、個々のライフスタイルに応じた食習慣の見直しが求められています。

ネイティブキャンプでは、こうした日常生活に密着したテーマを英語で扱うことで、学習者が「自分の考えを英語で伝える力」を養うことを重視しています。本教材では、誰にとっても身近な「食事」を切り口に、健康に関する知識を深めながら、実践的な英語表現を身につける機会を提供します。英語学習とヘルスケアの視点を掛け合わせることで、より実生活に活かせる学びが可能となっています。

■本教材の特徴

・「朝食は本当に必要なのか？」という多くの人にとって身近なテーマをもとに、食事のタイミングや断食時間、体内リズムといった観点から英語で考え、意見を交わす内容

・“fasting（断食）”“metabolism（代謝）”“biological clock（生体時計）”など、健康や生活習慣に関する実践的な語彙を学習可能

・「何をどれだけ食べるか」だけでなく、「いつ食べるか」が健康に与える影響について、近年の研究知見をもとに理解を深められる構成

・1日の断食時間や、時間帯による代謝の違い、夕食とのバランスなどを題材に、「自分は朝食をとるか」「食事の時間を意識しているか」といったテーマで講師とディスカッションを行い、ヘルスケアに関する表現力を養成

教材URL :https://nativecamp.net/textbook/page-detail/2/51148

■「デイリートピック」について

「デイリートピック」は、世界の様々な動画や記事を使った人気教材です。レッスン冒頭で約1分の動画を視聴し、その後、内容に基づいたディスカッションを行います。エンタメからビジネス、健康、社会問題まで幅広いテーマを扱い、毎日10チャプターが追加されます。

また、3つのレベルに分かれており、英語力や興味に合わせて学習することが可能です。学習者は自分の関心に沿ったトピックを選ぶことで、無理なく継続的に英語力を高めることができます。

ネイティブキャンプは今後も、日常生活に密着したテーマを通じて、学習者が「話したくなる英語」を身につけられる教材の提供に努めてまいります。

教材URL :https://nativecamp.net/textbook/daily_topics

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

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絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

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ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

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日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media