BlueWX（ブルーウェザー）、東京都「SusHi Tech Global Startups」への選出が決定

BlueWX株式会社

AIを駆使した高精度な気象予測により輸送、エネルギー、その他気象影響を受ける様々な産業において安全性、経済性、カーボンニュートラルを支援するBlueWX株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長 渡辺和成 / 以下、「当社」）は、このたび東京都が推進する「SusHi Tech Global Startups」として選出されましたことをお知らせいたします。

SusHi Tech Globalとは

東京都は、持続可能な都市・社会づくりをテクノロジーで実現するというコンセプトの下、SusHi Tech Tokyo（Sustainable High City Tech Tokyo）を世界に向けて発信してきました。SusHi Tech Globalはこの理念・活動をグローバルに展開していくイニシアチブです。サステナブルな技術等で社会を変革するスタートアップ100～150社からなる「SusHi Tech Global Startups」を形成し、人材・体制、事業・資本戦略などのプログラムを展開して集中支援を行います。さらに、その中でもグローバルな成長につながる有望な取り組みに対しては、「成長加速プログラム」として1件当たり上限2億円の資金サポートとオーダーメイド型の伴走支援が実施されます。

SusHi Tech Global詳細：https://sushitech-global.metro.tokyo.lg.jp

BlueWXのSusHi Tech Global Startups選出について

本事業においては、所定の要件（優れた技術・アイデアでイノベーションを生むポテンシャル、グローバル展開の実績・意思、資金調達実績など）を満たし、外部有識者等による審査で認められたスタートアップがSusHi Tech Global Startupsとして選出されます。当社は、風エネルギーの有効利用と損害回避を実現するための、AI（深層学習） を駆使した高精度な産業用風況予測モデルが高く評価され、SusHi Tech Global Startupsとして採択されました。

東京都報道発表資料：https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/04/2026040703

BlueWX株式会社について

概要：気象解析・予報およびその提供、解析・予報を活用した対応策のコンテンツ企画、制作、販売

設立：2023年7月

所在地：東京都文京区

代表者：代表取締役社長 渡辺和成

URL：https://www.bluewx.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先：

BlueWX株式会社 広報担当（mail: contact@bluewx.co.jp）