【SAK University】2026年度春学期の入学式を挙行いたしました

株式会社エスアイイー集合写真

英国国立エセックス大学公認の国際教育提携校 SAK University 東京イノベーションキャンパス（以下、SAK University）は、2026年4月6日（月）に2026年度春学期入学式を執り行いました。

100名を超える志願者に加え、保護者の方々やオンラインでのご出席者を含め、200名近い方々にご参加いただきました。

会場は天王洲キャンパスに隣接するANA Holiday Inn 東京ベイ最上階のラウンジ「オーシャンブルーム」。天候にも恵まれ、清々しい雰囲気の中で式典を執り行うことができました。

式典では土橋直樹学部長からの式辞のほか、運営母体である株式会社エスアイイーの藤正幸社長からの祝辞、提携するエセックス大学のアネシー・ラックス博士からのビデオメッセージを上映しました。

登壇者メッセージ（一部抜粋）

学部長 土橋 直樹

本校での「学び」は、ただ与えられるものではなく、自ら問いを持ち、考え、深めていくものです。また、学びは一人で完結するものではなく、教え合い、「学び合う」ことでより深まります。互いを尊重しながら、良い学びの環境を共につくっていくことを期待しています。

皆さんは、この学校の文化を形づくる存在です。今後の挑戦と成長を心から楽しみにしています。

土橋 直樹 学部長

ビデオメッセージ エセックス大学／パートナーシップ担当学部長 アネシー・ラックス博士

エセックス大学／パートナーシップ担当学部長 アネシー・ラックス博士

皆さんが選んだコンピュータサイエンスという分野は、社会や産業を変革し、未来を形づくる重要な領域です。ここで得る知識やスキルは、キャリアにとどまらず、リーダーシップや創造性を育む基盤となります。

皆さんは多様な国や文化に広がるエセックス大学のコミュニティの一員でもあります。これからの機会を活かし、高い志を持って主体的に学び、互いに支え合いながら成長していくことを期待しています。

株式会社エスアイイー 代表取締役社長 藤 正幸

本校では、個人の得意不得意に関わらず、国境を越えて実務で活用できる力を育てることを重視しています。学びを通じて物事の構造を理解し、他分野にも応用できる力を身につけてください。

教育は力を与えるだけでなく、その力が向かうべき方向を考えることでもあります。本校はそのための環境と機会を提供し続けます。

皆さんが社会の中で価値を発揮し、豊かな人生を歩まれることを心より願っております。

株式会社エスアイイー 代表取締役社長 藤 正幸

新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます！

■早期編入制度について

輝かしい前途を祝して乾杯親睦を深めました校章の前で記念撮影同級生同士打ち解けた様子

現在、早期編入制度の出願を受付中です。 募集要項はこちら(https://sak.ac/wp/wp-content/themes/sac-ac/assets/admission-guide/Early-Restart-Special-Admission_20260401.pdf)からご確認いただけます。

詳細はオープンキャンパスにご参加ください。オンラインまたは対面で実施します。

オープンキャンパスに申し込む :https://sak.ac/open-campus

個別での進路説明会も随時実施しております（ご予約はこちら(https://sak.ac/individual-session)）。

■ SAK University 東京イノベーションキャンパスについて

SAK Universityは、日本国内で英国国立大学の教育プログラムを日本語で学べる新たな選択肢として、2025年9月に東京に開校。

生成AI、サイバーセキュリティ、ソフトウェア開発などの分野を中心に、実践力を重視した最先端IT教育を展開します。英語力に不安がある方でも、すべての授業は日本語で実施されるため、安心して国際水準の学びを修得できます。

【英国国立エセックス大学の概要】

エセックス大学は、THE世界大学ランキングにてTOP350（※1）に入る英国屈指の研究大学で、社会科学、経済学、政治学分野を中心に世界的に評価されています。

1964年に設立された英国の国立研究大学で、特に人権分野で国際的に高く評価されています。卒業生は国連など国際機関で活躍し、ノーベル賞受賞者を2名輩出。BBCやVISAといったグローバル企業への就職実績も豊富です。また、The Guardian University Guide 2026で全英12位（※2）にランクインしています。

■問い合わせ先

SAK University 東京イノベーションキャンパス

入学支援課

TEL：0120-105-977

email：info@sak.ac

公式HP :https://sak.ac/

出典

※1 Times Higher Education2026 英国国立エセックス大学、北海道大学、筑波大学＞301-350位 慶應義塾大学＞601-800位

※2 The Guardian University Guide 2026 英国国立エセックス大学＞12位