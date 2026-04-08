九州から半導体人材を全国へ。「BREXA Academy Semicon 福岡」で初の入校式、新入社員69名が実機研修開始

株式会社BREXA Technology

株式会社BREXA Technology（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山崎 高之、以下、BREXA Tech）は、半導体分野の人材育成を目的とした研修施設「BREXA Academy Semicon 福岡」（福岡県大牟田市）において、2026年4月8日（水）、2026年度新入社員69名の研修開始に伴う入校式を開催しました。本施設における新入社員向け入校式の実施は今回が初となります。AIの普及およびデジタル化の進展により世界的に半導体需要が拡大する一方で、製造現場を支える技術人材の不足が産業課題となっています。BREXA Techではこの課題に対応するため、実機を用いた半導体製造工程の研修が可能な「BREXA Academy Semicon 福岡」を2025年7月に開設いたしました。

今回の入校式後、新入社員は同施設で実践型研修を受講し、半導体製造技術を習得します。研修修了後は、全員が九州の熊本県、長崎県、ほか三重県、富山県など、全国の半導体製造現場へ配属予定です。BREXA Techでは福岡のほか、「BREXA Academy Semicon 長崎」を長崎県諫早市に設けており、この両施設での研修を通じて、年間約500名規模の半導体技術人材育成を目指しています。

■入校式 実施概要

名称 BREXA Academy Semicon福岡 入校式

日時 2026年4月8日（水）10:00～11:00

会場 BREXA Academy Semicon 福岡（福岡県大牟田市四箇新町）

参加者 2026年度新入社員69 名

当日のプログラム

■当日の様子

- 代表取締役社長 山崎による代表挨拶- 半導体事業本部 本部長による役員挨拶- 半導体事業本部／BREXA Academy Semicon部 役職者による挨拶- 新入社員代表挨拶- 記念撮影

当日は新入社員69名が参加し、代表取締役社長 山崎より激励の言葉が贈られました。新入社員代表は、半導体業界に携わることへの誇りと責任を述べるとともに、BREXA Academyでの研修において主体的に学び、日々の復習や課題への試行錯誤を通じて着実に成長していく決意を示しました。また、自身の課題を自ら分析し克服していく姿勢を重視し、BREXAグループのVALUESである「全挑戦、賞賛。」のもと、失敗を恐れず挑戦を重ねながら技術者としての可能性を広げていく考えを表明しました。式終了後には記念撮影が行われ、今後の研修に向けた第一歩となる節目の機会となりました。

■代表コメント

代表取締役社長 山崎 コメント：

半導体が注目を集める一方、深刻な人材不足により多くの企業が課題を抱えている現状について言及しました。そのうえで、半導体業界の持続的な成長には技術を支える新入社員一人ひとりの存在が不可欠であるとの認識を示し、新たに加わった新入社員一人ひとりの成長を支えるため、継続的なサポートを行っていく考えを示しました。

■BREXAグループについて〈https://www.brexa.com〉

BREXAグループは、1997年の創業以来、製造やIT関連を中心とする人材サービス企業として成長を続け、2025年時点で国内外203社、約11万７千名の従業員が所属する人材成長プラットフォーム企業です。若年層・未経験者・外国人の育成や、中堅層のリスキリングを国内外20ヶ所の研修施設・450以上の豊富な研修内容で実現しています。2025年に株式会社アウトソーシングから現ブランド「BREXA」へグループ社名を変更。就職やキャリア形成における境界をなくし、働く人々の新たな可能性を拡大するグローバル企業として事業拡大を進めてまいります。売上約8,000億円、人材サービス業界において売上高：国内3位・世界9位。

株式会社BREXA Technology

【問い合わせ先】

株式会社BREXA Technology 広報担当

Email ：pr@brexa.com