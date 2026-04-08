【株式会社地域新聞社】福岡証券取引所本則市場への上場承認に関するお知らせ

株式会社地域新聞社

株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、以下「当社」といいます）は、福岡証券取引所より、同取引所本則市場への上場について承認を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 上場の理由

当社は現在、「地域共創プラットフォーム（地域企業の事業承継やスタートアップの資金調達といった課題を、株式交換等を活用して解決し、企業の成長と地域内での資本循環を実現するM&A戦略）」の構築を推進しております。その一環として、吸収合併を経たのちに独立上場させる「スピンオフIPO」を特定地域において先行的に展開するにあたり、福岡証券取引所への上場が有効であると判断いたしました。

福岡市は、スタートアップ支援および新産業創出において、行政を中心に関係機関が一体となり、継続的かつ積極的な取り組みを行っている地域であり、当社の地域共創プラットフォーム構想との親和性が高いと考えております。また、人口動態、産業集積、人材流動性等の観点からも、今後の成長ポテンシャルが高い都市であると評価しております。

加えて、足元では福岡市との間で継続的な対話のルートが構築されつつあり、今後、スタートアップ支援や地域産業振興に関する具体的な連携の検討を進めることで、当社の事業機会およびポテンシャルの拡大が見込まれる段階にあります。

このような環境下において、福岡証券取引所への上場は、地域共創プラットフォーム構想を実践的に推進するとともに、当社の成長機会の拡大を図るための戦略的な選択として位置付けるものです。

2. 上場予定日

2026年4月15日（予定）

3. 今後の見通し

本件が当社の業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

会社概要

社名 ： 株式会社地域新聞社（東証スタンダード 証券コード2164）

所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F

代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年

創業 ： 1984年8月28日

URL ： https://chiikinews.co.jp

IRサイト：https://ir.chiikinews.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社地域新聞社

担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾

TEL ： 047-485-1107

Mail ： c.c@chiikinews.co.jp