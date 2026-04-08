大分発、「可能性のない子どもはいない」を理念に掲げる“通い放題”の個別指導塾『新個別指導塾My Way（マイウェイ） 香椎校』が、6月19日、福岡県福岡市東区に新規開校します。

TPS株式会社

TPS株式会社（本社：大分県大分市、代表取締役：塚原 志恩）は、

大分県を中心に6校舎を展開し、驚異的な成績アップ率と保護者からの高い信頼を得ている

「新個別指導塾My Way（マイウェイ）香椎校舎」を2026年6月19日(金)、

福岡県福岡市東区に開校いたします。

当塾は【最高の学びを、最良の価格で】という理念のもと、

お子様の成績を最大化しつつ、保護者様の負担費用を最小化するという

教育サービスの提供に取り組んでおります。

※校舎により外観は異なります

こんなお子様にピッタリな塾です！

通知表に2、3、4、がある

当塾では、各教科のレベルに応じて学習目標を設定。平均点に届かない生徒はまず平均点を、

すでに平均点を超える生徒は80～90点を目標に学習を進めます。

入塾時にはお子さまと一緒に目標を決定し、

その目標に合わせた個別カリキュラムで内申点の向上と実力アップを図ります。

これにより、生徒一人ひとりの志望校合格を全面的にサポートします。

5科目で成績を上げたい

個別指導塾で5科目を学ぶことは、費用や時間の面で大きな負担となることが多いですが、

MyWayでは生徒の生活リズムに合わせた通塾形態と家計に優しい料金体系を採用。

テスト前でも追加料金なしで5科目の学習が可能です。

さらに、季節講習では他塾の半額以下の費用で毎日5科目の個別指導を受講でき、

安心して成績アップを目指せます。

勉強方法がわからない

MyWayでは、単に「やる気がない」のではなく「やり方がわからない」ために

勉強に踏み出せないお子さまを多く見てきました。

こうした生徒は、正しい学習方法を知ることで目を輝かせて取り組みます。

当塾では入塾時やテスト前のオリエンテーションで、暗記法、ノートのまとめ方、

学習計画の立て方など、勉強の仕方を丁寧に指導。

お子さまが自信を持って学習に取り組める環境を提供します。

部活と習い事を両立したい

MyWayでは、部活やクラブチーム、習い事に打ち込む生徒を全力で応援します。

「忙しい」は充実の証。効率的な学習法を取り入れることで、部活も勉強も両立が可能です。

実際に、部活を頑張った後に驚異的な学力向上を見せる生徒も多数。

生徒一人ひとりがどうすれば両立できるかを一緒に考え、最適な学習サポートを提供します。

◆当塾が掲げる4つの教育方針◆

１.柔軟な個別指導

生徒の学力状況に応じて指導内容を柔軟に、細かく変更。

現状に合わない強制的な学習によるストレス・モチベーション低下を防ぐ。

２.能動的な学びを習得

対症療法的な知識の詰め込みではなく、勉強への取り組み方、

能動的な姿勢を指導。体調を崩さない生活習慣と同様に、根本的な学力を構築。

３.責任ある指導体制

授業時間を長く確保し、目標・計画を本気で考え導く指導者（先生）が責任をもって指導。

４.家計に優しい価格設定

高品質なコンテンツが溢れる現代。ICTを利用した学習システムを活用し、

以前のような高額な費用をかけずに、質の高い学習を実現。

※校舎により内装は異なります「通い放題」で成績アップ！

マイウェイの通い放題なら・・・

たとえ毎日個別指導を受けても同一料金！

授業は1人ひとりの目標に合わせた

個別カリキュラムと

時間割を自由に組めるので忙しい

学生にもぴったり

■勉強だけでなく「心」も伸ばす学習塾、ジュニアメンタルアドバイザーが全面サポート

当塾では、ジュニアメンタルアドバイザー資格を持つ代表が、

生徒一人ひとりの自己肯定感を高め、集中力や目標設定能力を育む指導をおこないます。

スポーツ選手のメンタルトレーニングを教育に応用することで、

子どもたちの心の成長をサポートし、学力向上の基盤となるよう努めています。

※「ジュニアメンタルアドバイザー」とは、多くのスポーツ選手や企業などに対して

メンタルトレーニング支援を行っている（株）リコレクトが実施している資格試験です。

（株）リコレクト https://www.recollect.co.jp

◆保護者様からの声◆

*＊*＊代表取締役 塚原 志恩 よりメッセージ＊*＊*

私はかつて、高収入な「水先案内人（パイロット）」という職を辞し、教育の世界に飛び込みました。原点は、母子家庭で育った子ども時代の経験です。

「塾にかけるお金はない」と言われ、教育格差を肌で感じたことが、私の原動力となりました。

インターネットやICTの普及により、今や有益な情報は誰でも手に入る時代です。

だからこそ、古い塾の仕組みを変え、誰もが最高の教育を受けられる環境をつくりたい──

この思いから、My Wayは「5科目定額・通い放題」という新しい学習システムを生み出しました。

私たちの目的は、単にテストの点数を上げることではありません。

子どもたちが「やればできる」という成功体験を積み、自分の人生を笑顔で切り拓けるように、

その“武器”を提供し続けることです。

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【新校舎概要】

校舎名： 新個別指導塾My Way 香椎校

所在地： 〒813-0044 福岡県福岡市東区千早５丁目２０－１ニューガイア千早BLDG.No.18 602

対象： 小学生、中学生

開校記念特典：6月10日までのお問い合わせで「入塾金無料」および

「初月月謝半額」キャンペーンを実施（先着20名限定）

お問い合わせ： 050-8884-9931

公式サイト： https://myway-kobetsu.com/