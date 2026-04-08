「ニジゲンノモリでよみがえる！ヘンダーランドの大冒険！」情報第3弾！ニジゲンノモリ公式宿泊施設「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」クレヨンしんちゃんコラボルーム限定ノベルティ

株式会社ニジゲンノモリ

淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、1996年に公開された『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』の世界観を楽しめるスペシャルイベントを3月20日(祝・金)から期間限定で開催中です。この度、ニジゲンノモリ公式ラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT北斗七星135°」にて、クレヨンしんちゃんコラボルームの宿泊者を対象とした限定ノベルティの「箔押しポストカード」を、2026年4月18日（土）より期間限定で配布いたします。

▲ヘンダーコクーン客室▲オリジナル箔押しポストカード▲スゲーナスゴイデストランプ風カード

オリジナルの箔押しポストカードは、期間中に「GRAND CHARIOT北斗七星135°」のクレヨンしんちゃんコラボルーム「オラのコクーン」または「ヘンダーコクーン」に宿泊された方へ、宿泊人数分お渡しいたします。また、同期間内に宿泊された方にはスゲーナスゴイデストランプ風カード（全キャラ集合柄）もお配りしております！

あなたは何枚集められるかな？全柄コンプリート目指してヘンダーランドの世界を楽しもう！

■「ニジゲンノモリでよみがえる！ヘンダーランドの大冒険！」コラボルームノベルティ概要

配布開始：

2026年4月18日（土）～ ※なくなり次第終了

対象：

期間中にコラボルーム「オラのコクーン」、「ヘンダーコクーン」に宿泊された方

■「ニジゲンノモリでよみがえる！ヘンダーランドの大冒険！」企画概要

開始：2026年3月20日（金・祝）

内容：

『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』の世界観が楽しめるスペシャルイベントを開催。

・アトラクション：

「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」内の特設コーナーに、フォトスポットとキャラクターパネルをご用意。

フォトスポットで撮影した写真に【#ニジゲンノモリ#クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク#ヘンダーランド】と付けてSNSに投稿し、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」スタッフに投稿画面をご提示いただいた方に、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードをプレゼント。

・コラボグッズ

ヘンダーランドとコラボしたオリジナルグッズをご用意。コラボグッズ1品購入ごとに、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードをプレゼント。

・コラボフード

ヘンダーランドのあの大人気キャラクターをイメージしたコラボフードが登場！コラボフード1品購入ごとに、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードをプレゼント。

・コラボルーム

ニジゲンノモリ公式宿泊施設「GRAND CHARIOT北斗七星135°」の「オラのコクーン」または「ヘンダーコクーン」に宿泊いただいた方に、スゲーナスゴイデストランプ風オリジナルカードとグランシャリオ限定オリジナルポストカードをプレゼント。

ノベルティ：各コンテンツをお楽しみいただいた方には、スゲーナスゴイデストランプ風のニジゲンノモリオリジナルカードを配布いたします。アトラクションエリアでは「マカオ・ジョマ」柄、コラボフード購入者には「しんのすけ・トッペマ」柄、コラボグッズ購入者「ス・ノーマン・パー」柄、コラボルーム宿泊者には「全キャラ集合柄」のカードをプレゼント！

▲カード裏面はセクションごとにもらえる柄が異なります（全4種）■ GRAND CHARIOT 北斗七星135°「オラのコクーン」「ヘンダーコクーン」

時間：

チェックイン15：00～18：30／チェックアウト11：00

定員：

オラのコクーン／4名

※0～3歳のお子様は2名まで添い寝でご宿泊いただけます

ヘンダーコクーン／2名

※0～3歳のお子様は2名まで添い寝でご宿泊いただけます

内容：※ノベルティと、宿泊特典を含む

オラのコクーン／50,518円/名～（夕・朝食付き、税・サ込料金）

「しんのすけ」や「ひまわり」が高さ5mの天窓からお部屋を覗く様子や、大きなシロのラグマット、隠れぶりぶりざえもんの装飾などが施されており、「クレヨンしんちゃん」の世界を体験できるお部屋です。実際に作中で着用しているデザインをモチーフにしたパジャマ、大人用アクション仮面のコスチュームなど、大人も子ども楽しめる限定グッズもご用意しております。

＜宿泊特典＞

・クレヨンしんちゃんお土産3点セット（オリジナルポーチ、ぬいぐるみ2種）

・ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」ゴールドチケット（宿泊人数分）

・客室ミニバー(オリジナルシャンパン・地ビール・ソフトドリンク等)

ヘンダーコクーン／55,055円/名～（夕・朝食付き、税・サ込料金）

1996年に公開された映画クレヨンしんちゃんの大ヒット作『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』に出てくる人気キャラクターたちの装飾が施されており、ヘンダーランドの不思議な世界観を再現した空間！また、映画に出てくるシーンを再現した仕掛けも満載です。さらに、宿泊者様限定でここでしか手に入らないオリジナルデザインのノベルティをプレゼントいたします。

＜宿泊特典＞

・ヘンダーコクーン オリジナルノベルティ3点セット

（フェイスタオル、トートバッグ、オリジナルピーカ(R)（光るパスケース））

・ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」ゴールドチケット（宿泊人数分）

・「映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険」DVD視聴

・客室ミニバー(オリジナルシャンパン・地ビール・ソフトドリンク等)

▲ヘンダーコクーンのノベルティ3点

場所：

兵庫県淡路市楠本2425番（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)

HP：https://awaji-grandchariot.com/?utm_campaign=pr

問合せ先：株式会社ニジゲンノモリ 「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」

Tel 0799-64-7090

■ラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」概要

【施設】

グランシャリオ北斗七星135°は、全23室の客室は繭（コクーン）を思わせる空間で、 高さ5メートル以上の天窓から眺める朝日や星空は、まさに絶景。食事は、国内外に13店舗のお店を持ち、日本代表マスターシェフである山下春幸氏が監修。「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫、淡路島の食材にこだわった料理を堪能できます。

【お食事】

宿泊の醍醐味のご朝食は【＜和食＞淡路島山海御膳】または【＜洋食プレート＞】のどちらかを、1組に付きお1つお選びいただけます。

＜和食＞淡路島山海御膳

グランシャリオ「朝のお始め御膳」に始まり、瀬戸内焼き魚、そして名物「淡路出汁巻き玉子」を炊き立ての淡路島米と共にお楽しみいただけます。

＜洋食プレート＞

メインプレートで淡路島産の4種類の内容をお愉しみいただきます。自家製の淡路島産ポークを使用したロースハムや、淡路島産の卵を使用したスクランブルエッグに玉ねぎをたっぷり使った自家製のトマトケチャップなど素材と手作りにこだわった朝食です。

▲朝食＜和食＞淡路島山海御膳▲朝食＜洋食＞洋食プレート

【お風呂】

全室檜風呂を設置し、檜の爽やかな香りに癒されます。

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1996