あなたも復興城主に！ GOGOくまもとプレゼントキャンペーン
株式会社丸美屋は、熊本城の復興を目的に熊本のまちの活気を取り戻すため、平成28年度より「納豆、豆腐を食べて熊本城復興に力を！！」を合言葉に熊本城復興支援プロジェクトを続けております。
今年、震災から10年を迎え、株式会社丸美屋は『くまモン』と『パワーキッズ』がコラボした特別パッケージでキャンペーンを実施致します。
キャンペーン名：あなたも復興城主に！ GOGOくまもとプレゼントキャンペーン
キャンペーン期間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）
国産パワーキッズ商品（2個以上）含む、1,000円（税抜）以上のレシートで応募出来ます。
A賞：熊本城復興城主（寄附額10,000円相当）＆ 国産パワーキッズ詰め合わせ 100名様
B賞：城彩苑「桜の小路」商品券（2,000円分）＆ 熊本城わくわく座共通クーポン券 ペアチケット 100名様
Wチャンス賞 ※A賞・B賞に外れた方の中から
阿蘇朝日屋精肉店 馬刺しセット（4,000円相当）100名様
に当たります。
九州地区のスーパーマーケット・武双庵ECサイト（当社関連企業）にて発売しております。
【武双庵ECサイト： https://musouan-shop.jp/】にて購入可能です。
熊本城復興支援プロジェクトWEBサイト
https://www.marumiya-g.co.jp/ra/index.html
納豆、豆腐を食べて熊本城復興に力を！！
熊本城復興支援金 贈呈式
平成28年から熊本城の復旧のために毎年支援を行っている中で、10回目となる今年度も、下記のとおり大西市長へ直接贈呈致します。
１. 日 時 ：
令和8年（2026年）4月20日（月）
10：45～11：00
２. 場 所 ：
熊本市役所 本庁舎５F 庁議室
３．受贈者：熊本市 大西 一史市長
4. 贈呈者 ：
株式会社丸美屋 代表取締役社長 東 健
５. 寄附金額 ： 100万円
皆様より、心温まるご支援を頂戴いただきましたこと厚く御礼申し上げます。
会社概要
社名：株式会社丸美屋
本社所在地：熊本県玉名郡和水町内田2211
代表取締役：東 健
事業内容： 納豆・豆腐の製造・販売
設立： 1956年3月
HP：https://www.marumiya-g.co.jp/index.php