シーラHD、新入社員向け「奨学金返還支援制度」を導入

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本宏之、証券コード：8887、以下「シーラHD」）は、2026年度以降に入社する新入社員を対象に、「奨学金返還支援制度」を新たに導入することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

本制度は、奨学金を利用して進学した学生が、社会人としての第一歩を経済的な不安なく踏み出せる環境を整えることを目的とするものです。

「奨学金があること」が、人生の選択肢を狭めない社会へ

現在、多くの学生が奨学金を活用して大学や専門学校へ進学しています。一方で、社会人となった後の返済負担が、就職先の選択や住環境、さらには将来設計そのものに影響を与えている現実も少なくありません。

「奨学金の返済を考えると、この会社は難しい」

「返済のことを考えると、挑戦に踏み出せない」

そのような理由で可能性が制限される状況を少しでも減らしたい――その想いから、シーラHDは本制度の導入を決定いたしました。

制度概要（予定）

- 対象者：2026年度以降に入社する新卒社員（奨学金返還義務のある方）- 支援内容：奨学金返還に対する金銭的支援- 支援期間・金額：一定期間、上限を設けて支援

※詳細条件については、採用サイト等にて順次ご案内いたします。

「働き始めてから」ではなく、「選ぶ前」から支える企業へ

シーラHDが目指すのは、入社後の支援にとどまらず、就職活動の段階から安心できる企業であることです。奨学金返還支援制度は福利厚生の一環ではありますが、私たちにとっては単なる制度ではありません。それは若手社員への投資であり、未来への約束です。安心して生活できる環境があり、仕事に集中できる基盤が整い、将来を前向きに描ける状態があってこそ、社員一人ひとりが本来の力を発揮できると考えています。

シーラHDは今後も、挑戦する人材が安心して成長できる環境づくりを通じて、企業価値の向上と持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

学生の皆様へ

奨学金があることは、決してマイナスではありません。それは学ぶために努力した証であり、未来に向けた挑戦の結果です。

シーラは、これまで努力を重ねてきた皆さんが、経済的な理由によって可能性を狭めることなく、自らの志に基づいてキャリアを選択できる社会を目指しています。

安心して、社会人としての第一歩を踏み出してください。そのスタートラインに、私たちは共に立ちます。

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,363百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シーラホールディングス

担当：コーポレートコミュニケーション部 窪

TEL：03-4560-0640