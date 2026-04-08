東横線に“歌舞伎トレイン”が走る！歌舞伎町大歌舞伎『獨道中五十三驛』

株式会社東急文化村

株式会社東急文化村（所在地：東京都渋谷区）、株式会社TSTエンタテイメント（所在地：東京都新宿区）、東急株式会社（所在地：東京都渋谷区）の３社が共同で主催し、２０２６年５月３日（日・祝）からTHEATER MILANO-Za (東急歌舞伎町タワー６階)で開幕する「歌舞伎町大歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』」（以下、本公演）の上演を記念して、４月７日(火)から、東横線１編成の車内を本公演の広告でジャックして運行しています。

「歌舞伎町大歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛』」にて市川中車が演じる化け猫“猫の怪”と、市川團子演じる“丹波与八郎”に扮したビジュアルをふんだんに盛り込んで車内全体を埋め尽くします。車内ビジョンでは、市川團子のミニインタビュー動画(２種)も放映します。『獨道中五十三驛』の世界をいち早くご堪能いただけます。

【本公演のジャック車両の内容】

車両：東横線 １編成（１０両編成）

運行期間：２０２６年４月７日(火)～５月中旬まで

運行区間：

相鉄本線・相鉄いずみ野線～相鉄新横浜線～東急新横浜線～東横線～東京メトロ副都心線～東武東上線

横浜高速鉄道みなとみらい線～東横線～東京メトロ副都心線～西武池袋線・東武東上線

※広告掲出に関して駅および駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※運行期間は予定のため、期間中、運行状況により、予告なしに運休する可能性がございます。

※車内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。

※駅・車内での写真撮影の際には、他のお客さまの映り込みを防ぐなど、周囲の方にご配慮ください。

公演概要

歌舞伎町大歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』

市川中車＆市川團子が挑む大スペクタクル歌舞伎

THEATER MILANO-Zaで初の宙乗りが実現！

早替りあり！エネルギッシュな人気演目をついに上演！

日替り豪華声優による朗読「こえかぶ」との唯一無二のコラボレーションもお見逃しなく！

『東海道四谷怪談』や『桜姫東文章』などを手掛けた人気作家・四世鶴屋南北により文政十年(1827)に江戸河原崎座で初演された本作は、永らく上演が途絶えていましたが、昭和五十六年(1981)に三代目市川猿之助（二世市川猿翁）が歌舞伎座にて復活上演させました。澤瀉屋の中でも特に人気が高く、これまで１２回再演された本作は「三代猿之助四十八撰」のひとつに数えられています。

今回の上演では「こえかぶ 朗読で楽しむ歌舞伎」とのコラボレーションでお届けします。伝統芸能の歌舞伎と声の表現を極めた「こえかぶ」の融合という大胆な試みで、異なる表現ジャンルならではの化学反応を起こし、他では決して味わうことができないかつてないエンタメ性あふれる作品としてお届けします。

日程：２０２６年５月３日(日・祝)～２６日(火)

会場：THEATER MILANO-Za (東急歌舞伎町タワー６階)

料金：１等席13,500円、２等席8,000円、３等席4,000円（税込・全席指定）

作：四世鶴屋南北

出演：市川中車、市川團子、市川笑也、市川笑三郎、市川寿猿、市川青虎

「こえかぶ」出演（日替り・出演日順）：置鮎龍太郎、福山潤、細谷佳正、小林裕介、

内田直哉、櫻井孝宏、石谷春貴、蒼井翔太、野島健児、山口勝平、速水奨、

内田夕夜、東地宏樹、関智一、岡本信彦、森久保祥太郎、吉野裕行

公演ホームページ：https://www.bunkamura.co.jp/cocoon/lineup/26_kabuki/

主催：Bunkamura、TSTエンタテイメント、東急

企画・制作：松竹株式会社

製作：Bunkamura

公演に関するお問い合わせ：Bunkamura 03-3477-3244（10:00～18:00）