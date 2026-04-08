HubSpot専用・ブラウザ稼働の名刺アプリ「mixxCARD」がリリース記念価格で提供開始

HeyKnot株式会社

HeyKnot株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：永山マサカズ）は、HubSpot専用の名刺管理ブラウザアプリ「mixxCARD（ミックスカード）」をリリースいたしました。

mixxシリーズは「手軽にHubSpotを拡張する」ことをコンセプトに、HubSpot専用の連携アプリとして、名刺管理、LINE連携、展示会用OCRツールなどを多数リリースしてきました。

本サービスは、共同開発のアフキー株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：田村昂佑）のAI-OCR技術を用いることで、高精度の日本語OCR機能を実現しました。

HubSpotへのデータの書き込みや画像保存機能により、CRM内の名刺情報を常に最新かつ正確に保つことが可能です。

リリースを記念し、先着100社限定で月額9,800円の特別価格キャンペーンを実施いたします。

■ 開発の背景：CRM活用のボトルネック「OCR精度」と「名刺データの二重管理」を解消

多くの企業がCRMとしてHubSpotを導入する一方で、名刺管理は別ツールで行い、データの同期漏れや二重管理が発生している現状があります。「mixxCARD」は、HubSpotを「唯一のマスターデータベース」として扱うことをコンセプトに開発されました。

■ 「mixxCARD」の4つの特徴

日本語に特化した高精度OCRとカスタムプロパティへの対応

日本語名刺情報を高精度にデータ化。名刺登録時にメモ機能を活用することで、HubSpotへの情報登録をワンストップで完結できます。また、HubSpot内に画像データを保存することで、特殊な名刺や、プロパティとして未定義の情報も後から確認・活用ができます。

HubSpotとのシームレスな自動連携

取り込んだ名刺画像はHubSpot内のファイルに自動保存。名刺交換後のお礼メール送信も、メモ機能を活用することでHubSpotのワークフロー上でスムーズに自動化できます。

ユーザー連携・代行登録機能

HubSpotに登録済みのユーザー情報とシームレスに連携。代理登録機能も備えており、営業担当が交換した名刺を事務担当者が登録しても、登録者名は営業担当として記録されます。

AIメモ機能

事前にプロンプトを設定することで、HubSpotのプロパティに要約した情報を自動で格納します。

最短15分でセットアップ完了

アカウント発行後すぐに利用を開始でき、複雑な初期設定は不要です。

■ リリース記念キャンペーン概要

サービス開始を記念し、先着100社限定で以下の特別価格にて提供いたします。

価格：月額 9,800円（税込）

対象：リリースより先着100社・期間中に専用フォームよりお申し込みいただいた企業様

■ お申し込み方法

以下の特設サイトよりお申し込みください。

https://card.mixxapp.jp/(https://card-app.mixxapp.jp/)

■ HeyKnot株式会社について

会社名：HeyKnot株式会社（ヘイノット、英文名称：HeyKnot Inc.）

代表者：代表取締役 永山 マサカズ

所在地：大阪府大阪市中央区難波５丁目１－６０ なんばスカイオ 16F

設立：2024年9月

事業内容：CRM導入・活用支援およびAI活用を含む業務プロセス設計・運用支援

HeyKnot株式会社は、HubSpot Gold認定パートナーとして、CRM導入・活用支援および営業戦略の策定から実行までを一貫して支援する企業です。DX推進や事業統合における旗振り役として、組織横断の変革を得意としています。HubSpot・Zoho・Salesforceを中心に、マーケティング・営業・カスタマーサポートを横断した業務設計と、CRM定着に向けた運用支援を提供しています。特定のツールにはこだわらない中立的な立場から、クライアントの戦略立案から現場への実装・定着まで、社内承認プロセスにも伴走しながら支援します。

会社概要：https://heyknot.com/

■ アフキー株式会社について

会社名：アフキー株式会社（英文名称：AFKy Inc.）

代表者： 代表取締役 田村 昂佑

所在地： 京都府京都市下京区五条通油小路東入金東横町242

設立： 2025年9月

事業内容： AI・SaaSの企画開発および中小企業向けDX支援



アフキー株式会社は、AI技術を活用したプロダクト開発と、クライアントのDX推進を支援するテクノロジー企業です。AI-OCR、業務自動化ツール、SaaS連携アプリケーションなどの開発を手がけるほか、「レンタルAI戦略室」として組織のAI活用体制の構築を伴走型で支援しています。Google Workspace・HubSpot・Notion・会計システムなど主要SaaSとの連携開発に強みを持ち、現場の業務課題を起点としたプロダクト設計を得意としています。

会社概要：https://afky.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

HeyKnot株式会社（ヘイノット）

担当：杉崎