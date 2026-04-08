大和財託　名古屋支社移転のお知らせ

大和財託株式会社

不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業を展開する大和財託株式会社（本社：東京都渋谷区/大阪府大阪市 代表取締役CEO：藤原正明、以下「当社」）は、このたび、名古屋支社の移転が決定したことをご報告いたします。

名古屋 JRセントラルタワーズ

■移転先

〒450-6001

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 JRセントラルタワーズ49階

■坪数

136坪

■移転予定日

2026年9月下旬～10月上旬

■移転の背景

名古屋拠点は、2023年6月の開設以降、事業拡大と人員増加を背景に成長を続け、2024年7月に名古屋支社へと昇格いたしました。本移転は、今後のさらなる成長を見据えた環境整備と、名古屋を東京・大阪と並ぶ重要拠点として強化することを目的としています。

当社は今後も、事業を通して顧客・取引先・社員の人生の潤いをどこまでも高め続けます。そして日本国・世界各国のさらなる発展に貢献し、潤いを環(まわ)し続けられるよう誠心誠意取り組んでまいります。

■会社概要

会社名 ：大和財託株式会社

本社 ：【東京】東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 渋谷アクシュ 22階

TEL 03-6805-0325 / FAX 03-4333-7721

【大阪】大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーＢ 35階

TEL 06-6147-4104 / FAX 06-6147-2103

設立 ：平成25年7月

事業 ：不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業

URL ：https://yamatozaitaku.com/

＜本件に関するお問合せ＞

大和財託株式会社 広報担当：岡本

TEL：050-5536-9317 E-MAIL：info@yamatozaitaku.com