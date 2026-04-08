「ムーミン谷とアンブレラ」2026年4月11日（土）スタート！『ムーミン谷の彗星』をテーマにしたアンブレラスカイとライトアップ開催！今しか手に入らないグッズや期間限定メニューが盛りだくさん！

株式会社ムーミン物語

株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）が運営する「ムーミンバレーパーク」は、2026年4月11日（土）より、毎年大好評のイベント「ムーミン谷とアンブレラ」を開催いたします。

イベント開催に先立ち、4月8日（水）には報道関係者向けの内覧会を実施し、2026年のテーマ『ムーミン谷の彗星』をモチーフにした全長200mのアンブレラスカイを先行公開。色彩豊かな傘が頭上を彩る中でムーミンやスノークのおじょうさん、スニフ、スナフキン、リトルミイら人気キャラクターが登場し、フォトセッションを行いました。

イベント開催中は、特別なコンテンツやスペシャルメニューに加え、本イベント限定のオリジナルグッズも登場いたします。

【開催概要】ムーミン谷とアンブレラ 2026

■ 開催期間：2026年4月11日（土）～

■「ムーミン谷とアンブレラ」イベント詳細：https://metsa-hanno.com/lp/umbrella2026/(https://metsa-hanno.com/lp/umbrella2026/)

▶2026年限定の『ムーミン谷の彗星』をテーマにしたアンブレラスカイがみどころ

2026年の「ムーミン谷とアンブレラ」のデザインコンセプトは『ムーミン谷の彗星』。

本作は『ムーミン』小説の第2作目で、“We are braver together.” というメッセージのもと、彗星がムーミン谷にやって来るといううわさを聞いたムーミントロールが仲間たちと出会い、さまざまな困難を乗り越えて天文台を目指すというストーリーです。

また、ムーミントロールがスナフキンやスノークのおじょうさんと初めて出会う物語としても知られています。

彗星という危機を仲間とともに乗り越えた喜び、ムーミン谷の美しさ、華やかさを、彩り豊かなアンブレラスカイと、カラフルなアンブレラの中に登場するムーミン谷の仲間たちのキャラクターパネルのバルーンで演出しました。

『ムーミン谷の彗星』の挿絵のバルーンを見上げて、物語の世界に浸る演出をお楽しみいただけます。

さらに、今年は上空の鮮やかさだけでなく、光の透過で浮かび上がる傘のシルエットや、雨の日のリフレクションも華やかに。新緑の季節だからこそ、雨に濡れて鮮やかさを増す自然の美しさや、地面の彩りも楽しめるアンブレラスカイロードになっています。

2026年は「はじまりの入り江エリア」のアンブレラ装飾が例年よりもパワーアップし、旅の始まりからわくわくするようなたくさんのアンブレラスカイが皆さまをお迎えします。

▶「入り江のテラス」では、バブルマシンを増量！お子さまが楽しめる遊具も

「入り江のテラス」にはお子さまが楽しめる遊具のほかに、「ムーミン谷とアンブレラ」デザインの装飾や、自由に使えるカラフルな傘など、記念撮影にぴったりなアイテムが揃います。

さらに、テラスに設置されたバブルマシンから、きらきらと輝くシャボン玉が一斉に舞い上がり、テラス全体が幻想的でフォトジェニックな演出に包まれます。ふわふわと漂うシャボン玉に囲まれながら映える写真撮影もお楽しみいただけます。

また、ムーミンの物語の世界観にも浸れる空間「花と物語のテラス」では、『ムーミン谷の彗星』の物語を表現したテラスが順次登場予定です。

■「花と物語のテラス」詳細：https://metsa-hanno.com/place/43933/(https://metsa-hanno.com/place/43933/)

▶パーク全体が『ムーミン谷の彗星』をテーマにしたライトアップで彩られる

夕方からも『ムーミン谷の彗星』の物語の世界観に浸ることができます。

アンブレラスカイロードの対岸にある緑に包まれた小径では、木々を照らすライトの色が変化し、まるで彗星が流れていくような幻想的な光景をご覧いただけます。

また、ムーミン谷エリアでは彗星が過ぎ去って無事を安堵した”明るく楽しい”雰囲気をポップな色合いと動きを盛り込んだライトアップで演出します。

▶今年も開催、アンブレラフォトコン

毎年大好評の、アンブレラフォトコンテストが今年も開催。

フォトジェニックな光景の中、とっておきの1枚をぜひカメラに収めてください。

※詳細は後日ホームページにてお知らせいたします。

■開催期間：第一期2026年4月11日(土)～5月10日(日)

■詳細：https://metsa-hanno.com/event/44350/(https://metsa-hanno.com/event/44350/)

▶ゴールデンウィーク期間「ムーミン谷の湖上花火大会～春～」開催！

ゴールデンウィーク期間（4月29日（水）～5月10日（日））には、夜のムーミン谷を彩る「湖上花火大会」も毎晩開催。19時から約5分間、ムーミンの物語から飛び出したかのような色彩の夜空を照らす花火と音楽が、幻想的な時間を演出します。

■ 開催期間： 2026年4月29日（水）～5月10日（日）

■ 開催時間：19:00～ 約 5 分間

※少雨決行、強風荒天中止。

※中止情報についてはメッツァ公式サイト、公式 SNS で告知。

■「ムーミン谷の湖上花火大会～春～」詳細：https://metsa-hanno.com/event/42944/(https://metsa-hanno.com/event/42944/)

▶限定のアーケードゲーム参加賞が登場！

アーケードゲームの参加賞のピンバッジが、「ムーミン谷とアンブレラ」のアートロゴデザインに！

■販売価格：1回700円（税込）

※写真はイメージです

▶イベント限定スペシャルグッズ

ポストカード

■販売価格：300円（税込）

オーロラキーホルダー ムーミントロール、ご先祖さま

■販売価格：各950円（税込）



発売日未定

アンブレラマーカー ティーティ＝ウー

■販売価格：各600円（税込）

5月以降発売予定

冷感タオル

■販売価格：1,000円（税込）

ふきよせ

■販売価格：1,800円（税込）

■販売店舗：ムーミン谷の売店

▶イベント限定スペシャルメニュー

雨粒きらめく マンゴーアンブレラパンケーキ

■販売価格：単品2,400円、

ドリンクセット2,620円（税込）

■販売店舗：レットゥラ ラウンジ

しゅわしゅわレモネード

■販売価格：700円(税込)

■販売店舗：テイクアウトフード

▶雨の日も楽しいムーミンバレーパーク！「アンブレラスカイとあじさいロード」

※過去実施イメージ

5月中旬頃から、アンブレラスカイが広がる水浴び小屋通りの脇にあじさいが植えられ、上空はアンブレラ、地上はあじさいで華やかに彩られた空間に生まれ変わります。

空にかかる色鮮やかな傘のグラデーションと地上を飾るあじさいによる幻想的な空間をお楽しみください。

■開催期間：2026年5月中旬頃～

※開花状況による。

※今後の詳細はムーミンバレーパーク公式サイトで随時更新予定。

傘が生まれ変わる！ムーミンバレーパークで SDGs の取り組み

※過去実施イメージ

株式会社モンドデザイン(本社：東京都港区、代表取締役社長：堀池洋平)と提携し、「ムーミン谷とアンブレラ」で展示された傘を別の新しい製品にアップグレードして生まれ変わらせるアップサイクルのシリーズの取り組みを今年も実施いたします。

〈株式会社モンドデザイン〉

本社所在地：〒107-0062 東京都港区南⻘山 5-17-12 リオン南⻘山 3階

代表取締役：堀池 洋平

URL：https://www.mondodesign.jp/

エシカルで持続可能なチョイス(選択)を基準に開発するメッツァの「Ethical Choice(エシカル・チョイス)」詳細：

https://metsa-hanno.com/feature/16707/(https://metsa-hanno.com/feature/16707/)

「エンマの劇場」リニューアルオープン！全天候型シアターへ進化

2026年3月14日（土）、ムーミンバレーパークのランドマークである「エンマの劇場」が大型テントを備えた待望の全天候型シアターとしてリニューアルしました。

新たな音響・照明・映像システムに加え、地元飯能市の「西川材」を使用したベンチを完備し、木のぬくもりに包まれた快適な鑑賞体験を提供します。

リニューアルにともない、４つの新プログラムがスタート。一日を通してムーミン谷の仲間たちによるショーや、映像×音の演出を楽しめるシアターとなりました。

「エンマの劇場」リニューアルオープンにあわせて登場した大注目の新グッズ！

（左上）クリアファイル ■販売価格：440円（税込）

（右上）ピンバッジ ■販売価格：880円（税込）

（左下）ブールドネージュショコラ ■販売価格：1,600円（税込）

（右下）湯呑み ■販売価格：1,800円（税込）



■「エンマの劇場」詳細：https://metsa-hanno.com/place/237/(https://metsa-hanno.com/place/237/)

＜ムーミンバレーパークについて＞

ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。

＜ムーミン物語について＞

ムーミン物語は、2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。https://www.moomin-monogatari.co.jp/



＜公式サイト・公式SNS＞

「ムーミンバレーパーク」公式サイト：https://metsa-hanno.com/

「ムーミンバレーパーク」公式X：https://x.com/metsamvp_info

「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/