【新築の新常識】家じゅうの水をまるごと変える浄水×ウルトラファインバブルで“毎日の暮らし”が変わる

株式会社グランデ

株式会社グランデ（本社：東京都港区、代表取締役：崎谷泰和）は、住宅全体の水環境を向上させる新たなソリューションとして、全館浄水システム「Extra Aqua」と全館ウルトラファインバブルシステム「NEO」による“水のトータル提案”を展開しています。

近年、新築住宅を中心に住宅全体の水環境を見直すニーズが拡大していることを受け、このたび提案の本格展開を開始しました。

新築住宅で導入相談が増加。住まいの水環境を根本から見直す“水のトータル提案”を実現する2つのシステム

近年、水道水に含まれる残留塩素や配管由来の不純物、さらには入浴や洗濯時の使用感など、「水の質」に対する関心が高まっています。従来の蛇口型浄水器では一部の水にしか対応できない一方で、住宅全体の水環境を見直すニーズが拡大しており、より包括的なソリューションが求められています。

こうした背景を受け、株式会社グランデでは「水をキレイにする」×「水の質感を変える」という2つのアプローチにより、住宅全体の水環境をトータルで改善する提案を行っています。

【新築住宅の新トレンド】家じゅうの水を丸ごと変える「水のトータル提案」が

急増している理由

近年、水道水に含まれる残留塩素や、配管から出る不純物に対する関心が高まっています。また、飲み水だけでなく「毎日の入浴による肌への影響」や「洗濯の汚れ落ち」など、生活全般における水の質にこだわる人が増えています。 しかし、従来の「蛇口に取り付ける浄水器」では、キッチンの水など一部しかキレイにできませんでした。こうした背景から、「家まるごとの水質を底上げする」新たなアプローチが強く求められています。

全館浄水システム「Extra Aqua」

「Extra Aqua」は住宅の給水元に設置することで、家全体に供給される水を浄水化する全館浄水システムです。キッチン・浴室・洗面・洗濯など、すべての水を一括で処理し、生活全体の水質向上を実現します。

全館ウルトラファインバブルシステム「NEO」

「NEO」は住宅の給水経路に設置することで、家全体にウルトラファインバブルを供給する全館対応システムです。目に見えないほど微細な気泡（ウルトラファインバブル）を水中に発生させることで、洗浄力の向上や使用感の変化をもたらします。

・洗濯物の汚れ落ち向上

・浴室での肌あたりの変化

・水回りの汚れ付着軽減

など、日常生活の質の向上に寄与します。

導入が進む背景

本サービスは、以下のようなニーズを背景に導入が進んでいます。

・住宅の差別化・付加価値向上

・入居者満足度の向上

・引渡し後も継続的なメンテナンス・フォローを提供できる点

また、ハウスメーカー・工務店・デベロッパー各社からのご相談も増加しており、住宅設備の新たな選択肢として検討が進んでいます。

今後の展望

株式会社グランデでは、全館浄水と全館ウルトラファインバブルによる“水のトータル提案”を通じて、住宅全体の水環境の向上に貢献し、誰もが毎日心地よく使える水環境を実現することで、快適で付加価値の高い住まいづくりを支えてまいります。

■ 紹介動画のご案内

家中まるごとウルトラファインバブル NEO：

https://www.youtube.com/watch?v=ecSGM64p4aE

家中まるごとオール浄水 Extra Aqua：

https://www.youtube.com/watch?v=dnurZlHaSN4

■ 会社概要

株式会社 グランデ

所在地：東京都港区赤坂2-14-5

代表取締役：崎谷 泰和

HP：https://www.grande88.com/