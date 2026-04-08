あなたも復興城主に！　GOGOくまもとプレゼントキャンペーン

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株式会社丸美屋

株式会社丸美屋は、熊本城の復興を目的に熊本のまちの活気を取り戻すため、平成28年度より「納豆、豆腐を食べて熊本城復興に力を！！」を合言葉に熊本城復興支援プロジェクトを続けております。


今年、震災から10年を迎え、株式会社丸美屋は『くまモン』と『パワーキッズ』がコラボした特別パッケージでキャンペーンを実施致します。




キャンペーン名：あなたも復興城主に！　GOGOくまもとプレゼントキャンペーン


キャンペーン期間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）


国産パワーキッズ商品（2個以上）含む、1,000円（税抜）以上のレシートで応募出来ます。


A賞：熊本城復興城主（寄附額10,000円相当）＆　国産パワーキッズ詰め合わせ　100名様


B賞：城彩苑「桜の小路」商品券（2,000円分）＆　熊本城わくわく座共通クーポン券　ペアチケット　100名様


Wチャンス賞　※A賞・B賞に外れた方の中から


阿蘇朝日屋精肉店　馬刺しセット（4,000円相当）100名様


に当たります。


九州地区のスーパーマーケット・武双庵ECサイト（当社関連企業）にて発売しております。


【武双庵ECサイト： https://musouan-shop.jp/】にて購入可能です。　　




　
　　熊本城復興支援プロジェクトWEBサイト

　　https://www.marumiya-g.co.jp/ra/index.html
　　　　納豆、豆腐を食べて熊本城復興に力を！！
　　　　　






熊本城復興支援金　贈呈式

平成28年から熊本城の復旧のために毎年支援を行っている中で、10回目となる今年度も、下記のとおり大西市長へ直接贈呈致します。



１.　日　時　：　


　　令和8年（2026年）4月20日（月）


　　10：45～11：00


２.　場　所　：　


　　熊本市役所　本庁舎５F　庁議室


３．受贈者：熊本市　大西　一史市長


4.　贈呈者　：　


　　株式会社丸美屋　代表取締役社長　東　健


５.　寄附金額　：　100万円

皆様より、心温まるご支援を頂戴いただきましたこと厚く御礼申し上げます。







会社概要
社名：株式会社丸美屋
本社所在地：熊本県玉名郡和水町内田2211
代表取締役：東　健
事業内容： 納豆・豆腐の製造・販売
設立： 1956年3月
HP：https://www.marumiya-g.co.jp/index.php