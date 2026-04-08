BASE YAKISOBA 3.0。「BASE YAKISOBA」シリーズ全種リニューアル～麺、なめらかに。つるり、心地よく。個性溢れる、至福の一杯。～

ベースフード株式会社

完全栄養の主食※1「BASE FOOD」等を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋本舜、https://basefood.co.jp）は、1食（2個）で1日に必要な33種類の栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の汁なしタイプの即席麺※2「BASE YAKISOBA（ベースヤキソバ）」シリーズの全種（「BASE YAKISOBA 魚介醤油まぜそば」「BASE YAKISOBA ソース焼きそば」「BASE YAKISOBA 塩焼きそば」「BASE YAKISOBA トムヤムまぜそば」）を4月中旬より順次リニューアルします。

食べて納得の「BASE YAKISOBA 3.0」。おいしさを追求した「BASE YAKISOBA」シリーズ。

2024年にベースフードでは初となる1食（2個）で完全栄養の即席麺として誕生後、2025年1月に「REBORN版」として生まれ変わった、全粒粉をベースに主に自然由来の原材料を使用したカップ麺「BASE YAKISOBA」シリーズ。“カップ麺は不健康”というネガティブなイメージを払拭する“罪悪感なく、食べられちゃう”商品として、現在「BASE YAKISOBA ソース焼きそば」「BASE YAKISOBA 塩焼きそば」「BASE YAKISOBA トムヤムまぜそば」「BASE YAKISOBA 魚介醤油まぜそば」の4つのフレーバーを発売しています。

今回リニューアルする「BASE YAKISOBA」シリーズは、そのコンセプトはそのままに、より多くの方に、そしてより継続して食べていただけるよう“おいしさを追求”した「BASE YAKISOBA 3.0」。全粒粉ベースで栄養がバランスよく摂れ、さらにカロリーも塩分も控えめではありますが、今回のリニューアルによって、雑味や独特の風味をマスクされ、また味気なさを感じさせないような満足感のあるおいしさにアップデートしています。カップ麺は「健康に悪そう」「カロリーが気になる」「塩分量が多くて浮腫むのが嫌」と敬遠しているような方、そして「健康なカップ麺なんてどうせ不味いに決まってる」「ベースフードの味には抵抗がある」という方にも是非おすすめしたい商品です。

麺に拘った一品。これも全粒粉、引き立つ風味と旨味、つるつるなめらか麺。

今回のリニューアルで最も拘ったのは、麺です。「誰でも、毎日でも食べたくなる、“クセのない”おいしさ」を実現するため、麺の太さ、新たな原材料の採用、配合比率など、全面的に改良。これまで以上につるつるとした心地よいなめらかな食感が生まれると共に、全粒粉特有の風味がマスクされたことで、それぞれのフレーバーの個性ある旨味が引き立つ商品になりました。

持ちやすく保管もしやすいデザインリニューアル

今回のリニューアルでは、デザインも大幅にリニューアル。内容量はほぼそのままですが、カップを小型で持ちやすく、また保管場所に配慮した形状へと変更しました。さらに、フタのデザインも「BASE YAKISOBA」の最大の特徴でもある麺にフォーカスしたデザインを採用しています。

罪悪感なく、食べられちゃう。個性が際立つ4つのカップ焼きそば。

【濃く、深く。ソース、焦がして。BASE YAKISOBA ソース焼きそば。】

深みとキレのあるソースの旨味と香ばしい香りが広がる、最初の一口から最後まで箸が止まらない満足の一杯。しっかりと奥深い味ながらも、毎日食べても飽きのこない、どこか家庭的で懐かしい定番の商品です。

「BASE YAKISOBA ソース焼きそば」には、たんぱく質15.2g、食物繊維5.9g、鉄1.5mg、カルシウム135mgが含まれており、カロリーは1個あたり314kcal、塩分量（食塩相当量）は1.9gと控えめな設計になっています。（1個あたり）

【凛と、スパイス。奥まで、旨い。BASE YAKISOBA 塩焼きそば。】

スパイシーで奥深くキレのある塩の旨味が特徴の、香りまで美味しいクセになる一杯。あっさりとしているのにしっかりとしたコクと旨味を楽しむことのできる、塩味好きの方にもおすすめしたい商品です。

「BASE YAKISOBA 塩焼きそば」には、たんぱく質15.9g、食物繊維5.6g、鉄1.5mg、カルシウム114mgが含まれており、カロリーは306kcal、塩分量（食塩相当量）は1.8gと控えめな設計になっています。（1個あたり）

【熱帯の誘惑。辛味、酸味、旨味。BASE YAKISOBA トムヤムまぜそば。】

突き抜ける辛味の刺激とレモングラスの爽快な酸味の中に、パクチー香る本格的なトムヤムの旨味を味わうことのできる、アジアの風を感じるエスニックな一杯。アジアンエスニック好きの方にぜひお試しいただきたい商品です。 「BASE YAKISOBA トムヤムまぜそば」には、たんぱく質15.5g、食物繊維5.8g、鉄1.5mg、カルシウム119mgが含まれており、カロリーは302kcal、塩分量（食塩相当量）は1.8gと控えめな設計になっています。（1個あたり）

【魚介出汁、香る。満ちる、旨み。BASE YAKISOBA 魚介醤油まぜそば。】

立ち上がる濃厚で深みのある鰹出汁の香りと、まろやかな旨みが心まで澄み渡る一杯。魚介系や和風テイストのフレーバーが好きな方におすすめの商品です。 「BASE YAKISOBA 魚介醤油まぜそば」には、たんぱく質17.3g、食物繊維5.6g、鉄1.5mg、カルシウム120mgが含まれており、カロリーは321kcal、塩分量（食塩相当量）は2.1gと控えめな設計になっています。（1個あたり）

■商品概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22258/table/310_1_63fd70a9fbaad3a49c76d1670b69ad59.jpg?v=202604080751 ]

含まれる栄養素

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22258/table/310_2_44b6dbd469e1d62fd466febb22f60be9.jpg?v=202604080751 ]

含まれる栄養素

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/22258/table/310_3_4bcc8a1e3b2a1d15d7513bdba8bc73cc.jpg?v=202604080751 ]

含まれる栄養素

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/22258/table/310_4_87fad33a4e16cd188fe40a99b7d83637.jpg?v=202604080751 ]

含まれる栄養素

■スマートフード完全栄養食「BASE FOOD」とは？

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE YAKISOBA、BASE RAMEN、BASE Cookies、BASE Pancake Mixとシリーズを増やし、累計販売数は3億袋を突破（2026年3月時点）、累計定期購入者数は100万人を超えました（2025年11月時点）。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IoVXML5tkIw ]

■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食※1のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえる新たな食を提案し、すべての人が食事を楽しみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立 ： 2016年4月5日

本社 ： 東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 ： 橋本舜

事業内容 ： 完全栄養食等の開発・販売

URL ： https://basefood.co.jp

*1 1食分（BASE BREADは2袋、BASE PASTAは1袋、BASE Cookiesは4袋、BASE YAKISOBAは2袋、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合）で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。

*2 1食分（2個）で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む