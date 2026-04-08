高次存在の交信で本質・感情・未来を読み解く龍神憑き霊能者・羽山璃香氏が監修する占いコンテンツの提供を開始

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2026年4月8日（水）より、運営する占いコンテンツポータル『cocoloni占い館 Moon』にて、テレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石 惠充）制作の「1万人殺到※/予約困難【高次交信で運命暴く】龍神憑き霊能者 羽山璃香」の提供を開始いたしました。

※2025年7月時点 テレシスネットワーク株式会社調べ

■「1万人殺到/予約困難【高次交信で運命暴く】龍神憑き霊能者 羽山璃香」とは

本コンテンツは、龍神憑き霊能者・羽山璃香氏による特別な鑑定を再現したものです。天と地を繋ぐ存在である龍神の導きにより、ガイドやハイヤーセルフから今必要なメッセージを受け取りお伝えします。また、高次意識へのアクセスによって、言葉にできていない願望や不安、隠れた感情までも丁寧に紐解きます。さらに、エネルギーと共鳴したカードを読み解き、進むべき行動や判断を示唆。加えて、気の流れをもとに訪れる転機や未来の展開を明らかにし、これからの選択を後押しします。豊富なメニューラインナップを取り揃えておりますので、その中からメニューをお選びいただき、姓名などを入力の上、購入することで鑑定の結果を閲覧いただけます。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_tel/tls_hayashin_tel/

■コンテンツ概要

- コンテンツ名：1万人殺到/予約困難【高次交信で運命暴く】龍神憑き霊能者 羽山璃香- 提供開始日：2026年4月8日（水）- 料金：990円（税込）～※無料メニューあり- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_tel/tls_hayashin_tel/

■コンテンツ監修者

羽山璃香（はやま りか）

幼少期より「目に見えない世界」に強い関心を抱きながらも、自身には全くスピリチュアル能力がないことに戸惑いを感じて過ごす。

ある日、突然の病に倒れ臨死体験で龍神と邂逅。特別なご加護と霊界との繋がりのきっかけを授かる。

この体験を機に「一人でも多くの人を不安や苦しみから解放し導く」ことを使命としてチャネラーとしての活動を開始。鑑定では龍神の力を借り相談者の高次元の存在と繋がることで、悩みや現状を瞬時に感じ取り、最適なアドバイスや助言を行う。

現在、初心者でも透視やチャネリングを使いこなしスピリチュアルを仕事にできる「透視チャネリングメソッド」を開講し、透視チャネラーや講師の育成に尽力している。

■『cocoloni占い館』とは

ひとりでも多くのひとに元気になってもらいたい。そんな想いから生まれた占いサービスブランドcocoloni（ココロニ）。『cocoloni占い館』では、気軽に占いを楽しめる情報が満載の「Sun」や、本格鑑定をデジタルコンテンツで楽しめる「Moon」をはじめ、「テレビや雑誌で話題の占い師・行列のできる占い師・知る人ぞ知る実力派占い師」「多様なお悩みに応えるデジタルコンテンツ」「電話やメールや対面での直接鑑定」など、占いにまつわる多様な選択肢を"まじめに占い"をモットーに提供しております。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/

【cocoloni占い館 Sun】

「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/sun/

【cocoloni占い館 Moon】

「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢288名（※1）が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、13,000メニュー（※1）以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。

※1：2026年1月時点での公開数です

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/moon/

■テレシスネットワーク株式会社

・所在地：〒107-6123 東京都港区赤坂5丁目2番20号 赤坂パークビル23階

・設立：1991年8月6日

・代表者：代表取締役 鷹石 惠充

・URL： https://www.telsys.co.jp/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com