ビジネスシーンでも「スニーカーOK」が8割超え　購入するのは実店舗で「見て」「試して」から

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「スニーカー関する調査（2026年）」を実施しました。スニーカーは日常生活やスポーツ、ビジネスシーンまで、オン・オフを問わず幅広い場面で広く履かれるようになっています。今回は、「スニーカーの着用頻度」「スニーカーの購入方法」「スニーカーに対するイメージ」「ビジネスシーンでのスニーカー着用に対する気持ち」「お気に入りのスニーカーブランド・モデルとその理由」について聴取しました。



◆調査結果の続きはこちらへ

https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260408sneakers(https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260408sneakers)



■調査結果

スニーカーを「ほぼ毎日」履いている人は42.8%で、「週1日以上」は74.7％。

男性よりも女性の方が高頻度で履いていて、女性の20～30代、50代では「ほぼ毎日」が5割を超える。＜図1＞

買い方は、「実店舗で商品を検討して、実店舗で購入する」が64.0％と突出して高い。

男性40代は「ECで商品を検討して、ECで購入する」が30.4％と比較的高い。＜図2＞

スニーカーのイメージは、「長時間歩いても疲れにくい」が40.6%でTOP。

特に女性は、「長時間歩いても疲れにくい」「いざというときに動きやすい」「白や薄い色は、汚れが気になる」のイメージが強い。＜図3＞

ビジネスシーンでのスニーカー着用は、「全く問題ないと思う、自由な服装をすべきだと思う」が23.8％と、2年前より微増、ビジネスシーンでも履いてよいと思う人は8割越え。

「ビジネスではスニーカーを避けた方がよいと思う」という拒否感が強い人は17.8%。男性40代は「全く問題ないと思う、自由な服装をすべきだと思う」が34.5％とボリュームゾーン。＜図4＞

お気に入りのスニーカーブランドは、ナイキ、アディダス、ニューバランス、コンバース、プーマ、アシックス、スケッチャーズなど。「服装に合わせやすい」「足に合っている」が主な理由。＜図5＞

■調査項目

□属性設問

□スニーカーの着用頻度

□スニーカーの購入方法

□スニーカーに対するイメージ

□ビジネスシーンでのスニーカー着用に対する気持ち

□お気に入りのスニーカーブランド・モデルとその理由

◆クロス集計表のダウンロードはこちらへ

https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260408sneakers(https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260408sneakers)





■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：20～69歳の男女

調査期間 ：2026年4月3日（金）～5日（日）

有効回答数：本調査1,100サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

【会社概要】

会社名 ：株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地 ：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設 立 ：2003年4月1日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容：マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

◆本件に関する報道関係からのお問い合わせ先◆

株式会社クロス・マーケティング 広報担当マーケティング部

TEL ： 03-6859-1192 FAX ： 03-6859-2275

E-mail ： pr-cm@cross-m.co.jp

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＜例＞ 「マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査によると・・・」