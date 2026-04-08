世界トップクラスのLEDメーカー「州明（香港）有限公司」との子会社設立に関するお知らせ（アビックス株式会社）

１. 子会社設立の理由

アビックス株式会社

アビックス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：岩切 敏晃）は、「デジタルサイネージ業界No. 1」の実現に向け、積極的な事業拡大および収益基盤の強化を推進しております。

このような中、世界トップクラスのLEDメーカーである州明（香港）有限公司との戦略的連携を一層強化することで、高品質・高付加価値な製品供給体制の確立およびコスト競争力の強化が可能になると判断し、本子会社の設立を決定いたしました。

本子会社では、LEDビジョンの供給・品質管理・技術連携を中心に、当社のデジタルサイネージソリューションとの統合を進め、大型案件への対応力強化、収益性の改善を実現し、当社グループの中長期的な企業価値向上に寄与するものと考えております。

２．設立する子会社の概要

３．日程

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17900/table/67_1_e317fb28856d7d4c2df01b9404373b90.jpg?v=202604090151 ]

取締役会決議日 2026年３月25日

会社設立日 2026年４月３日

営業開始日 2026年７月１日(予定)

会社概要

名称：アビックス株式会社

代表取締役社長：岩切 敏晃

所在地：神奈川県横浜市中区弁天通6丁目85 宇徳ビルディング4F

設立：1989年

事業内容

１ デジタルサイネージ関連事業

機器リース事業：LED表示機システムを提供する事業及びレンタル事業

運営事業：映像コンテンツの制作、デザイン、メンテナンス等、エンドユーザーへのサービス提供事業情報機器事業：LED表示機の開発及び販売事業

２ Value creating 事業

デジタルプロモーション株式会社によるSNSと大型LED表示機を連動させた地域に特化した販促・広告・マーケティングシステムの運営

アビックス株式会社：https://avix.co.jp/