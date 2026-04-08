【八戸】ダクト火災で休業していた「焼肉むてき」4/8リニューアルオープン。設備改修・安全対策を強化して営業再開。

株式会社ミナモト

株式会社無敵カンパニー（代表取締役：豊田貴光）が運営する「焼肉むてき」は、ダクト火災の発生により長らく休業しておりましたが、設備の改修および安全対策の強化を完了し、2026年4月8日（水）17:00にリニューアルオープンいたします。

休業期間中は、地域のお客様をはじめ関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。再開にあたり、これまで以上に安心してお食事を楽しんでいただける環境づくりに努めてまいります。

『感謝のリニューアルフェア』キャンペーン概要

１. プレミアムモルツ中ジョッキ「何杯飲んでも99円（税別）」

通常：599円 → 99円（税別）

２. 米泥棒タンロース 299円（税別）

通常：799円 → 299円（税別）

※キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合があります。

※写真はイメージです。

さらにおいしく。A5黒毛和牛や牛タンメニューがさらに進化

牛タンの霜降り部分だけどを集めにカットした、『霜降りGODタン』が新メニューに。

お口いっぱいに広がるタン塩の旨味をトロさくな食感を味わってください。

むてきの和牛5種盛り高品質な和牛カルビや赤身肉も自慢

独自の仕入れルートで仕入れる黒毛和牛A5のカルビや赤身肉、大判のサーロインや和牛のホルモンまで味わえる。

＜メニューの一例＞

・A5黒毛和牛むてきカルビ 899円

・A5和牛霜降りカルビの焼きしゃぶ1099円

・A5和牛ちょうどよい赤身ロース 999円

・A5和牛上ロース 1199円

・A5和牛特上カイノミ 1499円

・十和田直送！生ラム肩ロース 999円

・むてきの上ハラミ 1299円

などおいしい赤身焼肉を取り揃えております。

「名物ねぎ包みピラミッドタン」なかにはねぎがぎっしり！お得な牛タン食べ比べ。厚切りタンもねぎタンも上タンも一皿に！土鍋で炊き上げる銀シャリと特別な和牛×海鮮ごはん牛トロ本ずわいがに土鍋ごはん米粒がふっくらもちもち。米の甘みがグッと。

ご注文を受けてから一鍋ずつ炊く炊きたての土鍋ごはんは、米の粒がふっくら大きくたち、甘みが十分に引き出され焼肉にぴったりのごはんとなります。

美味しい名物メニューが目白押し！！豪快な船盛と魅力的な料理の数々

豪華和牛の船盛！！！

和牛5種盛りを4人前以上の場合は豪快な和牛船盛でご提供します。なんとお値打ち価格6999円！

驚きと美味しさでみんなの笑顔がこぼれる。

＜和牛5種盛り＞

2人前3499円

3人前5299円

4人前6999円

再開への想い。青森在住アーティストGOMA氏による特別な壁画アートも

A5和牛むてきカルビ 899円【八戸和牛】さめっ娘牛サーロイン焼きすき 1299円

震災や火災を乗り越えて、「どんなことがあっても立ち上がる」という想いを込めて、GOMAさんによる迫力あるアート作品を描いていただきました。ご来店の際はぜひ注目してみてくださいませ。

青森在住アーティストGOMA氏無限の想いを込めて。

焼肉むてき 店舗概要

店舗名：黒毛和牛・無敵タン・銀シャリ 焼肉むてき

所在地：青森県八戸市鷹匠小路5-1

時 間：17：00～23：00

店舗インスタグラム：https://www.instagram.com/muteki470429/

系列店情報

焼肉ホルモンたけ田 八戸ヴィアノバ店

住所：青森県八戸市十三日町1番地B1F-11

・名物タンと和牛カルビと新鮮ホルモン

・蛇口レモンサワー飲み放題60分550円

・おいしくてお値打ちな普段使いの焼肉屋

焼肉むてきと合わせてご利用くださいませ

■プレスリリース発行元

商 号 ： 株式会社ミナモト

所在地 ： 〒358-0011 埼玉県入間市下藤沢447グレイス武蔵藤沢１F

設 立 ： 2010年6月

代表取締役 ： 細田源太

電話番号 ： 04-2963-3858

資本金 ： 2950万円

従業員 ： 260名

業務内容 ： 「焼肉ホルモンたけ田」「フジサワプラザ」「和食居酒屋あんずいろ」「ニュー宝島」など焼肉店および外食店舗の企画・プロデュース・運営

FC加盟及び取材問合先：080-3938-5394(広報担当：吉井) メールアドレス yoshii@29takeda.jp（cc：fc@29takeda.jp)

◆店舗一覧

〈焼肉ホルモンたけ田・ニューたけ田・武田〉

東京都

・和牛焼肉食べ放題 武田-takeda-渋谷店：東京都渋谷区宇田川町24-8 レジャープラザビル1F

・池袋店：東京都豊島区南池袋１丁目19-2 後藤ビルB1

・立川南口店：東京都立川市柴崎町３丁目３－２ 立川ステーションフロントビル 2F

・赤羽店：東京都北区赤羽１丁目２２－２ 大黒屋ビル 2.3F ファミリーマート上

・高田馬場店：東京都新宿区高田馬場2-18-11 稲門ビルB1

・東久留米店：東京都東久留米市東本町3-20

・中野店：東京都中野区中野5-64-10 サンモール中野ビル4F

・新宿店：東京都新宿区歌舞伎町1-16-1今宮ビル4F

・八王子店：東京都八王子市東町11番2号 千島ビルB1

埼玉県

・和牛焼肉たけ田 武蔵藤沢本店：埼玉県入間市下藤沢449-1 1F

・熊谷店：埼玉県熊谷市箱田 6-17-30

・西川口店：埼玉県川口市西川口１丁目５－３ 福原ビル2F

・大宮店：埼玉県さいたま市大宮区宮町２丁目13－１ 第１２松ビル 1F

・川越店（ニューたけ田）：埼玉県川越市六軒町1-3-1

・北戸田店：埼玉県戸田市新曽2188 ノーブル北戸田2F

・飯能店：埼玉県飯能市仲町10-3

・志木店：埼玉県志木市本町5-24-23 第2本吉ビル2階

・小手指店：埼玉県所沢市小手指町1-11-25 水野ビル2階

神奈川県

・辻堂店（ニューたけ田）：神奈川県藤沢市辻堂1-2-1 中堂ビル1F

・茅ヶ崎店：神奈川県茅ケ崎市新栄町13-45 鴨志田ビル2F

千葉県

・海浜幕張店：千葉県千葉市美浜区ひび野１-9 スーク海浜幕張

・木更津店：千葉県木更津市東中央1-3-9

・館山店：千葉県館山市北条1624

山梨

・甲府平和通店：山梨県甲府市住吉２丁目６－１７ サンマリーナ 住吉1F

北海道

・札幌駅前店：札幌市中央区北3条西3-1-41 N北3西3ビルB1

青森県

・八戸ヴィアノバ店：青森県八戸市十三日町1番地B1F-11

宮城県

・仙台青葉通店：宮城県仙台市青葉区一番町2-3-3 J-BOXビル 1F

福島県

・郡山朝日店：福島県郡山市桑野3-157-5

石川県

・金沢諸江店：石川県金沢市諸江町中丁262-1

愛知県

・豊田店：愛知県豊田市神明町1-49-2

静岡

・静岡呉服町店：静岡市葵区呉服町2-7-11 幸福ビル2階

兵庫県

・神戸三宮店：兵庫県神戸市中央区北長狭通３丁目１－１７ 神戸トアロード山下ビル ２階

鳥取県

・米子角盤店：鳥取県米子市角盤町１丁目１４６－４

広島県

・広島府中店：広島県安芸郡府中町大須4丁目6-6 2F

福岡県

・天神大名店：福岡市中央区大名2-1-42行武大名店舗 １階

鹿児島県

・天文館店：鹿児島県鹿児島市千日町9番35号 不動ビル

香港

・香港焼肉たけ田 沙田ニュータウンプラザ店

＜姉妹焼肉ブランド＞

東京都

・肉ト米 焼肉あさ田 西早稲田店：東京都大田区大森西5-10-10

・肉ト米 焼肉あさ田 高田馬場店：東京都新宿区西早稲田2-18-23

埼玉県

・大衆焼肉ホール ニュー宝島：埼玉県入間市豊岡１丁目３－２９

・肉ト米 焼肉ひろ喜：埼玉県さいたま市桜木町2-158-2

長崎県

・焼肉ホルモンおのだ：長崎県諫早市福田町6-26

青森県

・黒毛和牛と無敵タン 肉ト米 焼肉むてき：青森県八戸市鷹匠小路５－１

<居酒屋・もんじゃ焼きブランド>

・大衆飲食場フジサワプラザ：埼玉県入間市下藤沢１丁目１５－７

・手づくり料理とお酒 和食居酒屋あんずいろ：埼玉県入間市下藤沢２丁目５－１

・牡蠣酒場きうら：埼玉県さいたま市桜木町2-158-2

・もんじゃ お好み焼 どんどこどん 北浦和店：埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-2-16 YO-KOビル ２F

・もんじゃ お好み焼 どんどこどん 巣鴨店：東京豊島区巣鴨２-１-５,３F（2026年4月24日オープン）

FC加盟及び取材問合先：080-3938-5394(広報担当：吉井) 04-2963-3858(本社企画部）

メールアドレス yoshii@29takeda.jp（cc：fc@29takeda.jp)