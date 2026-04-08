SynX、脆弱性診断サービスが「情報セキュリティサービス基準審査登録制度（SSS）」に登録

株式会社SynX

株式会社 SynX（代表取締役：西 潤一郎、本社：東京都千代田区、主要株主ポールトゥウィンホールディングス株式会社（100％）東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：3657） 、以下 SynX）は、このたび当社の「脆弱性診断（セキュリティ診断）」サービスが、特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会が運営する「情報セキュリティサービス基準審査登録制度（通称：SSS）」において、正式に登録されたことをお知らせいたします。

本登録により、SynXの脆弱性診断サービスは、一定の基準に基づいた品質・運用体制を満たすサービスとして認定され、官公庁および大手企業におけるセキュリティベンダー選定基準への対応が可能となります。

■ 情報セキュリティサービス基準審査登録制度（SSS）とは

情報セキュリティサービス基準審査登録制度について経済産業省の情報セキュリティサービス基準に基づき、一定の技術要件及び品質管理要件を満たした情報セキュリティサービスを登録・公開する制度です。

https://sss-erc.org/about_system/systems/

■ SynXの登録内容

サービス名：脆弱性診断（セキュリティ診断）

サービス種別：脆弱性診断サービス

サービス登録番号：025-0032-20

登録日：2026年4月7日

有効期限：2028年4月6日

▾登録情報（公開情報）はこちら

https://sss-erc.org/iss_books/025-0032-20/

(https://sss-erc.org/iss_books/025-0032-20/)

※SSSマークは、情報セキュリティサービス基準に基づき登録された情報セキュリティサービスであることを示すものであり、特定の効果や結果を保証するものではありません。

■ 本登録の意義

本登録は、SynXのセキュリティサービスが第三者機関による審査を経て、情報セキュリティサービス基準に基づき登録されたサービスであることを示すものです。

これにより、

・セキュリティベンダー選定における判断材料の一つとしての活用

・官公庁・大手企業案件における要件への対応

・サービス運用および品質管理体制の継続的な向上

が期待され、より幅広い顧客層へのサービス提供につながります。

■ 今後の展開

SynXでは、今回登録された脆弱性診断サービスを起点に、SOC（Security Operations Center）サービスおよびセキュリティ関連サービスと連携し、「止まらないIT」を実現する総合セキュリティ基盤の構築を推進してまいります。

また、今後はSSSマークの適切な活用やサービス情報の公開を通じて、利用者が判断しやすい情報提供の充実に取り組んでまいります。

■ SynX セキュリティサービスについて

SynXは、脆弱性診断、SOC、セキュリティ運用支援をはじめとしたサービスを提供し、開発・運用・セキュリティを一体化した「Security by Design」の実現を支援しています。

▾サービス詳細はこちら

https://www.synx.co.jp/service/security

■ 会社概要

株式会社SynX

代表取締役：西 潤一郎

所在地：東京都千代田区神田練塀町3番地

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社SynX

public.relations_desk@synx.co.jp