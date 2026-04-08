株式会社丸美屋

株式会社丸美屋は、熊本城の復興を目的に熊本のまちの活気を取り戻すため、平成28年度より「納豆、豆腐を食べて熊本城復興に力を！！」を合言葉に熊本城復興支援プロジェクトを続けております。

今年、震災から10年を迎え、株式会社丸美屋は『くまモン』と『パワーキッズ』がコラボした特別パッケージでキャンペーンを実施致します。

キャンペーン名：あなたも復興城主に！ GOGOくまもとプレゼントキャンペーン

キャンペーン期間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）

国産パワーキッズ商品（2個以上）含む、1,000円（税抜）以上のレシートで応募出来ます。

A賞：熊本城復興城主（寄附額10,000円相当）＆ 国産パワーキッズ詰め合わせ 100名様

B賞：城彩苑「桜の小路」商品券（2,000円分）＆ 熊本城わくわく座共通クーポン券 ペアチケット 100名様

Wチャンス賞 ※A賞・B賞に外れた方の中から

阿蘇朝日屋精肉店 馬刺しセット（4,000円相当）100名様

に当たります。

九州地区のスーパーマーケット・武双庵ECサイト（当社関連企業）にて発売しております。

【武双庵ECサイト： https://musouan-shop.jp/】にて購入可能です。

熊本城復興支援プロジェクトWEBサイト

https://www.marumiya-g.co.jp/ra/index.html

納豆、豆腐を食べて熊本城復興に力を！！



熊本城復興支援金 贈呈式

平成28年から熊本城の復旧のために毎年支援を行っている中で、10回目となる今年度も、下記のとおり大西市長へ直接贈呈致します。

１. 日 時 ：

令和8年（2026年）4月20日（月）

10：45～11：00

２. 場 所 ：

熊本市役所 本庁舎５F 庁議室

３．受贈者：熊本市 大西 一史市長

4. 贈呈者 ：

株式会社丸美屋 代表取締役社長 東 健

５. 寄附金額 ： 100万円



皆様より、心温まるご支援を頂戴いただきましたこと厚く御礼申し上げます。

会社概要

社名：株式会社丸美屋

本社所在地：熊本県玉名郡和水町内田2211

代表取締役：東 健

事業内容： 納豆・豆腐の製造・販売

設立： 1956年3月

HP：https://www.marumiya-g.co.jp/index.php