垣根を越えてみんなでつながる1日。「つながるーしぶ2026＠大田区」を4月29日に開催

ワクセル株式会社

ワクセルは、2026年4月29日（水・祝）に東京都大田区のせせらぎ館にて「つながるーしぶ2026＠大田区」を開催します。

つながるーしぶとは、「つながる」と「インクルーシブ」を組み合わせた造語で、障がいの有無・年齢・性別など、あらゆる違いを超えて誰もが参加・交流できる「垣根のない社会」を目指すユニバーサルイベントです。

今回は、「地域を通じてみんなでつながる」をテーマに地域の憩いの場として親しまれるせせらぎ館にて、地域住民と多様な人々が出会い、つながる1日をお届けします。

飲食・ワークショップ・物販・パフォーマンスなど、ひとつの場所でさまざまな体験が楽しめる一日となります。ワクセルのコラボレーターを中心とした多彩な出店者が集まり、訪れた人それぞれにとっての"特別な出会い"が生まれる空間を作り上げます。

■ イベント概要

イベント名：つながるーしぶ2026＠大田区

開催日時：2026年4月29日（水・祝）11:00～17:00

会場：田園調布せせらぎ公園・せせらぎ館（東京都大田区田園調布1丁目53-12）

アクセス：東急東横線・目黒線・多摩川線「多摩川駅」下車 徒歩1分

入場：無料（一部ワークショップ・物販は有料の場合あり）

主催：ワクセル株式会社

共催：一般社団法人ユニオン、星野颯太、田園調布せせらぎハーモニー

内容：飲食出展、ワークショップ、物販、音楽パフォーマンス、DJタイム、バスケットボール体験、ドラムサークル

■ 目玉プログラム

【難聴ウサギ × kzk によるアニソンDJタイム（14:00-14:50）＠1階 第一多目的室】

耳でも心でも楽しめる、インクルーシブなDJパフォーマンス。アニソンの熱気でフロアを一つに。

【Ralaのぽっけによる音楽パフォーマンス（15:10-15:40）＠1階 第一多目的室】

音楽でニッポンを元気にしようぜ！が合言葉のヴァイオリン＆ドラムDUOによる圧巻ステージ。

【デフリンピック金メダリストとバスケ体験（14:00～15:50）＠体育館 ※要予約】

昨年のデフリンピックで金メダルを獲得した女子バスケットボール選手と一緒にデフバスケを楽しもう

申込方法：Peatix（https://peatix.com/event/4940882?lang=ja-jp）から申込可能

【参加者全員でのドラムサークル（16:10-16:50）＠1階 第一多目的室】

最後はみんなでリズムを刻む参加型の体験。楽器未経験でも大丈夫！みんなで音楽を奏でよう。

■ スケジュール

11:00 開場

11:30-11:50 開会あいさつ

11:50-12:20 パフォーマンス１.

12:20-12:50 パフォーマンス２.

12:50-13:30 パネルディスカッション

13:30-14:00 パフォーマンス３.

14:00-14:50 ゲストタイム（難聴うさぎ×kzkのDJTIME）

15:10-15:40 ゲストタイム（Ralaのぽっけ）

16:10-16:50 ドラムサークル（全員参加）

16:50-17:00 閉会挨拶 終了

※物販ブースは終日開催

「つながるーしぶ2026＠大田区」は、誰もが「来てよかった」と思える場を目指しています。初めて来る方も、毎年楽しみにしてくださっている方も、ぜひご家族・お友達をお誘い合わせの上、お越しください。

【本件に関するお問い合わせ】

主催：ワクセル株式会社

メール：project@ml.waccel.com

■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」

コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティ。

健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けている。さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っている。

ワクセルの取り組み：

YouTube等での番組配信/オンライン講演会/出版プロデュース/プロジェクト創出/コラム、対談、インタビュー記事制作/ニュース発信/各種イベントへのキャスティング

過去のキャスティング実績：

吉田沙保里 氏『SHOUT！2024』

藤川球児 氏『火の玉ストレート～野球人生を通じての学び～』

マッコイ斉藤 氏『マッコイ斉藤氏講演会』(鶴岡市立荘内病院看護部自治会主催)

ワクセル公式HP ：https://waccel.com/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCG01_a1_jI7FcCwx0ORtw0w

X ： https://x.com/waccel_academy

Instagram ：https://www.instagram.com/waccel_staff/

ワクセル 主催 嶋村吉洋

https://waccel.com/shimamurayoshihiro/

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。

現在は投資家として、阪急阪神ホールディングス株式会社、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社、オリコン株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞、最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。

個人投資家、映画プロデューサーとしてBloombergのインタビューを受け、2026年のIP・コンテンツ株の見通しや投資方針についてコメント。

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2025-12-18/T7G1RRKK3NYB00

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-02-13/TADBFWKJH6VH00

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。2025年に『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』を出版し、総合グランプリ7位と経済・マネー部門2位を受賞。

嶋村吉洋オフィシャルサイト：https://shimamura-yoshihiro.jp/

X： https://x.com/yoshi_shimamura

Instagram ：https://www.instagram.com/shimamura_yoshihiro/

ワクセル 総合プロデューサー 住谷知厚

https://waccel.com/sumitanitomohiro/

山口県出身。慶應義塾大学理工学部数学科卒業。在学中に株式投資やベンチャー事業をするも上手くいかず、大学卒業後、大手証券会社の営業職に従事。数百人の経営者と出会う中で、自身も経営者の道を目指したいと思うようになり、コラボレートを通じて多事業展開をしていたワクセル主催者の嶋村吉洋に師事をする。嶋村からの学びを実践し、2017年に独立・法人設立。現在はTech系ベンチャー企業など複数社の経営をしながら、2021年1月にワクセル総合プロデューサーに就任。

住谷知厚オフィシャルサイト：https://sumitanitomohiro.jp/

X： https://x.com/donnokakugen

Instagram ：https://www.instagram.com/sumitanitomohiro1985/

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