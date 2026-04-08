2026年度「マネックス全国投資セミナー」開催のお知らせ

マネックス証券株式会社

マネックス証券株式会社（本社：東京都港区、取締役社長執行役員：清明祐子、以下「マネックス証券」）は、2026年度も、マネックス証券に口座をお持ちのお客様を対象にした「マネックス全国投資セミナー（以下：本セミナー）」を開催することといたしましたので、お知らせいたします。

マネックス証券では、今後のマーケット展望などをテーマとした対面形式のセミナーを、2010年度より毎年全国の主要都市で開催しています。2025年度は名古屋、福岡、札幌、八戸、那覇、大阪の各都市で開催し、多くのお客様よりご好評をいただきました。

本セミナーには、マネックス証券が誇る講師陣が登壇し、それぞれの専門分野について、直近のマーケットの振り返りや今後のマーケット展望、ポートフォリオ提案などを独自の視点でお届けいたします。世界各国の金融政策や経済環境など、世界情勢が日々変化し、投資環境も大きく変動するなか、お客様にとって参考となる今後の投資戦略についてお伝えしてまいります。

一部の会場では、リアルタイムの動画配信（オンライン視聴）を予定しております。また、セミナー終了後のオンデマンド配信も一部のプログラムで実施予定です。

■開催日程

■第1回「マネックス全国投資セミナー in 名古屋」開催概要

・日時：2026年5月23日（土）10：20～16：40（開場10：00予定）

・会場：ミッドランドホール（対面・配信のハイブリッド開催）

・定員：対面（300名）※お申込みは先着順となります

・参加費：無料 ※ マネックス証券ウェブサイトから事前のお申込みが必要です

・参加方法：本セミナーへの参加にはマネックス証券の証券総合取引口座が必要です

タイムテーブル：

※ 休憩時間中には、マネックス証券からのサービス紹介を予定しております。

※ 開催日程および出演者、タイムテーブル、講演タイトルは予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※「ミニファンド一武道会」は、2026年3月7日開催のお客様感謝Day2026で実施された「ファンド一武道会」のミニ版です。出場企業によるファンド紹介をもとに、ご来場されたお客様が最も興味を持ったファンドに投票し、リアルタイム集計で1位を決定するイベントで、今年度から開始された新プログラムです。

「ファンド一武道会」（YouTubeに遷移します。）

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxtoYM5By964laUEPXBdBUPWvJh3fXsWb

＜登壇予定メンバー＞

（マネックス証券の登壇者は会社名を省略しています）

詳細はマネックス証券ウェブサイト（https://info.monex.co.jp/feature/investment_seminar/index.html）をご覧ください。

以 上

【マネックス証券でのお取引に関する重要事項】

マネックス証券が扱う商品等には、価格変動等により元本損失・元本超過損が生じるおそれがあります。

投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。

【マネックス証券株式会社について】

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、

一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会、

一般社団法人 資産運用業協会