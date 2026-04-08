アマゾンジャパン合同会社

Amazonは本日4月8日(水)、ホームセキュリティブランドの「Ring」が新機能「顔なじみ認識」※1の提供を日本で開始することを発表しました。本機能は、Ring の4K、2Kカメラが搭載されたデバイス、または一部のHDデバイスをお持ちで、Ring Home Premium プランに登録されているお客様※2を対象に、順次展開されます。「顔なじみ認識」機能は、従来Ringが提供していた「玄関で人が検知されました」という通知ではなく、「玄関でお母さんが検知されました」といったパーソナライズされた通知を受け取ることができる機能です。本製品は以下動画でも詳しくご覧いただけます。（ https://youtube.com/shorts/qXIkGtKNkos ）

「顔なじみ認識」機能とは

玄関は、家族や友人、配達員など、自宅のなかでも人の出入りが多い場所です。しかし、外出していたり、玄関から離れた部屋にいたりすると、誰が訪れたのかをすぐに把握することができません。「顔なじみ認識」機能は、玄関でよく見かける人をすぐに把握できるよう設計された、オプトイン方式の新機能です。本機能を有効にすると、対応するRingデバイスが設置された玄関で検知されたモーションの通知の受け取りをパーソナライズすることができ、自身の玄関の出入りの際は通知をオフにしたり、家族の出入りの際は通知を受け取ったりすることが可能になります。そのため、お子様が学校から帰宅したことや高齢のご家族が外出先から帰宅したことを、連絡を待たずに瞬時に把握することも可能になります。顔なじみ認識を利用することで、日常的なモーション検知による不要な通知を減らし、大切な出来事や瞬間をより確実に把握できるようになります。

ご利用方法

「顔なじみ認識」はオプトイン機能になり、ご利用前にRingアプリの設定で有効にする必要があります。お客様は、適用される法律を確認の上、本機能を適切かつ責任を持って使用する責任を負います。

本機能を有効にすると、対応するRingデバイスは来訪者の顔がカメラに近づいたときに人物を検知し、Ringアプリ内に名前のないプロフィールを作成します。その後、お客様はRingアプリのライブラリにて、検知された人物に「お父さん」や「ベビーシッターさん」などの名前を付けることができます。名前のないプロフィール、名前を付けたプロフィールを合わせて最大50人まで登録することが可能になります。本機能により、お客様はよりパーソナライズされた通知を受け取ることができ、名前を付けていれば、外出中でも誰が訪ねて来たのかをすぐに把握できます。

- 人物の追加: お客様は、Ringアプリ内のイベント履歴またはライブラリから、検知された人物に名前を付けることができます。名前を付けると、タイムラインとイベント履歴にその名前が表示されます。Ringアカウントを共有するすべてのユーザーが、これらの名前を通知で確認することができます。- ライブラリを管理: 最大50人までプロフィールが登録でき、名前の編集、重複したプロフィールの統合、プロフィールの削除がいつでも行えます。- 自動的に更新: 名前のないプロフィールはその後再度検知されなければ30日後に自動的に削除され、ライブラリを最新の状態に保つことができます。

プライバシーを重視した設計

Ringは、お客様のプライバシーおよびセキュリティを尊重しています。「顔なじみ認識」機能は、すべてのRing製品と同様に、プライバシー保護、セキュリティ対策、個人情報の管理について、お客様が安心してご利用いただけるよう細心の注意を払い設計されています。本機能は、デフォルトでオフになっており、お客様が有効にすることを選択した場合にのみ作動します。 お客様は、訪問者から収集された顔データの保存、処理、複製、使用をRingに許可します。

- ライブラリの管理はお客様が決定: カメラが検知した人物に名前を付けるかどうかはお客様が決定します。最大50人までプロフィールを追加でき、名前の編集や、家族構成の変化に応じた削除がいつでも行えます。- 安全性とプライバシーを確保: 検知された人物の顔データは自動的に暗号化され、お客様のアカウント内で厳重に保護されます。他の誰とも共有されることはありません。

※1 日本における「顔なじみ認識」機能の提供に関する予定および内容は予告なく変更されることがあります。

※2 ご利用には、対象となるサブスクリプションプラン（ https://ring.com/jp/ja/plans ）および対応するデバイスが必要となります。「顔なじみ認識」機能の認識範囲および精度は、デバイスのモデルや環境条件により異なる場合があります。

Ringについて

Ringは2013年の創業以来、誰もが安心して暮らせる街づくりを目指しています。wifiに接続して使用するカメラ付きドアベルなど、Ringのセキュリティ製品とアプリは、手頃な価格で家全体と近隣を守る安全な暮らしを提供します。Ringは、すべての人にとってセキュリティが身近で便利な存在になり、地域社会をひとつにする取り組みを展開しています。RingはAmazonの子会社です。詳細は、https://www.ring.com/jp/ja をご覧ください。

Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon（FBA）、アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約（The Climate Pledge）などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom （ http://amazon-press.jp ）およびAbout Amazon （ http://www.aboutamazon.jp ）から。