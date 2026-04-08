【長野市松代町】甘酸っぱい季節到来！日帰り温泉「コトリの湯」で「アプリコットフェア」4/10より開催

互恵株式会社

互恵株式会社(https://www.gokei-g.com/)(長野県長野市、代表取締役 徳安 素一郎)のグループ施設eternal story株式会社(https://eternal-story.com/)（長野県長野市、代表取締役 村上 達哉）が運営する日帰り温泉 コトリの湯(https://kotorinoyu.jp/)（長野県長野市松代町）にて、4月10日(金)より期間限定で「アプリコットフェア」を開催いたします。

本フェアでは、松代町産の“あんず”を使用した、特別メニューをご用意。

温泉で心と身体を癒したあとに、季節の味覚をゆったりとお楽しみいただけます。

長野市松代町の特産 あんずを使用した特製ソース

あんずは、爽やかな酸味とやさしい甘みが特徴で、春から初夏にかけて旬を迎える果実です。

長野市松代町は、古くからあんずの栽培が盛んな地域として知られています。

春にはあんずの花が咲き誇り、季節の訪れを感じさせる風景として、多くの人々に親しまれています。

今回使用している特製ソースは、飴色になるまで炒めたオニオンソテーとガーリックをベースに、お好みで松代産あんずのピューレを加えることで、甘みと酸味のバランスが取れた奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。

■鹿肉ローストの温玉ライスボウル 1,600円(税込)

長野市中条にある「長野市ジビエ加工センター」で適切に処理された、安心・安全で高品質な長野県内産の鹿肉ローストを贅沢に使用したライスボウルです。

鹿肉は高たんぱく・低脂質で、健康的な食事を意識する方にもおすすめです。

松代産あんずを使用した特製ソースが、鹿肉の旨味をより一層引き立てます。

■ハーブ香るコトリ特製ローストチキン 1,200円(税込)

塩麹とハーブソルトで一晩漬け込んだ国産鶏もも肉をオーブンでじっくりと焼き上げました。

ハーブの豊かな香りとジューシーな鶏肉の旨味に、特製ソースがよく合います。

地元食材を使用した、見た目もかわいく味も楽しめるコトリパフェ！

■ コトリパフェ「アプリコットミルクパイ」800円(税込)

松代産あんずジャムと、長野市松代町の老舗「蔦屋本店」の特製スポンジ・シュガースティックパイを使用した、甘酸っぱさと見た目のかわいらしさを楽しめるオリジナルパフェです。

■ 信州産そば粉ガレットのまんぷく巣ごもりサラダ 1,200円(税込)

サクっとした食感とそば粉の香りが口いっぱいに広がる揚げガレットに海老やカリカリチーズをトッピング。コトリの巣をイメージしたボリューム満点のオリジナルサラダです。

■ 極上トリュフの厚切りフライドポテト 800円(税込)

トリュフの芳醇な香りが贅沢な厚切りフライドポテトです。

レモンを絞ることでさっぱりと最後まで手が止まらなくなる一品です。

コトリの湯 施設概要

外観露天風呂展望露天風呂内湯リラクゼーションスペース

コトリの湯は、2017年11月に長野市松代町にリニューアルオープン。

皆神山のふもと、静かな自然に囲まれたロケーションに位置し館内からは善光寺平を一望できます。

温泉は眺望を楽しめる展望風呂、四季の移ろいが感じられる庭園露天風呂、内湯の計3種類のお風呂を完備。ゆっくりと温泉に浸かりながら、心と身体を癒すひとときをお過ごしいただけます。

館内には、約1万冊の書籍やコミックが揃うリラクゼーションスペースがあり、世代問わずくつろげる空間をご用意しております。

また、併設のカフェレストランでは、季節に合わせたメニューや信州の食材を使用した料理やジェラートを提供しています。

コトリの湯

所在地：〒381-1221

長野県長野市松代町東条2832

tel:026-213-5510

開業：2017年11月

公式サイト：https://kotorinoyu.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kotorinoyu/

運営会社：eternal story株式会社(https://eternal-story.com/)

所在地：〒381-0038 長野県長野市東和田857-1

Tel.026-217-8121 Fax.026-217-3901

設立：平成29年12月

代表取締役：村上 達哉