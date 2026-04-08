【直方市】遠賀川流域の古墳を一斉公開

直方市

直方市では、遠賀川流域の5市3町が連携し、地域に残る貴重な歴史資源である古墳を同時公開するイベントを開催します。悠久の時を経て現代に伝わる古墳や横穴墓を公開し、各自治体の文化財担当職員が現地で解説を行います。

本市においては、福岡県指定史跡である水町遺跡群を公開するとともに、発掘調査で出土した土器等の遺物を現地で特別公開します。史跡の見学とあわせて実際の出土品を間近で見ることができ、当時の暮らしや文化をより具体的に感じられる貴重な機会です。

■開催概要

日時： 令和8年4月18日（土）・19日（日）

午前9時30分～午後4時

場所： 水町遺跡公園（直方市）

内容： 史跡の公開

文化財担当職員による現地解説

出土土器等の遺物の特別公開（現地展示）

■本事業の目的

本事業は、遠賀川流域に点在する歴史資源を広域的に活用し、地域の魅力発信と文化財への理解促進を図ることを目的としています。各自治体が連携することで、来訪者に広域的な歴史体験を提供します。

同時公開される主な古墳

■問い合わせ先

直方市教育委員会 文化・スポーツ推進課 社会教育係

TEL：0949-25-2326

Mail：n-kominkan@city.nogata.lg.jp